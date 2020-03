Koho připravil virus o Stanley Cup? Nejhorší načasování, zde skřípou zuby | iSport.cz

Které týmy by nejvíce mrzel předčasný konec sezony? • FOTO: Koláž: iSport.cz Někoho se přerušení ročníku dotklo více než ostatní. Jsou týmy, které ladily výkonnostní vrchol právě na letošní play off. A najednou nic. Trochu to připomíná sportovce, kteří směřovali svá dlouholetá snažení směrem k olympiádě a zničehonic vše přijde vniveč. V případech jednotlivých organizací v NHL je to obdobné. Které týmy jsou zasaženy ligovým přerušením nejvíce?

Šance, že se bude hrát, stále žije I v Torontu je teď prázdno, ale to se může změnit • Foto Joshua Clipperton/The Canadian Press via AP Hned na začátek je nutné říct dvě věci. Zaprvé, šance, že se nejlepší hokejová liga na světě ještě dohraje, tu rozhodně existuje. Vedení NHL se domluvilo s jednotlivými kluby a ty si zarezervovaly své domovské arény až do pozdního léta. V tomhle má liga výhodu, ještě pořád má čas a prostor na to ročník dotáhnout. V současné chvíli chybí zhruba dvanáct duelů do konce základní části a následné play off. Zadruhé, hledíme pouze na sportovní hledisko. Přerušení kolosu jménem NHL dopadá na všechny týmy podobně z finančního a organizačního hlediska. Hokejové sucho samozřejmě není příjemné nikomu, ale je velký rozdíl ve vnímání situace mezi například Detroitem, nebo Bostonem. Zatímco Red Wings můžou být, v nadsázce řečeno, nadšeni, že jedna z nejhorších sezon v historii klubu by mohla být u konce, Boston může smutnit, protože rozjetá ekipa okolo Davida Pastrňáka možná přijde o šanci na titul. A Bruins rozhodně nejsou jedinou organizací, kde by se tyto pocity mohly objevit. Nejde jen o postavení v tabulce, ale i o formu v posledních týdnech před přerušením, nebo o posílení při uzávěrce přestupů. Přinášíme pět organizací, které letos mohly oprávněně pomýšlet na hokejový grál a o svou šanci možná přijdou.

Boston Bruins, 100 bodů, 1. místo ve Východní konferenci Foto profimedia.cz Mašina soustředěná okolo Davida Pastrňáka si může zoufat dvojnásob. V posledním play off je od zisku vytoužené trofeje dělila jediná výhra. St. Louis však tehdy bylo silnější. „Nejhorší pocit v životě,“ říkal tehdy Pasta. Letos měli mít Bruins příležitost na revanš. Základní část byla z jejich strany excelentní, jako jediní do této chvíli získali alespoň sto bodů. Zároveň se jim vyhýbaly výkonnostní krize. Pro vyřazovací část nebylo společně s Tampou většího favorita.

Tampa Bay Lightning, 92 bodů, 2. místo ve Východní konferenci Foto AP Photo/Paul Vernon Kdy? Letos už to určitě vyjde. Aha, tak zase nic, ale za rok už to musí přijít. Každoroční říkanka fanoušků Tampy se očividně znovu o rok protáhne. Tým kapitána Stevena Stamkose chyběl v play off od roku 2013 pouze jedinkrát a vždy patřil k nejžhavějším kandidátům na trůn. Zatím z toho byla však jen účast ve finále v roce 2015. Letos měli Lightning konečně dostát jménu nejlepšího týmu posledních let, ale vypadá to, že říkanka bude pokračovat.

Colorado Avalanche, 92 bodů, 2. místo v Západní konferenci Foto Reuters / Ron Chenoy-USA TODAY Sports Jestli někdo měl v play off symbolizovat svěží vítr, mládí a dravost, tak to mělo být Colorado. Jejich ofenzivní hokej baví a co je hlavní, funguje! Avalanche se v této sezoně vyšvihli mezi největší ligové žraloky. Zcela vážně se s nimi musí počítat na příčky nejvyšší. „Máme tým, který věří v nejvyšší úspěchy,“ řekl generální manažer Joe Sakic pro klubovou televizi. Zároveň má Sakic výhodu. Všechna klíčová jména má nadále pod smlouvou a výkonnostní vrchol tohoto jádra se očekává až za dva až tři roky. Už letos to však mohla být pořádná jízda.

St. Louis Blues, 94 bodů, 1. místo v Západní konferenci Foto Reuters / Jeff Curry-USA TODAY Sports Obhájce trofeje v celém ročníku dokazoval, že moment, kdy kapitán Alex Pietrangelo loni v červnu zvedl Stanley Cup nad hlavu, nebyl náhodný. Díky fyzické hře v defenzivě a šikovnému útoku vyhrávali Blues zápas za zápasem. A to nejlepší střelec Vladimir Tarasenko odehrál pouhých deset duelů! Přesto z toho bylo první místo v celé Západní konferenci. Tahle parta kouče Craiga Berubeho rozhodně mohla myslet na druhý triumf v řadě.