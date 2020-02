Málem umřel, teď poprvé mluvil: Všechno bylo tak normální... Má po kariéře? | iSport.cz

Člen prestižního Triple Gold Clubu zkolaboval ve 13. minutě, vyčerpaný po 80 vteřin dlouhém střídání sáhl na střídačce po láhvi s vodou, hra byla za stavu 1:1 přerušena. Otec dvou dcer, kterého z tribuny sledoval i otec Dan, nepodstoupil do té doby žádnou velkou srážku, neschytal ani žádný úder do hlavy. Přesto omdlel.

Jay Bouwmeester just collapsed on the bench during a game against the Ducks.



Scary scene, all our thoughts and prayers are with Jay 🙏pic.twitter.com/ffTZTsklid — SI NHL (@SI_NHL) February 12, 2020

"Přišlo to naprosto znenadání. Všechno až do té doby bylo normální. Nebyl jsem nemocný, nic se mi nedělo, v zápase jsem se cítil dobře. Přišlo to úplně náhle, nedokážu to vysvětlit a ani si to vlastně nepamatuju," popsal kritický okamžik 36letý rodák z Edmontonu.

WATCH LIVE: Jay Bouwmeester speaks publicly for the first time since a cardiac episode on Feb. 11. #stlblues https://t.co/dBOwik20Ck — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 26, 2020

Srdce mu přestalo tlouci, od nejhoršího ho zachránila blesková reakce spoluhráčů včetně brankáře Jordana Binningtona, kteří okamžitě začali volat o pomoc. Velké díky za pravidlo, že při utkání musí být k dispozici alespoň dva doktoři. Jeden z nich pak musí být v dosahu patnácti metrů a chybět nesmí ani defibrilátor...

Bouwmeester byl po kolassu okamžitě transportován do nemocnice UC Irvine Medical Center, kde mu lékaři po řadě testů voperovali do hrudníku kardioverter-defibrilátor, který hlídá jeho srdeční rytmus. Pro zajímavost, stejný přístroj má v těle i nizozemský fotbalista Daley Blind, který se už po prosincové operaci srdce vrátil na hřiště. Reprezentační obránce odehrál 25 minut v pohárové utkání Ajaxu Amsterdam s Arnhemem jako střídající hráč.

Po operaci byl Bouwmeester letecky převezen na kliniku v St. Louis, kde dochází na pravidelné kontroly. "Doktor mi slíbil, že navzdory srdeční příhodě můžu vést normální život. Byla to strašidelná záležitost, ale teď už je všechno v pohodě," uvedl pilíř obranné řady, jenž loni pomohl Blues získat první Stanley Cup v klubové historii.

"Podpora, která se mi od fanoušků, organizace St. Louis a hlavně mé rodiny dostalo, byla ohromující. Když už připustím, že se to muselo a mělo stát, došlo k tomu na tom nejlepším místě. V Anaheimu mi zachránili život, díky bohu, že se ke mně dokázali dostat tak rychle. Nejsou slova, kterými bych svůj vděk dokázal vyjádřit," řekl dojatý Bouwmeester, jemuž se zranění až na drobné výjimky a otřes mozku vyhýbala. Vloni při tažení za Stanley Cupem vynechal jen čtyři duely, letos do kolapsu žádný.

36letý veterán Jay Bouwmeester zkolaboval před 14 dny na ledě Anaheimu. • Foto Reuters

Co bude dál? Rozhodnutí padne až v létě

Jedno je jisté, letos už aktuálně nejlepšímu týmu Západní konference nepomůže, má po sezoně. Co bude dál? Navleče se ještě někdy do hokejové výstroje, utáhne brusle a vyjede na led? Palčivou otázku tiskovka nezodpověděla. "Událo se toho docela dost. Budoucnost budu muset řešit, ale nedá se říct, že už bych v tom měl jasno. Budu muset udělat nějaká rozhodnutí. A až se tak stane, budu vás informovat," slíbil Bouwmeester plnému sálu novinářů v útrobách Enterprise Center.

Po sezoně majiteli 1241 startů v NHL, který se v nejlepší lize světa drží už 17 let, končí smlouva na 3,25 milionu dolarů. O případném pokračování se budou bavit s generálním manažerem Dougem Armstrongem až v létě. "Je únor, nemusíme dělat žádná velká rozhodnutí teď. Oba jen víme, že letos už nám nepomůže, a je jedno, jak daleko ve Stanley Cupu půjdeme," netlačí na pilu Armstrong.

"Hlavní je, že je Jay v pořádku, dostaneme se mu od nás maximální podpory. Teď musí být hlavně se svou rodinou a hodně odpočívat. Kdykoliv ale bude chtít přijít mezi nás, uvítáme ho s otevřenou náručí."

To se i děje, Bouwmeester své parťáky v kabině i na utkáních několikrát navštívil. V dresech Floridy, Calgary a St. Louis zaznamenal velký sympaťák 88 gólů a 336 asistencí. Snad to není konečný účet... Zápas mezi Anaheimem a St. Louis se bude hrát znovu 11. března od první minuty, ale od skóre 1:1, jež bylo před přerušením.