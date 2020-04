Donutil odejít Luonga, na univerzitě končil v zapomnění: Obrovská bolest! | iSport.cz

Mistr světa z roku 2017 zapsal v NHL 144 startů. Za šest sezon nic moc, viďte, po většinu času plnil roli druhého brankáře. Masky si barvil postupně do barev Vancouveru, Caroliny, Calgary a New Jersey. Na farmě Devils odchytal i svůj poslední profesionální zápas, 23. listopadu 2018 v dresu Binghamtonu.

Domácí Syracuse Crunch mu nasázeli pět branek, čtyřtisícové hlediště War Memorial Areny nebylo zaplněné ani z poloviny. Věru depresivní tečka. V letošní sezoně už výstroj nenavlékl. Proč tak brzký konec, vždyť mu je teprve 32 let? Mohl se ještě porvat. No, nemohl...

Krutou stopku vystavily několikrát operované kyčle, se kterými se dlouho léčil. "Poslední roky byly strašně frustrující. Hlava chtěla dál dělat sport, který nadevše miluju, ale tělo bylo proti. Přiznávám, častokrát jsem i brečel," vyznal se Läck, který si dokonce v Arizoně v příjemném klimatu koupil dům, aby mohl pečlivě rehabilitovat.

Poslední Läckovou adresou v NHL bylo New Jersey. • Foto profimedia.cz

Věřil, že boj zvládne, na jiné myšlenky se snažil přijít i coby trenér brankářů na zdejší Arizona State University, ale nestalo se. „Byla to šílená jízda. Snažil jsem se před pár týdny trénovat na ledě a nebylo to vůbec příjemné. Na ledě jsem strávil 10-15 minut a přineslo mi to obrovskou bolest," prohlásil Läck v emotivním videu, ve kterém na svém oficiálním twitterovém účtu oznámil 30. března konec profesionální kariéry.

It time for me to RETIRE. The next 7 minutes are a tribute to All of you that were with me during this crazy ride and my way of saying - THANK YOU.



— Eddie Lack🇸🇪 (@eddielack) March 30, 2020

"Cítím, že jsem se zasekl tak na 85-90 procentech. Jsem na tom dost dobře na to, abych žil dobrý život, za to jsem strašně rád a vděčný. Ale nejsem na tom tak dobře, abych mohl hrát hokej,“ přiznal 194 centimetrů vysoký gólman.

Zněl smířeně, usmíval se, nejsmutnější dny už byly očividně za ním. "Povedli se mi některé dobré věci, ale také některé mizerné," vypráví ve videu a následuje střih na "slavný" gól z půlky hřiště, kterým ho v březnu 2014 zesměšnil bitkař Brian McGrattan z Calgary.

V rozhovoru pro The Athletic označil sám sebe za průměrňáka. Nikdy prý nevyčníval. Silná slova? Nad nedraftovaným gólmanem tak ale přinejmenším ve Vancouveru rozhodně nesmýšleli. "Bylo to nejlepší místo, kde jsem chytal. Jsem strašně vděčný, právě v jejich dresu jsem odchytal první zápas v NHL. Cítil jsem se tam vždycky jako doma, všichni tam mají můj neskonalý vděk a respekt," zmínil Läck kanadskou organizaci, kterého měla pro švédské hokejisty vždycky slabost.

Markus Näslund, bratři Sedinové, Loui Eriksson, Elias Peterson, Jacob Markström. A mohli bychom pokračovat.

"I had the best time of my career in Vancouver. It's really where I felt at home and played my best hockey. I just want to thank the fans in Vancouver...you guys are the best."



Thanks for the memories Stork! 🙌
— Vancouver #Canucks (@Canucks) March 30, 2020

Ale zpět k Läckovi. Vzpomínáte si na rok 2014 a tehdejší Heritage Classic? Canucks 2. března prohráli na BC Place před zraky 54 tisíců fanoušků s Ottawou 2:4 a rušno bylo už před úvodním hvizdem.

Trenér John Tortorella si na výjimečné utkání dovolil nechat adorovaného Roberta Luonga, který tým dovedl v roce 2011 až do finále Stanley Cupu proti Bostonu a dva roky zde plnil i roli kapitána, jen na střídačce. Mezi tři tyče poslal o osm let mladší dvojku. Důvody? Ryze výkonnostní, Luongo ztrátu svých výsostných pozic neunesl a o dva dny později si vydupal výměnu na Floridu, kde už pět let na začátku své kariéry působil.

A později pak upřímně přiznal, že nebýt Tortorellova rozhodnutí, u Kosatek by zůstal.

Eddie Läck během Heritage Classic proti Ottawě v roce 2014. • Foto profimedia.cz

Läck třaskavé Heritage Classic nedávno okomentoval pro list The Province. "Když se duel pod širým nebem blížil, byl jsem si stoprocentně jistý, že nebudu hrát. Kustodi si ze mě dokonce dělali legraci, že mám sice speciální betony připravené, ale nikdy je neobléknu a jen jsem zbytečně vyhodil peníze," vzpomínal se smíchem.

K Luongově cti ale třeba dodat, že mladšího rivala nikdy nevinil. Naopak, byli velcí přátelé, chodili spolu na večeře, pořádali společná grilování. Odchovanec Djurgårdensu IF si jako vzpomínku na skvělé časy nechal o rok později podobiznu slavnějšího kolegy vyvést na svou masku.

Mrázek ho viděl na nosítkách, Rittich ho zválcoval v Calgary

“Když jsem vymýšlel nový motiv, hned jsem si vzpomněl na Roberta. Jdu do nového týmu, a potřebuju, aby mi klid dodávalo něco opravdu dobře známého. Roberto je skvělý chlap,” nechal se v červenci 2015 slyšet Läck, který byl po solidním ročníku, během kterého odchytal v základní části 41 utkání (2.45, 92.1%) a dovedl Vancouver do play off (porážka 2:4 s Calgary v prvním kole), vyměněn do Caroliny.

Roberta Luonga a jeho mladšího rivala Eddieho Läcka pojilo velké přátelství. • Foto profimedia.cz

Není bez zajímavosti, že sezona 2014/15 byla zatím poslední, kdy se Canucks v bojích o Stanley Cup představili. Luongo samozřejmě ve vzpomínkovém Läckově videu dostal také svoje místo. "Přeju ti hodně štěstí, kamaráde! Doufám, že se brzy uvidíme," zadoufal dvojnásobný olympijský šampion.

Škoda jen, že na vydařené angažmá ve Vancouveru Läck i kvůli vleklým zdravotním obtížím nikdy nenavázal. Za Carolinu zapsal během dvou let jen 54 startů včetně děsivého utkání s Detroitem z 28. března 2017. Tehdy v prodloužení skončil po vítězném zásahu Andrease Athanasiou deset minut bezvládně na ledové ploše a následně byl odvezen na nosítkách.

Hrůznou scénu sledoval z protější branky i Petr Mrázek. Jeho krajan David Rittich Läckovi zase výbornými výkony neumožnil průlom do branky Calgary o rok později. Za Flames odchytal sympatický seveřan jen čtyři utkání s děsivými čísly 5.29 gólu na duel a 81.3% úspěšností zákroků a mazal na farmu do Stocktonu, odkud si ho stáhlo v průběhu sezony New Jersey.

Restart ale nepřišel, více utkání zapsal na farmě v Binghamtonu, než v prvním týmu. A dál? Už nic... Další zápas už Eddie Läck nikdy nepřidá.

