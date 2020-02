Open Air v detailu: Francouz musel do akce. Padl hattrick, zářil gymnasta | iSport.cz

PŘÍMO Z COLORADA | Colorado si připravilo parádní mejdan na území vojenské základny kousek od Colorado Springs. Vada na kráse pro Avalanche? Los Angeles přijelo od moře a v horách vyhrálo. „Mám smíšené pocity. Na jednu stranu jsem šťastný, že jsem mohl naskočit do takového utkání, na druhou stranu mě mrzí okolnosti, že se zranil můj spoluhráč a že jsme prohráli,“ vyprávěl pak brankář Colorada Pavel Francouz. V brance se objevil na začátku třetí třetiny. Dostal jeden gól, další dali Kings do prázdné a vyhráli 3:1.

Výjimečné prostředí má i výjimečný režim. A tohle byl nakonec i docela problém. Do vojenského areálu jste se mohli dostat skrz dvě brány. Ty šlapaly na plný výkon, nikoho nezdržovaly zbytečnými prohlídkami. Jenže stejně, aby se do areálu dostalo přes 40 tisíc lidí autem? To byl hodně velký boj. Taky proto, že na dálnici probíhají stavební práce, takže tady vznikají zácpy i mimo hokejový zápas. Teď ještě přituhlo. Areál vypadal zaplněný už před začátkem, ale dost lidí s lístkem trčelo ještě na začátku druhé třetiny v autě. Jiný způsob, než se sem dostat vozem přitom nebyl. Na vojenskou základnu pravidelná linka MHD nejezdí. Kulisy byla parádní, ale tohle drhlo.

3. Francouz do akce

Philipp Grubauer se konce utkání pod otevřeným nebem nedočkal. • Foto profimedia.cz

Pavel Francouz měl prosedět Stadium Series na lavičce, jenže na začátku třetí třetiny musel do akce. Philipp Grubauer schytal nešťastnou bombu od vlastního spoluhráče. Obránce Ian Cole byl v souboji s Austinem Wagnerem a nestačil se pak vlastnímu brankáři vyhnout. Grubauera najednou přejel náklaďák, urostlý defenzivní zadák ho sroloval k zemi. Grubauer po chvíli vstal, nechtěl velký zápas vzdávat, hrnul se zpátky. Ale během pár sekund odjel na střídačku. Nešlo to. Pavel Francouz se musel rychle rozhýbat a jít do akce. První střela na něj mířila až po více jak osmi minutách, co byl na ledě. Dobře zmenšil úhel a schoval ji do klína. Nakonec inkasoval necelou minutu před koncem. „Snažili jsme se zablokovat střelu, bylo přede mnou hodně hráčů a přes chumel lidí přede mnou to proletělo,“ zklamaně zakroutil hlavou. Střela Toffoliho totiž znamenala výhru Los Angeles.