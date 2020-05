Končí výjimečná postava NHL: urážky, otcova tragédie i uvíznutí na záchodě | iSport.cz

Do play off Joel Ward postoupil sedmkrát, před čtyřmi lety ho s týmem Sharks nepustili k poháru fináloví soupeři z Pittsburghu. • profimedia.cz

Je čas si je připomenout, Ward zkraje týdne pověsil definitivně brusle na hřebík. Dal si načas, naposledy kroužil po ledě znamenajícím svět v ročníku 2017/18, od té doby hledal další práci. Neúspěšně, naposledy předloni v Montrealu nezvládl přípravný kemp. Stejně tehdy dopadli čeští obránci Michal Moravčík a David Sklenička.

I tak ale vedení Canadiens v pondělí tweetovalo oznámení o konci jeho kariéry. Zanechal tam výborný dojem, stejně tak na dalších štacích v Minnesotě, Nashvillu, Washingtonu a San Jose. Byl to sympaťák, za parťáky pokládal krk, soupeřům se dokázal dostat pod kůži. Ale trend hokeje je v současnosti jiný, vzývá mladé vlčáky.

Congrats 4-2 on an amazing career! Always appreciated you showing us undrafted guys the way. Lots of fun, to go along with great memories on and off the ice together! 🤜🏼 🤛🏿 @JRandalWard42 pic.twitter.com/uHaRYcH72j — Brenden Dillon (@BDillon04) April 28, 2020

„Odehrál jsem pár zápasů. Určitě více, než jsem si kdy dokázal představit. Na to už nikdo nezapomene,” napsal Ward pro Players Tribune v emotivním článku nazvaném 726„ podle konečné cifry jeho zápasů. „Chtěl jsem se rozloučit trochu jinak, to je jasné. Nejlépe na ledě se Stanley Cupem, v bouřící kabině. Ale to už je jedno, když se za všemi těmi zápasy ohlédnu, asi jsem si nemohl přát víc. Patřil jsem k těm šťastným, byl jsem vyvolený,“ dodal 39letý afroamerický útočník, kterému nikdo neřekne jinak než Wardo. A přidal vzkaz mladý hráčům.

„Važte si toho, kde jste. Užijte si každé střídání a myslete na tisíce hokejistů, kteří takové privilegium nikdy neměli.“

Ale tohle je úplný konec příběhu. Pojďme na jeho začátek. Pokud vás kluby NHL nedraftují, čeká vás náročná lopota. Hodně cestování, zkoušení na přípravných kempech, stovky hodin nejistoty a pochybování o vlastních schopnostech. Ward byl přesně ten případ, na University of Prince Edward Island dělal čtyři roky pravidelně více než bod za zápas (celkem 96 utkání, 135 bodů), ale profi angažmá stále nepřicházelo.

„Už jsem si myslel, že půjdu učit vystudovanou sociologii, bavilo mě to. Ale řekl jsem si, že se hokeje ještě nechci vzdát. Že je ještě brzy, naštěstí to vyšlo,” přiznal Ward, kterého si na zkoušku vytáhli v roce 2005 Houston Aeros, tehdy hlavní farma Minnesoty.

„Zaregistroval jsem ho, líbil se mi. Byl to buldok, bylo vidět, že se přišel rvát, dával do každé minuty na ledě úplně všechno,“ vzpomínal extrémně náročný kouč Jacques Lemaire, pod kterým si Ward nakonec konečně odbyl i debut v NHL. V ročníku 2006/07 zapsal jedenáct utkání a jedinou asistenci.

Následoval „hluchý rok“ v Houstonu, ale 42 kanadských bodů a 12 plusových bodíků v tabulce pravdy zaujalo Nashville. Konečně se blýsklo na lepší časy, ve 27 letech tak podepsal s Predators první kontrakt a 10. října 2008 proti St. Louis se i poprvé trefil.

„Věděl jsem, že pokud jsem dostal možnost hrát na úrovni AHL, mohu se odtud probojovat ještě dál. Potřeboval jsem jen nějakou příležitost, to se stalo v Nashvillu. Nechtěl jsem být vnímaný jen jako dobrý univerzitní hráč, ale jako dobrý hokejista z NHL. A kvůli tomu jsem tak tvrdě makal celý svůj život,” přidal svůj postřeh Ward, který v Bridgestone Areně odbruslil tři sezony, dvě z toho se ve městě hrálo play off.

Až ve 27 letech podepsal Joel Ward s Predators první profi kontrakt a 10. října 2008 proti St. Louis se i poprvé trefil. • Foto profimedia.cz

Nejraději bude ale vzpomínat na poslední rok, kdy ve dvanácti vyřazovacích duelech ročníku 2010/11 nastřádal 13 bodů včetně sedmi tref. Dal tak jen o tři zásahy méně než v průběhu kompletní základní části. To byl velkolepý počin, který z Warda udělal na trhu žádané zboží. Nakonec si plácl s Washingtonem a vydělal balík, čtyřletý kontrakt na 12 milionů dolarů ho konečně etabloval mezi smetánkou.

