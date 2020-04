Larkin mezi slepými, Pasta i Matthews. Nejlepší hráči z Atlantické divize | iSport.cz

Každý z týmů na někom stojí. Ať už to je výtečný gólman, zadák hrající v utkání přes dvacet minut, nebo kanonýr, který v klíčové chvíli rozsvítí červené světlo. Protože je sezona v NHL přerušená a její dohrání zatím zůstává v nedohlednu, je čas se podívat, na koho spoléhá každý z týmů. Vybrali jsme nejlepšího hráče z každé organizace na základě výkonů z tohoto ročníku. Začínáme v Atlantické divizi!

Těžká volba. Dobrou sezonu měl i Nikita Kučerov, nakonec ale volba padla na „medvěda“ v bráně. Nikdo jiný si nepřipsal více vítězství. Můžete namítnout, že Vasilevskij chytá za jedním z nejlepších ligových celků, ale on už dlouho ukazuje, že i sám o sobě by kdekoliv jinde byl jedním z nejlepších maskovaných mužů.

Auston Matthews od vstupu do NHL v roce 2016 pravidelně střílí jeden gól za druhým

Auston Matthews od vstupu do NHL v roce 2016 pravidelně střílí jeden gól za druhým • Foto Reuters

Auston Matthews od vstupu do NHL v roce 2016 pravidelně střílí jeden gól za druhým • Foto Reuters

Rozporuplná sezona v podání Toronta, ne však v podání amerického centra. Matthews od vstupu do ligy v roce 2016 ligy nasázel už 158 branek. Střelecký prach nevyschl ani v této sezoně. Góly nepřidával ve vlnách, ale v průběhu všech kol. Však také jeho počet branek je jen o jeden zářez slabší, než Pastův a Ovečkinův.

Florida - Jonathan Huberdeau

útočník

78 bodů (23+55)

„Konec výmluv,“ řekl před sezonou kapitán Aleksander Barkov. Ale zase to nebylo ono. O play off se muselo tvrdě bojovat. V době přerušení soutěže ztráceli Panthers tři body. Výkony Huberdeaua však jsou rozhodně důvodem k optimismu. Je sedmým nejlepším ligovým nahrávačem. To už je v konkurenci McDavida a spol. velmi solidní počin.