Pastrňák odskočil Ovečkinovi, gól dal i Chytil. Flyers dál válcují NHL | iSport.cz

Góly

Domácí: 30:04. Giroux, 49:28. Giroux, 54:49. Farabee

Hosté: 36:54. Kahun

Sestavy

Domácí: Hart (Elliott) – Niskanen, Provorov, P. Myers, Sanheim, Braun, Hägg – Voráček (A), Couturier (A), Giroux (C) – Konecny, K. Hayes, Farabee – Pitlick, D. Grant, Laughton – Aube-Kubel, N. Thompson, M. Raffl.

Hosté: C. Hutton (Ullmark) – Ristolainen, Montour, C. Miller, Dahlin, Jokiharju, McCabe (A) – S. Reinhart, Eichel (C), Skinner – Kahun, Ma. Johansson (A), Olofsson – Simmonds, Lazar, Frolík – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons.

Rozhodčí

St. Pierre, Rank – Murray, Suchánek

Stadion

Wells Fargo Center, Philadelphia

Návštěva

19 781 diváků