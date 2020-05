NEJ duo v NHL pokračuje spolu: Halák by v každém jiném klubu byl jednička! | iSport.cz

Tuukka Rask v interview také přiznal, že návrat do vlasti, kde naposledy působil v roce 2007 v dresu Ilvesu Tampere, není na pořadu dne. • profimedia.cz

Jaroslav Halák by měl v Bostonu působit minimálně ještě jeden rok. S klubem se domluvil na nové jednoleté smlouvě, která mu zajistí 2,25 milionů dolarů. • profimedia.cz

V tomto ročníku zatím Halák zasáhl do 31 zápasů a vychytal 18 výher. V průměru inkasoval 2,39 gólu na zápas, úspěšnost zákroků měl 91,9 procenta a třikrát udržel čisté konto. • profimedia.cz

Doby, kdy zápasová nálož byla jasně v rukách brankářské jedničky, jsou tytam. Trenéři už vědí, že aby byli oba gólmani co nejlépe nachystaní na vyřazovací boje, tak do nich hlavně nesmí jít „zatavení.“ Některé kluby, třeba Islanders, mají tandem, který se střídá skoro po každém duelu. A pak jsou tu Bruins. Ti mají to štěstí, že mají hned dva maskované muže z absolutní špičky. A bude tomu tak i v další sezoně. Slovenská dvojka prodloužila kontrakt!