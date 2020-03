NHL posedlá čísly. Stanley Cup pro Floridu, skoro všemu vládne Pastrňák | iSport.cz

Všechny kluby NHL do čtvrtka, kdy vedení ligy soutěž pozastavilo, stihly odehrát 68 až 72 utkání. Nejlepším týmem je Boston se 48 gólovým Davidem Pastrňákem. Co by se dělo, kdyby NHL nakonec sezonu definitivně zrušila? Dostali by Stanley Cup právě Bruins, kteří juchali naposledy v roce 2011 a vloni nezvládli úžasné sedm zápasů dlouhé finále proti St. Louis?

Obránce Floridy Marky Pysyk si to nemyslí. „Zdá se mi, že existuje pouze jeden způsob, jak určit letošního vítěze Stanley Cupu. Měl by jej získat tým, který jako poslední porazil loňského šampiona. Jediné férové řešení," napsal v pondělí na svůj Twitter 28letý Kanaďan, který v NHL brousí osmou sezonu.

Seems to me like there is only one real obvious way to decide a Stanley Cup Champion this year.... whoever was the last team to beat last years cup champs I think should get it. It’s only fair. #panthers