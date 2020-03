Tady přerušení NHL nevadí. Týmy, které berou půst jako vysvobození | iSport.cz

Kdo v NHL může být rád, že sezona je pravděpodobně u konce? • FOTO: Koláž: iSport.cz V letošním ročníku to dřelo. Radosti tyhle týmy svým příznivcům přinesly pramálo. Zatímco přehled organizací, kterým ligové přerušení překazilo plánovaný útok na hokejový trůn, jsme již přinesli, nyní je třeba se podívat do opačných pater tabulky. Nenadálé přerušení ligových zápasů se zde v nadsázce může brát jako pomoc shůry. Místo gólových přídělů hráče čeká volno, které by beztak přišlo o dvanáct zápasů později po skončení základní části.

Sledujme pouze sportovní hledisko Anaheim nezažil dobrou sezonu • Foto Reuters / Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports Hned na začátek je nutné říct dvě věci. Zaprvé, šance, že se nejlepší hokejová liga na světě ještě dohraje, tu rozhodně existuje. Vedení NHL se domluvilo s jednotlivými kluby a ty si zarezervovaly své domovské arény až do pozdního léta. V tomhle má liga výhodu, ještě pořád má čas a prostor na to ročník dotáhnout. V současné chvíli chybí zhruba dvanáct duelů do konce základní části a následné play off. Zadruhé, hledíme pouze na sportovní hledisko. Přerušení kolosu jménem NHL dopadá na všechny týmy podobně z finančního a organizačního hlediska. Hokejové sucho samozřejmě není příjemné nikomu, ale je velký rozdíl ve vnímání situace mezi například Detroitem, nebo Bostonem.

Detroit Red Wings, 39 bodů, 16. místo ve Východní konferenci Jimmy Howard zažívá skutečně těžký ročník • Foto AP Photo/David Zalubowski Za 71 duelů si tahle parta připsala bídných sedmnáct výher. Strašlivé číslo. Jestli se někde modlili, aby už byla sezona u konce, tak to bylo u Red Wings. Tým, který tíží několik dlouhodobých smluv přestárlých hráčů bez potřebné výkonnosti, byl ligovým otloukánkem od prvního vhazování až do přerušení soutěže. Zisk 39 bodů je od výluky v roce 2005 druhým nejhorším počinem. Horší byla pouze Florida před sedmi lety, která si připsala jen 36 bodů. Na tuhle sezonu budou chtít Hronek a spol. co nejrychleji zapomenout.

New Jersey Devils, 68 bodů, 14. místo ve Východní konferenci Pavel Zacha hrál slušně, ale Devils se trápili • Foto AP Photo/Tony Avelar Mnoho fandů Devils do téhle party vkládalo velké naděje! Po letech bez výrazných úspěchů tým giganticky posílil. „Jsem tu, abych vyhrál Stanley Cup,“ prohlásil po příchodu hvězdný zadák P.K. Subban. Společně s ním se v kabině objevili Wayne Simmonds, Nikita Gusev, nebo super talentovaná jednička draftu Jack Hughes. Minimálně play off bylo cílem. Vše se ale zbortilo už po nějakých patnácti kolech, kdy Ďáblové zaznamenali jen čtyři výhry. Něco nefungovalo od samého začátku. Vedení reagovalo. Postupně vyhodilo trenéra, generálního manažera a největší hvězdu Taylora Halla odeslalo do Arizony. Nepomohlo nic. Mizerný ročník.

Buffalo Sabres, 68 bodů, 13. místo ve Východní konferenci V Buffalu to pořád neklape • Foto Profimedia.cz Pro sázkaře jde o ideální tým. Pokud se Buffalo v úvodu ročníku vyškrábe na první ligovou pozici, můžete si s klidným srdcem vsadit na to, že z toho play off nebude. Tým okolo kapitána Jacka Eichela vždy fandům ukáže, že hokej hrát umí, vyhraje několik zápasů v řadě a pak přijde nepochopitelný sešup. Organizace, která ve vyřazovacích bojích byla naposledy v roce 2011 se trápí dlouhodobě. Nic nepomáhají trenérské změny, ani okysličování kádru novými bruslaři. Výsledek je v posledních letech stále stejný. Ligový suterén.

San Jose Sharks, 63 bodů, 15. místo v Západní konferenci V San Jose budou na tuto sezonu chtít rychle zapomenout • Foto John Woods/The Canadian Press via AP Výbuch. Jinými slovy nelze výkony v podání Sharks z této sezony charakterizovat. Zatímco v minulém ročníku tým už už klepal na finálovou bránu, nyní to byla kompletně jiná písnička. Nefungovalo nic. Ani hvězdná dvojice beků Erik Karlsson - Brent Burns, ani brankář Martin Jones, ani žádný z ofenzivních hráčů. „Musíme být lepší, víme o tom“ dokola opakovali všichni z kabiny po zkažených zápasech. Nestalo se. Byla z toho nejhorší sezona od ročníku 1996/1997. Zatímco s ostatními zmíněnými týmy z tohoto článku se zas tolik nepočítalo na vítězný piedestal, u San Jose je to jinak. Sharks patřili k favoritům. A vůbec to nezvládli.