Génius Francouz: Bezva den! Kaut byl v rauši, vtipně vypnul parťáka | iSport.cz

„Cítím se skvěle, samozřejmě! Čisté konto bylo velmi blízko už v předchozím utkání, ale tam jsem o něj v úplném závěru přišel,“ vzpomenul Francouz středeční domácí duel s Islanders, kdy ho odčaroval až 134 vteřin před poslední sirénou při snížení na 1:3 Brock Nelson z New York Islanders.

„Jsem moc šťastný, že jsme to dnes zvládli, hráli jsme jako jeden muž! Kluci zablokovali spoustu střel, ale musím ocenit i útočnou fázi. Měli jsme hodně ran, ale jejich brankář John Gibson se vyspal skvěle, některé zákroky byly až neuvěřitelné. Takže jsme nakonec byli rádi za jednu trefu a pak už to ubránili,“ vyznal se Francouz, který na první nulu v nejlepší soutěži spotřeboval 21 startů.

