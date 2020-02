Jay Bouwmeester: Kolaps železného muže! Otec trpěl, NHL se modlí | iSport.cz

Člen prestižního Triple Gold Clubu (29. hráč celkově, který na metu dosáhl) a otec dvou dcer během svého posledního střídání nepodstoupil žádnou velkou srážku, neschytal ani žádný úder do hlavy. Celkově strávil na ledě pět a půl minuty. Pak ale jeho srdce přestalo bít…

Wow. Here’s the video of Bouwmeester fainting on the bench.. wishing him the best. #STLBlues pic.twitter.com/hCVP0IcyJC — STLSportsCentral (@stlsportscntrl) February 12, 2020

Bouwmeester utrpěl srdeční příhodu, lékaři museli použít defibrilátor, aby nejstaršího člena soupisky Blues resuscitovali. „Obrovské díky za bleskovou reakci našich lékařů a jejich kolegů z Anaheimu, díky které byl Jay stabilizován ještě na střídačce. Pak byl převezen do UC Irvine Medical Center a podstoupil řadu vyšetření, další informace bude přidávat později,“ citovala zámořská média GM St. Louis Douga Armstronga.

"Some amazing kudos go out to the responsiveness of the medical teams from both teams and the staff on site."



St. Louis Blues voice Chris Kerber describes the quick response from medical staff after Jay Bouwmeester suffered a cardiac episode on the bench: pic.twitter.com/Sbm3IV4BlK — Sportsnet (@Sportsnet) February 12, 2020

Zápas Anaheimu se St. Louis byl odložen na neurčito, Blues měli obratem odletět do Las Vegas na další utkání, ale rozhodli se strávit noc v Anaheimu a vyčkat na další zprávy o Bouwmeesterově stavu. „Jay je neuvěřitelný člověk i hokejista. Modlím se za něj, jednoznačně dobré rozhodnutí, že bylo utkání zrušeno,“ myslí si renomovaný hokejový žurnalista Pierre LeBrun.

Z 11 plánovaných utkání nočního programu NHL došlo řádného konce jen deset. Souboj Anaheimu byl odložen, jelikož na hostující střídačce zkolaboval 36letý veterán Jay Bouwmeester. • Foto Reuters

Bouwmeester je železný chlapík, majitel 1241 startů v NHL, který se v nejlepší lize světa drží už 17 let. Možná pamatujete jeho neuvěřitelnou sérii 737 odehraných utkání v řadě, kterou ukončilo poranění třísel v roce 2014. Zranění se mu až na drobné výjimky a otřes mozku vyhýbaly, vloni při tažení za prvním Stanley Cupem v historii St. Louis vynechal jen čtyři duely, letos žádný.

„Naše srdce a myšlenky jsou s Jayem a celou organizací St. Louis,“ tweetoval oficiální účet Calgary, kde Bouwmeester čtyři roky plnil funkci asistenta kapitána. Kromě Flames a Blues působil rodák z Edmontonu ještě na Floridě, která z něj v roce 2002 učinila trojku draftu.

„Modlíme se za něj,“ napsali na Twitter zástupci Dallasu a přidaly se i ostatní kluby v NHL včetně budoucího nováčka ze Seattlu. „Soucítím s ním i jeho rodinou. Doufám, že je v pořádku, bylo skvělé slyšet, že byl při vědomí a reagoval. Držím palce,“ přispěchal se svou zprávou útočník San Jose Evander Kane. „Modlitby pro Boa,“ tweetoval Tj. Oshie z Washingtonu.

My thoughts and prayers are with Jay Bouwmeester and his family. Hope he is okay, happy to hear he was alert and responsive. Best wishes. — Evander Kane (@evanderkane_9) February 12, 2020

Jedním z očitých svědků děsivé scény v Honda Center byl i Bouwmeesterův otec Dan, který byl dle informací St. Louis Post spolu s dalšími tatínky hráčů Blues na tzv. „Dads Tripu“. Kromě Anaheimu plánovali navštívit i páteční duel ve Vegas a následné střetnutí proti Nashvillu, po kolapsu otřesený Bouwmeester senior odjel za synem okamžitě do nemocnice.

Na sociálních sítích byl náležitě oceněn i včasný zákrok doktorů. „Myslím na Jay Bouwmeestera a buďme všichni vděční, že máme k dispozici tak špičkové odborníky, kteří jsou schopni okamžitě zachránit hráčům život,“ napsal bývalý brankář Mike McKenna a akcentoval pravidlo, že při utkání musí být k dispozici alespoň dva doktoři. Jeden z nich pak musí být v dosahu patnácti metrů a chybět nesmí ani defibrilátor...

Jako Fischer a Peverley

Po loňském zisku Stanley Cupu Bouwmeester podepsal se St. Louis roční smlouvu na 3,25 milionu dolarů. Jeho případ není v NHL ojedinělý, jest to děsivý pohled, když se TOP trénovaný hokejista promění na střídačce v hadrového panáčka.

Pamatujete na rok 2014? Tehdy v utkání proti Columbusu zkolaboval Rich Peverley, stejně jako u Bouwmeestera se tak stalo v průběhu první třetiny, kdy musel být oživován pomocí srdeční masáže a defibrilátoru.

„Když upadl a zčervenal, začal jsem křičet a volat doktora. Něco takového už nechci nikdy zažít,“ popsal tehdy dramatickou situaci kouč Dallasu Lindy Ruff. Jeho svěřenec si zahrával, už před sezonou mu lékaři objevili nepravidelný srdeční tep, kvůli kterému vynechal celý přípravný kemp. Takřka ve stejné situaci se v roce 2005 ocitl při duelu na ledě Nashvillu i český obránce Detroitu Jiří Fischer, který musel krátce poté ukončit hráčskou kariéru.

Fischer i Peverley u hokeje zůstali a pomáhají svým organizacím s rozvojem mladých hráčů. „Hokejový svět dnes tleská hrdinské, kvalifikované a hlavně okamžité reakci všech zdravotníků působících v profesionálním hokeji. Jen díky nim se Jiří Fischer, Rich Peverley, Craig Cunningham a Jay Bouwmeester mohli vrátit domů a znovu uvidí své rodiny,“ napsal dopisovatel TSN Frank Seravalli.