Tampa jako ráj? Uprosil otce, aby tam nemusel. A brzy z něj bude miliardář | iSport.cz

Jistě si pamatujete červencový supertrejd Colorada s Torontem, jehož součástí byl právě Barrie. Do Maple Leafs zamířil společně s útočníkem Alexanderem Kerfootem a volbou v 6. kole draftu, do Denveru na oplátku putoval Nazem Kadri, obránce Calle Rosén a volba v 3. kole draftu.

To se o jednom z neproduktivnějších zadáků posledních let hovořilo nikoliv poprvé, a nikoliv naposledy. 28letý rodák z kanadské Victorie na nové adrese splnil očekávání, sice trošku slevil z předchozích dvou ročníků, kde v dresu Avalanche pokaždé nasázel 14 branek, ale 39 bodů (5+34) za 70 utkání byl solidní počin. Nikdo z beků Maple Leafs neudělal více a celkem to stačilo na páté místo v kanadském klubovém bodování. Než NHL zastavila pandemie koronaviru, seděl se svými spoluhráči na sedmém místě Východní konference.

Věru pohodový a plodný rok ve městě, kde je hokej víc než náboženství.

Pro 178 centimetrů vysokého zadáka to byla devátá sezona v NHL v kariéře, na burze talentů v roce 2009 šel ve třetím kole jako 64. hráč celkově. Jedničkou byl John Tavares, z druhého místo volila Tampa a vzala Victora Hedmana, následovalo Colorado, jehož dres na sebe navlékl Matt Duchene.

A právě zástupci Lightning a Avalanche spolu svedli zajímavý souboj na hraně druhého a třetího kola, společný cíl? Právě Barrie. Tysonův otec Len byl totiž v té době spoluvlastníkem Tampy. A byl to právě tatínek, který sám hrál NHL a zapsal v ní 184 startů za Philadelphii, Pittsburgh, Los Angeles a Floridu, kdo synovi během draftu volal, že si ho brzy osvojí.

On Instagram live, Tyson Barrie said at his draft, his dad called him from the draft floor & told him they were about to pick and he was next on their list. Tyson begged him not to take him, saying he’d never live it down. Dad complied and he went to COL a few picks later.