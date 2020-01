Zázrak Columbus. Na vině novináři, monster farma i gólmani za pár šupů | iSport.cz

Pokud máte Blue Jackets v přízni a poslední ročník, ve kterém klub z Ohia v prvním kole Stanley Cupu senzačně skalpoval suveréna základní části Tampu Bay 4:0 (rozdíl mezi oběma týmy po 82 utkáních činil rovných 30 bodů), aby vyhrál první sérii play off ve své historii a následně trápil pozdějšího finalistu z Bostonu (2:4 na utkání), vás namlsal, z letních přestupových transakcí jste museli padnout do mdlob.

Z kabiny se postupně vystěhovali gólman Sergej Bobrovskij i hvězdní útočníci Artěmij Panarin a Matt Duchene. Dvojnásobný vítěz Vezina Trophy, který v Columbusu lapal od roku 2012, si to namířil na Floridu (momentálně chytá s děsivými čísly 89.8% úspěšnost zákroků a 3.24 průměr branky na střetnutí za 37 utkání), druhý do New York Rangers a třetí k Nashville Predators.

Odchodem Panarina (vloni 28+59) s Duchenem (za Ottawu a Columbus v součtu 31+39) vznikla v bodové produkci týmu obrovská díra, kterou neměl kdo zalátat. Jediné zvučné jméno, které do Nationwide Areny dorazilo, byl třicátník Gustav Nyquist ze San Jose. „Detroit a Columbus budou nejhoršími týmy Východu,“ měli před prvním buly nové sezony jasno zámořští experti a pravdu děli. Ale jen z poloviny, Red Wings z 51 zápasů vyrýžovali 28 bodů a topí se na dně celé ligy, zato Blue Jackets zaslouží omluvu.

Začátek sezony přitom pochybovačům nahrával, Columbus dokázal z úvodních dvanácti duelů uspět jen čtyřikrát. Po dvou měsících ale došlo ke zvratu, 9. prosince Blue Jackets vyhráli na ledě silného Washington 5:2 a nastartovali výjimečné tažení. Z následujících 22 duelů dokázal Columbus bodovat hned ve 20 (16 vítězství, čtyři porážky po nájezdech nebo v prodloužení, dvě prohry v normální hrací době) a díky zisku 36 bodů letí strmě vzhůru.

„Abych byl upřímný, už jsem byl extrémně unavený z toho, jak nás všichni odepisují a nikdo nám nevěří. Ano, přišli jsme o tři skvělé hráče, ale tým přece nedělají tři hokejisté,“ zlobil se v prosinci útočník Cam Atkinson.

„My jsme ale o sobě nepochybovali nikdy. Jen jsme potřebovali čas, protože těch změn bylo v létě opravdu hodně,“ dodal obránce Seth Jones, který v noci proti Winnipegu zapsal gól a přihrávku a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.

Jeho tým v utkání třikrát prohrával, 18 425 domácích fanoušků ale potěšil skvělou morálkou, která vyústila v obrat a šestou výhru v řadě. „Našli jsme způsob, jak pokaždé odpovědět na vedení soupeře a pokračovali jsme v naší hře. Odvedli jsme dnes dobrou práci,“ pochvaloval si Oliver Björkstränd, který se po třináctizápasové absenci kvůli zranění vrátil ve velkém stylu.

Za záda Laurenta Brossoita dostal dva puky včetně vítězné trefy, navíc rozhodl už i předchozí duel na ledě New York Rangers (2:1). A protože dal rovněž dva góly i v posledním utkání před zraněním 21. prosince do sítě New Jersey, stal se prvním hráčem v historii Blue Jackets, jemuž se podařilo dát více než branku ve třech zápasech za sebou.

„Cítím se fantasticky, klub šlape, takže jsem se bál, jak se mi podaří naskočit do takhle rozjetého vlaku. Ale podařilo se, doufám, že společně dokážeme velké věci,“ myslí si Björkstränd.

„Hrajeme teď náš nejlepší hokej v sezoně. Jsme zodpovědní směrem dozadu, navíc nám fantasticky chytají brankáři,“ pochvaluje si trenér John Tortorella. A má pravdu, defenziva šlape obdivuhodně. Během zmíněného období šesti výher jeho svěřenci inkasovali pouze šest branek a v sezoně dosud inkasovali jen 130x. To je nejméně z celé Východní konference, napříč ligou je na tom lépe pouze Dallas se 120 góly.

Stejný herní styl jako farma v Clevelandu

A obdivnou herdu do zad zaslouží i brankáři. Sedmadvacet zásahů si proti Jets připsal lotyšský fantom Elvis Merzlikins, který zatím dokonale využívá zranění finské jedničky Joonase Korpisala. Tým dovedl k výhře v posledních pěti zápasech, v nichž nastoupil, udržel v nich tři čistá konta a v lednu chytá s úspěšností 94,8 procenta!

Aktuální dvojka a Merzlinkinsův krajan Matiss Kivlenieks chytal jednou a při svém debutu v NHL na ledě Madison Square Garden před třemi dny proti Rangers chytil 31 střel z 32. Není bez zajímavosti, že když sečteme roční platy všech tří brankářů Columbusu (Merzlinkins 874 tisíc dolarů, Kivlenieks 925 tisíc a Korpisalo 1,15 milionů dolarů) dostaneme suverénně nejlevnější brankářskou trojičku v NHL.

Pro srovnání hvězdný brankář Winnipegu Connor Hellebuyck, který proti Blue Jackets jen zahříval střídačku, ročně vydělá 6,166 milionu dolarů.

Šesté místo na Východě nemusí být konečnou. Mimo hru jsou kromě Korpisala i zvučná jména Brandon Dubinsky nebo Ryan Murray, ale farmáři z Clevelandu Monsters je zatím zastupují nad očekávání. Do řad aktuálně až 25. celku AHL sáhli Blue Jackets v sezoně už několikrát. Nahoru si postupně vytáhli Erica Robinsona, Nathana Gerbeho, Kevina Stenlunda, Ryana MacInnise, Andrewa Peekea či Gabriela Carlssona.

„Obrovskou výhodou je, že farmářský tým hraje úplně stejným způsobem jako Blue Jackets. Přechod je tím hodně usnadněný,“ prozradil v rozhovoru pro českou mutaci NHL.com jeden z vyvolených Eric Robinson. „Samozřejmě je třeba se přizpůsobit vyšší rychlosti, jinak to ale taková změna není. Kluci, kteří přijdou z farmy, okamžitě vědí, co mají dělat,“ zakončil Robinson, který letos za první tým odbruslil už 31 zápasů (5+4 a 10 kladných bodů +/-).

