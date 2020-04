Lundqvist na třetí koleji. Naprosto nedůstojné, soptí hvězda. Co bude dál? | iSport.cz

Po Novém roce se fanouškům Rangers, kteří sedávají v Madison Square Garden v blízkosti klubového patra, skýtal zajímavý pohled. A notně smutný. V elegantním obleku zde domácí bitvy často sledoval zadumaný Henrik Lundqvist. Klubovou modlu nevyřadilo zranění, jen do plánů kouče Davida Quinna neštymoval. Čas v brankovišti si porcovali o 14 let mladší ruští vlčáci Alexandar Georgiev s Igorem Šesťorkinem. Na každého jednou dojde, ale způsobů, jak nakládat s ikonickým veteránem, je řada. A podle Matse Zuccarella vedení Rangers zvolilo ten nejméně šťastný.

Zuccarello v New Yorku odehrál dlouhých devět sezon, poslední dva ročníky před trejdem do Dallasu plnil roli asistenta kapitána. S Lundqvistem ho pojilo velké přátelství, obě rodiny se vzájemně navštěvovali, společně chodili na večeře, pořádali barbecue party. A hokejoví fanatici z Města, které nikdy nespí, oba milovali.

Zejména pak za sezonu 2013/14, kdy se v Madison Square Garden hrálo od roku 1994 první finále Stanley Cupu proti Los Angeles (1:4 na utkání). „Kdybychom tehdy zvítězili, Lundqvist by se stal největší legendou v historii Rangers. To myslím vážně," řekl Zuccarello.

Ale ty časy jsou nenávratně pryč, od té doby Rangers ze tří play off pokusů došli nejdál do konferenčního finále a v posledních dvou ročnících o Stanley Cup nehráli vůbec. Norský hobit po jepičí (15 utkání) anabázi u Stars zakotvil v Minnesotě (letos 15+22 za 65 střetnutí) a jeho severský krajan je v zakládajícím klubu NHL na druhé koleji. Možná spíše třetí.

Mats Zuccarello a Henrik Lundqvist dotáhli Rangers v roce 2014 až do finále Stanley Cupu. • Foto profimedia.cz

"Všichni stárneme, s tím se nedá nic dělat. Henrikovi je osmatřicet. A ano, mají dalšího dobrého gólmana, ale mohli Henrika nechat chytat během Šesťorkinova zranění. Chování Rangers je podle mě naprosto neuctivé," rozprávěl nabroušený Zuccarello v rozhovoru pro norský tisk Verdens Gang.

Co tím myslel? Možná si to pamatujete. Nováček Šesťorkin měl 25. února se svým Porsche v Brooklynu bouračku, při které si zlomil žebra, jeho krajan Pavel Bučněvič vyvázl jen lehce otřesený. Velká škoda, 24letý olympijský šampion z Pchjongčchangu přetavil jako čtvrtý v historii ligy svých prvních deset startů v devět vítězství. V Rangers se mu to navíc povedlo jako vůbec prvnímu brankáři této Original Six franšízy.

„Bude naší jedničkou. Chci mu dát šanci, zaslouží si to, udělal největší progres, který jsem v životě viděl," nechal se dva týdny před bouračkou dokonce slyšet hlavní kouč David Quinn. Šesťorkinova nehoda měla vrátit do sedla Lundqvista. Ale nestalo se, vítěz Vezina Trophy a majitel nejvíce startů, vítězství i čistých kont ze všech brankářů historie Rangers dostal šanci od první minuty jen jednou, když 1. března pustil z 26 střel Philadelphie pět branek a odešel poražen 3:5.

Zbylých pět utkání chytal Alexandar Georgiev a o týden později proti Devils už byl Šeťorkin zase zpět v plné polní. "Je neskutečné, že se po tom všem, co pro ně udělal, k Henrikovi takhle chovají. Kdo by si býval někdy pomyslel, že ho něco takového potká? Je to legenda, vždyť tam odchytal skoro 900 zápasů," láteřil Zuccarello, který dodnes neskrývá zklamání z vlastního konce v New Yorku. Jeho odchod ke Stars tehdy shodou okolností právě Lundqvista dost mrzel a dával to veřejně najevo.

Ruský brankářský supertalent Igor Šesťorkin v obejtí s Henrik Lundqvistem. • Foto Profimedia.cz

"Přál jsem si ukončit kariéru v barvách Rangers. A myslím si, že Henrik plánoval to samé. Všechno bylo v pohodě, ale pak přišlo rozhodnutí managementu a vše se náhle změnilo. Stal jsem se nechtěným, to stejné teď zřejmě potkalo Hanka," vidí zřejmou paralelu 32letý rodák z Osla, který svého času souhlasil s průměrným ročním platem 4,5 milionu, přestože na trhu by dostal víc. "Teď vidíte, že být loajální je nesmysl."

Lundqvist, který má v Rangers platnou smlouvu ještě na příští sezonu a z platového stropu ukrajuje ročně 8,5 milionu dolarů, situaci komentuje zdrženlivě. Znáte ho, je to profesionál každým coulem. Ale i na něm je vidět, jak ho všechno hodně trápí. "Přiznávám, je to divná situace, se kterou se musím vyrovnat. Nic takového jsem ještě nazažil, jediná cesta je tvrdá práce a být připraven, pokud ta šance přijde. Chystám se s trenéry probrat svou budoucnost," řekl rodák z Äre před měsícem lačným novinářům.

Do 12. března, kdy NHL zastavila pandemie koronaviru, měl Lundqvist odchytáno 26 utkání od začátku, Georgiev 32 a Šesťorkin 12. Král Hank měl ale z trojlístku jasně nejhorší statistiky. Od Šesťorkinova povolání do prvního týmu po Novém roce chytal z 31 možností jen pětkrát!

"Očekávám, že Rangers Lundqvista vyplatí a v bráně vsadí na tandem Šesťorkin - Georgiev," napsal Larry Brooks z deníku New York Post. Král Hank má ve smlouvě klauzuli, že svůj přesun musí případně posvětit. Proto vyplacení, aby mohl pokračovat jinde za skromnějších podmínek. Ale kde?

Brankáři Rangers v sezoně 2019/20 Igor Šesťorkin 12 zápasů, 10 výher, 2.52, 93.2%, smlouva 925 tisíc dolarů do roku 2021

Alexandar Georgiev 32 zápasů, 17 výher, 3.04, 91%, smlouva 792 tisíc dolarů do roku 2020

Henrik Lundqvist 26 zápasů, 10 výher, 3.16, 90.5%, smlouva 8.5 milionu dolarů * v době přerušení NHL z 12. března byli Rangers na 10. místě Východní konference se ztrátou dvou bodů na osmý Columbus