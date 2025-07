Fanoušci Baníku: pokuta a podmínka od UEFA, pak málem konflikt na cestě do Varšavy

Vstoupit do diskuse (

PŘÍMO Z VARŠAVY | Úžasná atmosféra vyprodaného utkání Baník-Legia (2:2) má pro ostravský klub tvrdou dohru. UEFA mu napařila za pyrotechniku a stání fanoušků na schodech pokutu ve výši 43 tisíc eur, navrch dostali Slezané dvouletý podmínečný trest uzavření části vítkovického stadionu. Konvoj autobusů do Varšavy pak provokovali příznivci Rakówa.

V přepočtu 1,075 milionu korun musí Baník zaplatit za pyrotechniku (875 tisíc) a blokování únikových cest stáním na schodech (200 tisíc). Fanoušci se tak podle řádů UEFA provinili v domácím zápase 2. předkola Evropské ligy s Legií Varšava.

Pokuta pro Baník • UEFA

Navíc začala na Městském stadionu ve Vítkovicích platit dvouletá podmínka uzavření sektorů D1, D2, D3, D4 a D5, kde pobývá kotel FCB. V případě porušení pravidel bude Ostrava potrestána hned v následujícím domácím zápase.

A jak probíhala cesta „chacharů“ do Varšavy? Konvoj dvaceti autobusů doprovázelo velké množství policejních vozidel, který se postaral o bezproblémový průběh. Komplikace podle informací iSportu nastala pouze u Katovic, kde dálnici zablokovali příznivci Rakówa Čenstochová mířící do Žiliny. Chtěli vyvolat konflikt, ale nepovedlo se jim to.

Pokud Baník ve čtvrtek zvládne odvetu s polským velkoklubem a postoupí, čeká na něj lepší z dvojice Celje/Larnaka. Pakliže Slezané sestoupí do 3. předkola Konferenční ligy, narazí na vítěze dvojzápasu Austria/Spearli.