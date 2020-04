Pricův čas: Byl spasitel i padouch. Kam by se dostal, kdyby nechytal za Habs? | iSport.cz

Jeho story není úplně obvyklá. Price draftoval Montreal z celkové páté pozice v roce 2005. Netřeba připomínat, že tenkrát nebylo až na výjimky zvykem vybírat gólmany v prvním kole a už vůbec ne v první desítce. Na následujících 14 galavečerech, až do dneška, navíc žádný brankář nedostal přednost v pořadí výš. Krátce po dvacátých narozeninách, mimochodem necelý rok po naprosté dominanci (96,1 % - 1,14 ink. branky, pozn. red.) na šampionátu do 20 let, kde nejen společně s útočníkem Jonathanem Toewsem vybojoval pro Kanadu zlato, už chytal NHL stabilně.

Premiérovou sezonu zakončil se 41 odchytanými zápasy a 92% úspěšností. Okamžitě ukázal, co od něj mohou v Montrealu čekat. Nastolil si vysoký standard a neupustil od něj až do dnešní doby. Hned první sezonu v elitní zámořské soutěži dostal přednost i během play off, ve 20 letech posunul Habs do druhého kola a narazil na strop. Individuální i týmový.

Teď trochu tématiky. Montreal vyrostl v kanadskou pýchu, leží ve frankofonní oblasti Québecu a je po Torontu druhým největším městem státu. Hokejem celá oblast žije. Má obrovskou tradici. Canadiens jsou vůbec nejúspěšnějším týmem NHL, ligu vyhráli dohromady 24x a v roce 1993 byli posledním týmem z kolébky hokeje, který si sáhl na Stanley Cup. Od té doby nic. Prázdno a smutek. Čekání ubíjí.

A proto se také zraky Kanaďanů upínají ke každému „franchise hráči", který by mohl být tím, kdo nepříjemné dlouhé období zvrátí. Doufají, že se nejúspěšnější celky Original Six i celé historie (Montreal, Toronto) vrátí zpátky na výslunní. Opojení bylo po podepsání Price ještě větší, protože je například na rozdíl od Američana Austona Matthewse u Maple Leafs rodákem. Narodil se ve stejné zemi, zná onu obrovskou touhu po Stanley Cupu. Vždycky působil jako skromný sympaťák s obrovským talentem. Fanoušky si získal už na začátek. Bylo jasné, že dostane důvěru, ale zároveň ponese těžké břemeno.

KARIÉRA CAREYHO PRICE Věk: 32 let

Draftován: 2005 (celková 5. volba)



Týmové úspěchy: stříbro z World Hockey Challenge U17 (2004), stříbro z MS U18 (2005), juniorský mistr světa (2007), Calder Cup šampión (AHL 2006/07), olympijský vítěz (2014), mistr světa (2017).

Individuální úspěchy: nejlepší brankář a nejužitečnější hráč MSJ U20 (2007), nejlepší brankář WHL (2007), nejlepší brankář CHL (2007), MVP play off AHL (2007), nejlepší brankář OH (2014), sportovec Kanady (2015), Vezina Trophy (2015), Hart Trophy (2015), Jennings Trophy (2015), Ted Lindsay Award (2015), 7x nominace na All-Star Game NHL.



Brankáři draftovaní výše: Michel Plasse (1. volba, 1968), Rick DiPietro (1. volba, 2000), Marc-André Fleury (1. volba, 2003), Kari Lehtonen (2. volba, 2002), Roberto Luongo (4. volba, 1997).

Poslední nejvýše draftovaní gólmani od dob Price: Jonathan Bernier (11. volba, 2006), Jack Campbell (11. volba, 2010)

Od sezony 2007/2008, kdy do kolotoče vstoupil, ukazoval možné i nemožné. Po už zmiňovaném úvodním ročníku přišly těžké porážky v play off 2009 a 2010, kdy ve vyřazovací fázi tým nepodržel a odchytal dohromady jen osm zápasů. Habs se i tak dostali daleko, ve druhém zmiňovaném roce padli až ve finále konference s Flyers (1:4). Přednost v bráně tehdy dostal Slovák Jaroslav Halák, který podával stabilnější výkony.

