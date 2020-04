Gudas o odstavení v Capitals: Na trhu mi tím nepomohli. Co dělá v Česku? | iSport.cz

V odstávce se ocitl dřív, než NHL vzhledem k nemoci COVID-19 přerušila program na neurčito. Po příchodu do Washingtonu přitom byl Radko Gudas dlouho spokojený. Silný, ctižádostivý tým, dařilo se, všechno šlapalo, jak má. Před uzávěrkou přestupů však Capitals přivedli Brendena Dillona a z pohodičky nezbylo nic. Přetlak v obraně odnesl český pořízek, přestali ho stavět. „Ale jednou to zase vypukne a všichni začneme od nuly,“ neztrácí víru na návrat devětadvacetiletý bek.

Nucenou přestávku tráví v Berouně. Radko Gudas se vrátil s celou rodinou a problémy nechal ve Washingtonu. Doma už na ně tolik nemyslí. Snaží se trénovat, i když před sebou nemá jasný cíl, protože zatím nikdo neví, kdy NHL opět začne. Taky zvelebuje okolí za domem. „Ještě vyložím vozík hlíny a můžu,“ vzkázal, když jsme domlouvali rozhovor pro iSport Premium.

Takže vy místo zvedání činek v posilovně vozíte hlínu?

„Přesně tak. Tahám ještě křoviňák a motorovku, které jsem si koupil. Zmobilizoval jsem úplně všechny. Pomáhají mi kamarádi, manželčin brácha, tchán. Makáme v lese a na sadu. Je to za domem, nikdo se o to nestaral, takže jsme se do toho pustili. Nic jiného ani nemáme na práci. Když teď máme dlouhé léto, chci to upravit, aby to vypadalo obstojně a děti si tam mohly hrát. Aspoň máme pocit, že konáme dobro (usměje se). A líbí se mi to. Je to hezké, zase něco jiného.“

V dubnu jste volno dlouho neměl, co?

„To ani nepamatuju. V předchozích třech letech jsem se vždycky připravoval na mistrovství světa. Takže teď si užívám jaro trošku jinak. Ale zase nemůžu říct, že nějak líp, protože situace je přece jen neobvyklá.“

Výluka NHL, to je taky vynucená přestávka, jenže během ní můžou hráči nastupovat za jiné kluby v jiných soutěžích. Teď nesmíte víceméně nic, ani se nedá pořádně trénovat. Jak vám tenhle stav připadá?

„Pro všechny je to stejné. Ale myslím, že až se to zase uvolní, nebudou třeba po dvouměsíční pauze moct chtít, abychom šli okamžitě hrát. Určitě bude muset napřed být nějaký kemp. Dva, tři týdny se budeme připravovat na ledě, protože teď ta možnost není. Led v Berouně hned rozpustili, nemůžu si ho pronajmout, ani kdybych chtěl.“

Udržujete se nějak kromě zahradničení, sekání a prořezávání?

„Trošku jo. Z klubu nám poslali tréninkový plán, podle něj postupuju. Tchán má zhotovenou posilovnu přímo v baráku, takže abych se na to úplně vyprdnul, to ne. Jen chybí motivace, jakou mívám v létě, že třeba potřebuju nabrat formu, protože za dva týdny to vypukne. Teď je případný návrat v nedohlednu. Spíš čím déle to trvá, tím víc mi připadá, jako bych měl jít až do nové sezony. Snažím se to rozložit, abych měl ještě šťávu, kdyby se léto přece jen protáhlo, abych nepřepálil začátek a nebyl unavený. To je právě nejtěžší, rozložit si síly.“

Případný návrat byl mezitím opět odložen. Sledujete hodně, co se děje? Třeba i mimo hokej?

„Nejde sledovat všechno, co se píše. My teď hlavně řešíme příští sezonu, jak by se mělo hrát, jestli se bude posouvat a jestli to vůbec má smysl. Všechno se odvíjí od toho, jak rozhodne vláda Spojených států, jestli povolí hokej. Taky do té doby, než otevřou hranice, nemůžeme vycestovat a vrátit se. Takže zatím ten čas trávíme doma.“

Šéf NHL Gary Bettman už potvrdil, že se liga dohraje turnajovým způsobem na jednom místě. Co o tom soudíte?

„Je to zbytečně komplikované a riskantní. Po tom, co vlastně celá planeta prožívá, bychom se my, hokej, dohodli, že to prostě dohrajeme, aby byly peníze,