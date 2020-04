Čechmánek? Nemohl jsem ho vystát, solí ikona. Hrál jen pro prachy | iSport.cz

Roman Čechmánek Los Angeles do play off v roce 2004 nedovedl. • profimedia.cz

Doba koronavirová dává hodně času na přemýšlení i čtení. NHL stojí, tak proč si nelistovat v memoárech borců, kteří nejlepší hokejovou soutěž světa utvářeli. Knížka s prostým názvem „J.R.“ z roku 2013, kterou Roenick napsal společně s novinářem USA Today Kevinem Allenem, je jímavá bichle. A majitel 1363 startů v NHL se na 304 stránkách pověnoval i svému bývalému českému spoluhráči.

Notně nepěkně, třeba dodat…

„Za svou bohatou kariéru jsem potkal jen pár kluků, které jsem považoval za ztracené případy. Ve Flyers jsem nemohl vystát hraní s Čechmánkem. Proč? Přišlo mi, že jakmile skončila základní část, byl jednou nohou zpátky v Česku. Nezdálo se, že play off bere vážně jako my ostatní. Říkal jsem si, jestli by radši nehrál za svou zemi na mistrovství světa než o Stanley Cup,“ píše Roenick, který s českým kolosem odehrál dvě nadstavby a dál než do druhého kola se nepodíval.

„Vzhledem k tomu, jak chytal v play off, jsem si udělal názor, že do NHL přišel jenom kvůli penězům. Hráči dostávají výplatu jen v základní části, v play off už ne. To, že Čechmánkovy výkony šly z kopce, hned jak mu přestaly chodit šeky, nevypadalo jako náhoda.“

To jest hodně příkrý soud, že? A poněkud nespravedlivý, pojďme ho rozklíčovat! Čechmánek měl vstup do NHL famózní, v sezoně 2000/01 odchytal 59 utkání, deset z toho s čistým kontem, jeho 191 centimetrů bylo i pro nejlepší útočníky nepřekonatelnou překážkou. A že u zákroků vypadal mnohdy neohrabaně a expertům se jeho rozevlátý styl nepozdával? To je přeci jedno, brankový průměr 2.01 a úspěšnost 92.1 % byly geniální numera, které reflektovali i generální manažeři, kteří ho hned nominovali na Vezina Trophy.

„Čeman“ si ale její slavnou špičku nepohladil, vyfoukl mu jí a ze šestého a svého posledního zisku se radoval krajan Dominik Hašek. Pifka na kolegu ze zlaté naganské olympiády pokračovala v play off, kdy Flyers coby druhý tým Atlantické divize překvapivě padli s Buffalem 2:4 na utkání. Možná pamatujete poslední šestý duel, kdy Sabres vyhnali Čechmánka z branky potupně už ve 24. minutě, když J.P. Dumont zvýšil devátou střelou na branku na 5:0 do kasy zaplul Brian Boucher.

O rok později Čechmánek a spol. jízdu základní částí zopakovali, získali 107 bodů, což bylo páté nejvyšší číslo v NHL. Navíc inkasovali za 82 utkání jen 166x. „Společně s Robertem Eschem jsme získali Jennings Trophy, individuálně to byl můj největší úspěch kariéry, jednoznačně,“ nechal se Čechmánek slyšet v říjnu 2019 v rozhovoru pro hokejovysvet.sk.

Jenže v play off se opakovala mizérie, Flyers bookovali letenky na dovolenou po porážce 1:4 od Ottawy opět v prvním kole. A právě tady začaly Roenickovy antipatie vůči Čechmánkovi, které pak majitel olympijského stříbra ventiloval do své knížky.

O co šlo? Flyers ztráceli 1:2 na utkání a také čtvrtý duel jim klouzal mezi prsty. Světelná tabule ukazovala pár minut před sirénou stav 3:0 pro domácí Ottawu a český brankář vyrazil až k červené čáře a jal se divoce gestikulovat, aby své parťáky vyhecoval. Se zlou se potázal, způsobil dusnou atmosféru v týmu a někteří hráči Flyers včetně předsezonní posily z Arizony Roenicka mu při následném tréninku schválně stříleli puky na hlavu.

