Ovečkin jen zíral. Hrdina z New Yorku dal pět gólů, v šatně ho dostali | iSport.cz

Tak tohle se jen tak nevidí, a to ani mezi nejlepšími hokejisty světa v NHL! Švédský útočník Mika Zibanejad z NY Rangers skolil Washington při výhře 6:5 v prodloužení pěti brankami a stal se teprve sedmým hráčem ligy, který za posledních 25 let něco takového dokázal. „Nemám slov," řekl po zápase muž, který je od začátku kalendářního roku s 22 zásahy druhým nejlepším střelcem NHL. Celkem jich má 38.

Když je Zibanejad druhým nejlepším, je celkem jasné, kdo je tím prvním. Správně, je to Alexandr Ovečkin, kapitán Washingtonu, který byl ve čtvrtek na ledě Madison Square Garden hostem. Rus dal od 1. ledna celkem 23 branek.

Jeden z nejlepších střelců hokejové historie si své splnil, vstřelil dva góly a vyrovnal se s číslem 47 lídrovi ligy Davidu Pastrňákovi. Ale tentokrát musel udělat něco, na co není zase tak zvyklý. Poklonit se soupeři, který ho přestřílel.

Zibanejad se stal teprve třetím hráčem klubové historie, který dokázal vstřelit v jednom utkání pět branek a vyrovnal se Marku Pavelichovi, který uspěl v roce 1983 a Donu Murdochovi, jemuž se zadařilo v roce 1976. Jak moc zaprášené to jsou události ukazuje to, že první jmenovaný se trefil proti Hartford Whalers a druhý proti Minnesota North Stars. Ani jeden klub už neexistuje.

„Puk mě dneska snad sledoval, pokaždé jsem prostě stál ve správnou chvíli na správném místě,“ řekl švédský útočník pro NY Times.

Ale to byl hodně skromný, něco takového se pětkrát za sebou jen tak stát nemůže... Ve více než stoleté historii to dokázalo pouze pětačtyřicet hráčů v jedenašedesáti případech.

„Tohle si člověk prostě musel užít. Rozhodnout takhle důležitý zápas, to je něco,“ řekl trenér David Quinn, který připomněl boj jeho mužstva o play off, a to, že se Rangers na bod přiblížili poslednímu postupovému místu. „Byl to velký večer nejen pro Miku, ale i pro nás všechny, kteří jsme u toho mohli být.“

Zapadly tak mimochodem další zajímavé zápasové cifry. Ruský útočník Ilja Kovalčuk například v pátém zápase za Washington poprvé skóroval. Domácí obránce Tony DeAngelo zase přeskočil hranici padesáti bodů, a to jako první bek od dob legendárního Briana Leetche, který to dovedl v sezoně 2001/02.

Jméno Tým Zápasy Góly 1. Pastrňák Boston 68 47 2. Ovečkin Washington 66 47 3. Matthews Toronto 68 46 4. Draisaitl Edmonton 68 43 5. Zibanejad NY Rangers 54 38

Jenže to bylo vedlejší. Včera se všechno točilo kolem Zibanejada, který v posledních deseti zápasech vstřelil čtrnáct branek a šestý hráč draftu 2011 tak zažívá nejlepší ročník kariéry.

„Je jedním z nejpodceňovanějších hráčů ligy, vždyť se o něm skoro nemluví. Stále chce mít puk na hokejce a ví o tom, jak dobrý je. Nejlepší na něm je to, že je úplně normální. Zítra zase přijde na trénink, prostě jen sklopí hlavu a bude makat. Celý tým pak takového hráče následuje,“ řekl pro NHL.com spoluhráč Ryan Strome.

A výjimečný hráč si zaslouží výjimečnou oslavu. Podívejte se, co pro něj v šatně připravili jeho spoluhráči.

𝑻𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 kind of surprise party. pic.twitter.com/LZDM7V8Vzq — New York Rangers (@NYRangers) March 6, 2020