Pak přišel Pricův finální přerod na dospělý hokej. Jeho sedmiletka. Když se mu vyhýbala zranění, předváděl fantastické výkony. Nadstandardní „fancy" zákroky lapačkou, perfektní technika rozkleku i přesunů a hlavně zeď. Vyrostl v gólmana, z něhož prostě puk na dorážku nevypadne. V gólmana, který přirozeně umí zvládat těžké zápasy.

Za výkony byl také odměněn. Během olympijské sezony 2013/2014 zapsal v základní části 59 zápasů a famózní 92,7% úspěšnost. V Soči pak vychytal Kanadě zlatou medaili se 97,2% úspěšností a 0,59 inkasovanými brankami na zápas. Jen play off mu pořádně zhořklo.

Canadiens v prvním kole zničili Tampu 4:0, pak přetlačili Boston 4:3. A šli na Rangers. Price chytal celkově 12. zápas vyřazovací fázi, v níž byl opět vynikající, když tu ze začátku druhé třetiny vlétl v úniku Chris Kreider bruslemi napřed do brány. Šok, ticho, následně pískot a možná i pláč. Rozjetá jednička v bolestech odstoupila a na led už se do konce série nevrátila. S Dustinem Tokarskim sezona Montrealu rychle skončila, Rangers našli slabé místo. První zápas v Bell Centre zdemolovali domácí 7:2 a celou sérii nakonec vyhráli 4:2. Křivdu cítili Kanaďané obrovskou. Věřili, že právě tehdy přišel čas kletbu zlomit. A všechno klapalo podle plánu. Price chytal ve vrcholné formě, až do onoho prvního zápasu finále konference. Kdy jindy by to mělo vyjít...

FLASHBACK - On this #TBT we go back to 2014 and Game 1 of the ECF. The Rangers smoke the Canadiens 7-2 but all anyone was talking about was the collision between Chris Kreider (who was tripped) and Carey Price. Four years later and Habs fans are still complaining about it. #NYR pic.twitter.com/nT2XrjXZNT — Michael Silvers (@msilvers1979) May 17, 2018

Canadiens se každopádně dostali přes úvodní kolo ještě jednou. Po vynikající základní části, za kterou bral Price zaslouženě Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana, ale přišel další krach. Postup přes tonoucí Ottawu 4:2 a prohra s rozjetou Tampou 2:4. Bum. Konec. V Bell Centre se definitivně začalo smrákat na zlé časy, Kreiderova brusle jako kdyby o rok dřív sebrala tehdy 27letému gólmanovi vítr z plachet. Možná jako kdyby mu v konečném součtu vzala statut legendárního brankáře.

KARIÉRA CAREYHO PRICE V NHL Sezona Zápasy Úspěšnost zákroků / průměr ink. branek Týmový výsledek 2007/08 41 92 % / 2,56 2. kolo 2008/09 52 90,5 % / 2,83 1. kolo 2009/10 41 91,2 % / 2,77 finále konference 2010/11 72 92,3 % / 2,35 1. kolo 2011/12 65 91,6 % / 2,43 bez play off 2012/13 39 90,5 % / 2,59 1. kolo 2013/14 59 92,7 % / 2,32 finále konference 2014/15 66 93,3 % /1,96 2. kolo 2015/16 12 93,4 % / 2,06 bez play off 2016/17 62 92,3 % / 2,23 1. kolo 2017/18 49 90 % / 3,11 bez play off 2018/19 66 91,8 % / 2,49 bez play off 2019/20 58 90,9 % / 2,79 * Celkem 682 91,7 % / 2,49 výhry 348

