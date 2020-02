TOP události uzávěrky! Záchod místo trejdu, Simon a číslo, panda v Torontu | iSport.cz

Ačkoliv to nejprve vypadalo, že letošní přestupová uzávěrka NHL bude klidnější, generální manažeři se rozjeli a došlo na rekordních 32 výměn. Některé byly zajímavé, některé méně, ale příběhů bylo v pondělí dostatek. A zajímavé bylo sledovat i to, co se nakonec nestalo. Tady je TOP 5 událostí náročného pondělního dne.

Patrick Marleau will wear #12 for the Penguins. Dominik Simon offered his number to the storied veteran and will now wear #18. pic.twitter.com/ShF1SoH2iB

Growing up, Patrick’s favorite team was the @penguins and I have sooooo many hilarious photos to prove it 😂 pic.twitter.com/jzBDRkZOJg

„Brady má všechno. Je to bojovník, skvěle bruslí, umí to vepředu i vzadu. Navíc je podepsaný až do sezony 2023/24, takže nám pomůže dlouhodobě,“ řekl pro NHL.com .

The new guys are gonna look good pic.twitter.com/TBKuUvz7DD

"I had to pee." When you gotta go, you gotta go ... Johnny Gaudreau on his departure from practice a few minutes early, the #NHLTradeDeadline , and tomorrow's game in Boston. pic.twitter.com/jr9Xs1Tdto

„Musel jsem čůrat,“ vykládal pak pobaveně novinářům. „Nečekal jsem, že to vzbudí takové pozdvižení. Příště se pokusím to udržet co nejdéle,“ dodal.

Když se blíží přestupová uzávěrka, potenciální zboží často odpočívá. Například Vladislav Namestnikov z Ottawy byl mimo sestavu. Pak se stěhoval do Colorada. Stejné to bylo s Erikem Gustafssonem, kterého Chicago poslalo do Calgary. Týmy nechtějí riskovat, že jejich návnady se zraní.

Co se mohlo stát, ale nestalo?

Patrick Marleau dostal šanci na sklonku kariéry bojovat s Pittsburghem o Pohár, ale jeho další postarší parťák Joe Thornton už ne. Přitom tak daleko k tomu zase nebylo, kanadský centr měl nakročeno do Dallasu. Že k žádnému trejdu nakonec nedošlo ho pak zklamalo...

Jim Nill working on phone right now. Joe Thornton is a key target for Dallas. — Sean Shapiro (@seanshapiro) February 24, 2020

Lišák Lou Lamoriello znovu rozvířil celou scénu, rozhodl se totiž, že si do New York Islanders přivede amerického útočníka Zacha Pariseho, se kterým s chutí spolupracoval už v dobách, kdy oba působili v New Jersey.

Jenže Parise má celkem, řekněme, nevyměnitelný kontrakt. Podepisoval ho s Minnesotou ještě v době, kdy NHL měla v tomto ohledu jiná pravidla. Teď už nikdo třináctiletou smlouvu na 98 milionů dolarů vyrobit nesmí, maximum je osm let... Tenhle hráč má navíc klauzuli o nevyměnitelnosti.

Ale pak v průběhu večera vyskočila informace, že je ochoten se ji vzdát. A vyšlo by to i s protihodnotou, New York by obětoval Andrewa Ladda, který byl ochoten udělat to samé, co Parise. A rád. Konečně by se vyhrabal z farmy v Bridgeportu.

Jenže trejd byl nakonec náročnější a kluby neměly dostatek času. Zůstal tedy status quo.

Mimochodem víte, jak to vypadá, když hráč s Pariseho kontraktem ukončí kariéru? Takové jsou penále!

IF Parise is indeed traded to the NY Islanders, and IF Parise were to retire at any point in the next 5 years, here's what the recapture penalties would look like for both Minnesota and the Islanders. pic.twitter.com/K1VTdePOVo — CapFriendly (@CapFriendly) February 24, 2020

Dalším zajímavým objektem byl obránce Dustin Byfuglien, muž, který před startem sezony zničehonic Winnipegu oznámil, že se z rodinných důvodů neobjeví v kempu.

Plynule vyšlo najevo, že do tohoto ročníku už nenaskočí. Generální manažer Kevin Cheveldayoff tak měl hodně těžkou práci, zbavit se dobře placeného čtyřiatřicetiletého hráče s nejasnou budoucností, kontraktem ještě na další rok a klauzulí o nevyměnitelnosti... Žádná legrace.

Však to generálnímu manažerovi Jets taky nevyšlo...