Francouz o sebevědomí či životě v Americe: Open Air? Zablbnu si! | iSport.cz

Za českým brankářem přijela do Denveru hodně vzácná návštěva. V Americe se teď koná malá pánská jízda, kdy dorazili tchán a tatínek Pavla Francouze. Samozřejmě by si přáli svého hrdinu vidět v akci. Proti Ovečkinovi? Ve vojenském areálu při Stadium Series? Vlastně je to jedno. Na Colorado čekají teď dva sledované zápasy. Na druhou stranu, pořád v nich jde o to samé, „jen“ o dva body.

Co nějaký vnitřní pocit, kdy byte se mohl postavit do branky, nemáte?

„Fakt nevím, s Grubym (Philippem Grubauerem) vůbec netušíme, jak to bude. Řeknou nám to vždycky až den před utkáním. Takže až si tohle lidi v Česku budou číst, venku to už bude. Ale teď ne.“

Je znát, že se blíží velký hokejový svátek v podobě zápasu pod širým nebem?

„Na to se těšíme všichni. Hodně je tady cítit, že k tomu velkému zápasu směřujeme. Ale zase pořád máme ještě nějakou práci, než ta velká sláva vypukne. Ve čtvrtek nás čeká Washington, kdy zase půjde o důležité body.“

Brankáři na výjimečné zápasy rádi chystají novou výstroj. Jak jste na tom vy?

„Taky mám, výstroj i novou masku. Užívám si, že tady jsou takové možnosti a můžu si zablbnout.“

Ukážete ji?

„Už to mám zabalené. Ale přijďte na trénink, tam všechno zase vybalím.“ (usměje se)

Speciální termo prádlo na zápas pod širým nebem už je taky na hromádce?

„Tak to nemám. Měli bychom mít vyhřívanou střídačku, kdybych se nedostal do zápasu, budu v teple. Gruby (Philipp Grubauer) mi říkal, že když seděl takhle za Washington na open air, měl nejlepší flek. Kluci se to snažili na ledě odjezdit a rychle mazali na střídačku, tam bylo teplo, takže každému se tam líbilo.“ (usměje se)