* Pozn: aktuální ročník byl pozastaven kvůli pandemii nového typu koronaviru

Další roky už tak zářné nebyly. Price pořád patřil a patří k nejlepším gólmanům NHL, jeho styl se nezměnil, stále působí klidně a chytá dlouhodobě na nejvyšším možném levelu, ale na Montreal přišla krize. Po vypadnutí ve druhém kole s Tampou se v nadcházejícím ročníku Price skoro na celou sezonu zranil, o rok později se sice Habs dostali do vyřazovací fáze, ale záhy je znovu vystrčili z bitvy o Stanley Cup Rangers. Následoval ročník bez play off. A další. A další. Ten poslední sice ovlivnila krize způsobená šířením koronaviru, ale Canadiens drželi šanci na postup už jen teoretickou.

Je to vlastně jedna z největších otázek současné NHL...

Kde by Carey Price byl, kdyby před sebou měl tým s údernějším útokem, stabilnější defenzivou a hlavně tým bez dlouhé téměř třicetileté kletby visící nad kanadskými tradičními kluby? Kluk, který jako malý létal s tátou na trénink skoro 200 mil letadlem, se bezesporu, a to nepopiratelně, stal jedním z nejdominantnějších gólmanů své doby. Synonymem pro nejvyšší kvalitu. Kdyby měl víc štěstí, možná by byl i legendou. Jedním z nejlepších gólmanů historie, panem nezapomenutelným.

O jeho kvalitách pochybovat nelze, nekonečně lze ale debatovat nad tím, jak vysoké vlastně jsou.

Rodákovi z Anahim Lake bude v srpnu 33 let, celou kariéru strávil „doma" v Montrealu a zřejmě přidá ke svým 13 sezonám ještě pěknou řádku let. Bez možnosti ovlivnění se však začíná stávat u fanoušků spíš padouchem. Ne snad, že by je zklamal. Spíš (zatím) nedokázal naplnit jejich obrovská očekávaní. Nebyl spasitelem. Nebyl tím, kdo utne hrozivou historii. Nicméně ani sebelepší brankář nedokáže vybojovat týmový úspěch sám. Možná jen kdysi Dominik Hašek s Buffalem, které dotáhl ještě o kus dál. Úplně nejtěsněji pod vrchol, co to šlo.

Někteří specialisté i příznivci začínají volat po Priceově trejdu, vidinu Stanley Cupu v následujících letech už zahnali. Žádají kompletní rebuild. Gólman s typickým číslem „31" pobírá 10 milionů dolarů ročně a smlouvu má ještě na dalších šest sezon. Pokud Habs uvolí, zemře další kus kanadské hokejové pýchy. Ne nadarmo se pár let zpátky říkalo, že se Price je nevyměnitelný. Ne však z toho důvodu, že by nikdo nedorovnal jeho cenu, ale proto, že představa jeho odchodu byla prostě směšná.

„Nehledě na postavení v tabulce a statistiky jsem se vždy snažil brát každý den od nuly. Můžete si v jednom zápase zasloužit jen dva body, což jsem se snažil držet na mysli a připravovat se na každou bitvu individuálně," řekl Price už dřív. Sám Montreal miluje. Nehledě na stav soupisky Habs vyjede na led a chová se jako absolutní lídr. Dodává týmu klid. Vévodí konzistenci.

I proto každého hokejového fanouška musí zabolet myšlenka, že mu dosud největší šanci v kariéře na vytoužený cíl zazdil jeden těžký nájezd bruslí. Nebýt něho, mohlo by se možná o Priceovi mluvit nejen jako o klubové legendě, ale jako o legendě celé NHL. Co jiného mu koneckonců kromě Hartovy trofeje, Veziny, olympijské medaile a zlata z mistrovství světa k tomuto statusu chybí? Jen ta jedna, možná úplně nejcennější, trofej na světě. Stanley Cup. Tak třeba příště.