„U nás se výjezd, jaký Roman předvedl, bere jako normální snaha brankáře motivovat mužstvo,“ komentoval situaci pro sport.sk slovenský útočník Michal Handzuš, který se k Flyers přesunul před startem následujícího ročníku. „Pro hráče ze zámoří to ale bylo urážlivé. Považovali to za projev neúcty k týmu.“

Už se mnou nebudete zametat!

Napjatá situace po vypadnutí s Ottawou gradovala. Čechmánka z blamáže nikdo nevinil, ve čtyřech duelech vyšponoval svá čísla na 1.85 branky na duel a 93.6 % úspěšnost zákroků, za což si od vedení vysloužil tříletý kontrakt na lukrativních 10 milionů dolarů. Místo oslav se ale obul do novinářů, kteří kritizovali jeho chabou angličtinu. „Nebudu se s nimi vůbec bavit. Je zřejmé, o co se snaží. Utlačují Evropany, ale já ze sebe nenechám dělat hlupáka. Moje smlouva mi zaručuje, že se mnou už nebudou moci zametat. A je mi jedno, jestli zůstanu tady, nebo mě vymění někam jinam.“

„Nevím, co ho vedlo k takovýmto vyjádřením. Ale poslední, co v šatně potřebujeme, jsou nepokoje mezi hráči,“ utrhl se na svého kolegu Roenick, který ale sám měl máslo na hlavě. Na 67 bodů v základní části nenavázal, proti Senators nevygeneroval v play off žádný gól ani asistenci a Flyers za pět utkání vstřelili ubohé dva góly!

Čechmánkův svazek s Flyers se rozvázal po následujícím ročníku. Philadelphia opět udělala play off (Čechmánek 58 startů v základní části, šest čistých kont, 1.83 průměr a 92.5 % úspěšnost zákroků), konečně přešla díky výhře 4:3 nad Torontem první kolo, aby následně vypadla opět s Ottawou. Rodák z Chrudimi v prvních čtyřech střetnutích dvakrát vychytal čisté konto a držel stav 2:2 na utkání. Poslední dvě konfrontace mu ale šeredně nevyšly, inkasoval deset branek a 6. května 2003 měl po sezoně.

O tři týdny později byl vyměněn do Los Angeles za volbu v druhém kole draftu. „Roman měl v sobě hodně vášní. Jeho vztah s týmem se pokroutil už vloni. Nechtěli jsme uraženého brankáře do něčeho, co by nebylo dobré pro něj ani pro nás. Ale bylo velmi těžké ho poslat pryč, LA udělalo výborný obchod, skoro za nic získali špičkového brankáře,“ komentoval trejd tehdejší GM Flyers Bobby Clarke a vrátil se i k incidentu s novináři.

„Věřím, že je v LA spokojenější. Má tam více anonymity a není na něj vyvíjený tak velký tlak, který byl u nás především, když se hrálo play off, kdy každý řešil každý Romanův pohyb.“

„Roman byl svůj, ale byl to fajn chlapík a kvalitní brankář, strávili jsme spolu moře času a vycházeli jsme spolu výborně. Měl svůj zvláštní styl, ale jak jsem řekl, chytal dobře, jeho odchod mě mrzel,“ vzpomínal Handzuš.

Víte, proti komu vychytal Čechmánek své první čisté konto za Kings? Proti Philadelphii. Nové spoluhráče ale do play off nedotáhl a následující sezonu kompletně zrušila výluka, po které už se Čechmánek za moře nevrátil.

„Do NHL jsem šel jako 29letý chlap, vlastně jsem ani nečekal, že budu chytat tolik. Po čtyřech sezonách přišla výluka, krátil se platový strop, přišel trend mladých hráčů. I to byl důvod, proč jsem v NHL skončil,“ přiznal pro sport.sk.

V NHL Čechmánek odchytal celkem 212 utkání, 110 vyhrál, a 25 bylo s čistým kontem.