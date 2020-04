Šedá eminence Bostonu o Pastovi. Proč se na ledě točí? A bombí od půlky? | iSport.cz

Jistě si pamatujete pravidelný výjev z rozbruslení Bruins. Krug a Pastrňák přijedou k sobě, v kleče protáhnou třísla a následně se na ledě roztočí. Pak si plácnou rukavicemi a jdou si po svém. Vstříc vylepšení svých osobních statistik, vstříc dalšímu vítězství.

Nikdo v NHL neměl v době uzávěrky NHL kvůli pandemii koronaviru 100 bodů jako Boston!

"Jednoho dne jsme to prostě udělali, protahování jsme zakončili vedle sebe a řekli si, že uděláme něco zábavného. Pasta je strašně vtipný a uvolněný chlapík, pokaždé když vyjede na led, má na tváři úsměv. Stejně jako já, oba hokej milujeme. A on myslím v tom utkání hned vstřelil dva góly, tak jsme u toho zůstali, zbytek je historie," vysvětlil tradiční rituál Krug v seriálu Questions and Answers.

Torey Krug and David Pastrnak are #FriendshipGoals pic.twitter.com/Dr1SVLznks — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) November 12, 2017

"Pro mě je warm-up poslední příležitost, jak se správně naladit na utkání a zrelaxovat. Jsem rád, že mi s tím Pasta pomáhá. A pokud se mě ptáte, čím to, že do přerušení NHL nastřílel 48 branek a byl nejlepším kanonýrem soutěže, tak je to díky mně a naší rozcvičce. Takhle je to prosté," rozesmál se Krug, který černožlutý dres navléká od roku 2014.

Za tu dobu odbruslil 523 utkání a zapsal 337 bodů, na nedraftovaného borce fantastický počin, že? V posledním play off, které pro Boston skončila finálovou porážkou 3:4 se St. Louis, pak 175 centimetrů vysoký obránce za 24 utkání pobral dva góly a šestnáct přesných pasů.

S Pastrňákem navíc vymýšlí speciality i na ledě. Jejich majstrštykem je Krugova bomba zpoza červené čáry, která cíleně míří metr od branky soupeře. O šest let mladší Pastrňák díky své rychlosti přespurtuje beky, kotouč dojede a může tak ohrozit brankáře. "Tréninky jsou dlouhé, je potřeba si je trošku ozvláštnit, takže jsme měli čas pilovat i tuto rozehrávku. Vloni v lednu proti Calgary při výhře 6:4 jsme z toho dali i krásný a důležitý gól, v dalších zápasech z toho bylo několik závarů. Ale když jsem vám to prozradil, předpokládám, že už z toho nic nebude. Každý tým si to pohlídá," rozprávěl s úsměvem na rtu Krug.

VIDEO: Podívejte se na secvičený signál Kruga a Pastrňáka

U hlavního kouče Bostonu Bruce Cassidyho se těší maximální možné důvěry, pravidelně hraje přes 20 minut na utkání. Teď je ale na tahu vedení klubu, Krugovi za pár měsíců expiruje čtyřletý kontrakt, díky kterému mu ročně přitéká na účet 5,25 milionu dolarů. A navýšení gáže je nasnadě...

"Nebojím se toho, že bychom se nedohodli. Doba je sice zlá, ale já chci pokračovat. Boston jsem si zamiloval od první chvíle, kdy jsem poprvé přišel do kabiny. Svého psa jsme pojmenovali podle stadionu baseballových Red Sox čili Fenway, jaký větší důkaz můžu dát, že chci být součástí této komunity dál?"

S legendou Bourqueem si pravidelně volám

Co dalšího přišlo na přetřes? V několika odpovědích se Krug vyznal ze svého obdivu ke kapitánovi a nejstaršímu hráči NHL Zdenu Chárovi. "Jednoznačně to byl a je člověk, který mě nejvíc hokejově i lidsky ovlivnil. Novináři se mě často ptají, co si od něj můžu do své hry vzít, když je o 30 centimetrů vyšší než já. Na to vždy odpovídám, že klíčová část hokeje se odehrává mimo led. Od prvního minuty v Bostonu jsem od něj okoukával, jak dře v posilovně, chystá se na utkání, jaká slova volí v kabině, když s námi hovoří. A toto trvá dodnes," smekl před aktuálně nejstarším hokejistou v NHL (43 let).

"Sedím vedle něj v kabině, je to neuvěřitelná čest, před každým utkáním, než si zavážeme brusle, se dlouze bavíme. O našem soupeři, o hře, kterou chceme praktikovat. Zdeno je vždy perfektně připravený, každá naše debata mě posouvá o level výše," pokračoval Krug a prozradil i svého nejoblíbenějšího hokejistu "medvědí" historie.

"Bože, tolik skvělých borců, těžko vybrat. Ale asi zmíním Ray Bourquea. S jeho synem Chrisem jsem hrával na farmě v Providence a s jeho rodinou včetně Raye jsem strávil léto. Koukal jsme na NESN na jeho staré zápasy a byl to neskutečný obránce. Pan hokejista. Stali se z nás přátelé, dodnes kdykoliv potřebuju radu, beru telefon a volám mu. Vždycky mi to vezme, je to skvělé," dodal Krug a na závěr si posteskl nad tím, že jeho mančaft zatím nemohl dohrát výborně rozjetý ročník.

„Co na to mám říci, zdraví je přednější. Ale štve mě to, byli jsme nejlepší tým v lize, těšili jsme se na play off, plánovali jsme zase útok na Stanley Cup. A najednou přišel konec. Uvidíme, jak to celé skončí.“