Fanoušci Bostonu se mu rasisticky pomstili

Škoda jen, že se toho nedožil Wardův tatínek, který pracoval jako automechanik a tragicky zahynul, když bylo Joelovi 14 let. „Pokaždé, když jdu na led, zavřu oči a věnuju mu pár vteřin vzpomínek. Byl by na mě hrozně pyšný,“ řekl Ward v rozhovoru pro Mercury News před startem prvního ročníku za Capitals.

„Nikdy mi nepřestane chybět, to on ve mně zažehl lásku k hokeji, když se s maminkou přestěhovali z Barbadosu do Toronta. Když umřel, mamka musela vzít coby sestřička stovky hodin přesčasů, aby rodinu uživila, ale zvládla to, starala se fantasticky. Nevím, zda jí to někdy budu moci oplatit.“

Cecilia Wardová, která hokej moc nemusela, protože v rodné zemi frčel hlavně kriket, si k prohánění kotouče postupem času také našla cestu. „Koupila si kabelovku na televizní přenosy a sledovala nejen naše zápasy. Dokonce mi říkala, na koho si dát pozor z Detroitu nebo ze San Jose, kteří hráči tam jsou dobří. Cítila k tomu sportu opravdovou vášeň,” vzpomínal.

Joel Ward o konci kariéry informoval na webu theplayerstribune.com v článku nazvaném "726" podle počtu jeho zápasů v NHL. Ligu opouští s bilancí 133 branek a 171 asistencí, v play off přidal 83 utkání, 22 gólů a 30 přihrávek. • Foto profimedia.cz

„A vždycky mě vedla k tomu, abych pomáhal ostatním. To jsem se také snažil dělat,“ dodal Ward, který v Nashvillu s Ryanem O’Reillym předčítal dětské knihy, s Romanem Hamrlíkem učil ve Washingtonu dětské pacienty hrát hokej a pomohl jim šekem na 12 tisíc dolarů. Při svém posledním angažmá zase s Chrisem Tierneym rozvážel nemajetným žákům brýle.

Ale zpět do Capitals. V hlavním městě Spojených států prožil prima sezony, nastřílel první hattrick, pokaždé si zahrál o Stanley Cup. Hned v prvním ročníku zařídil vítěznou trefu v sedmém utkání série úvodního kola proti Bostonu. Byla to pro Washington historicky vůbec první výhra v rozhodující partii na ledě soupeře. Její oslavu ale pokazily nenávistné a rasistické příspěvky, které se okamžitě objevily na Twitteru.

Warda spoluhráči podpořili hned při dalším týmové seanci, kdy v tréninkovém centru solidárně poklepali svými holemi o led. Velký kápo Alexander Ovečkin, se kterým následně utvořil na několik utkání i elitní první útok, Warda následně v médiích označil za velkého dříče, který svým bojem připomíná Michaela Jordana.

„Vím, k čemu jsem se upsal. Jsem prostě černý kluk hrající převážně bílý sport. Bylo by naivní a hloupé myslet si, že rasismus neexistuje. Je to bitva, co nikdy nekončí,“ uvedl tehdy v prohlášení Ward, který svůj boj proti předsudkům nikdy nevzdal.

Ve Washingtonu poprvé oblékl dres s číslem 42, které odkazovalo na baseballového hráče Jackieho Robinsona, vůbec prvního zástupce tmavé pleti v baseballové MLB. A po Robinsonovi Ward později dokonce pojmenoval svého syna.

A zábava byla i mimo led, o jeho uvíznutí v hotelové koupelně před mačem v Dallasu se v kabině Capitals šušká dodnes. O pomoc si tehdy musel zatweetovat a nakonec ho po 40 minutách vysvobodili Karl Alzner s Johnem Carlsonem, kteří na recepci sehnali žebřík a 185 centimetrů vysoký Ward se tak prodral úzkou škvírou mezi dveřmi a stropem. Jen těsně tak stihl odjezd klubového autobusu do haly.

Zasnoubil se vzkazem na boty

Svazek s Washingtonem se roztrhl v létě 2015, když vedení přivábilo Justina Williamse a T. J. Oshieho, a Ward si znovu vyzkoušel trh s nechráněnými volnými hráči, kde o něj projevilo zájem San Jose. V barvách Sharks vyšla Wardovi nejlépe hned první sezona, v níž během základní části nasbíral 43 bodů.

Důležitou roli navíc už poněkolikáté sehrál v play off, kdy v šestém utkání konferenčního finále napálil dvě branky a posunul tým do souboje o Stanley Cup s Pittsburghem. Sharks ale poslední krok nezvládli, padli 1:4 a Wardův sen o hokejovém grálu se rozplynul.

„Hrál jsem proti Sidneymu Crosbymu a říkal si, jak je to neuvěřitelný hráč. Že ve spánku dal víc gólů než já za celou kariéru. Ale hodil jsem to za hlavu a snažil jsem se mu to na ledě udělat tak nepříjemné, jak jsem jen uměl. To jsem praktikoval ostatně celý život. Mým úkolem bylo otrávit hlavní hvězdy soupeře.“

V posledním roce smlouvy se stihl originálně zasnoubit, když své přítelkyni daroval tenisky se vzkazem “Vezmeš si mě?„, jenže 12 bodů v 52 zápasech ho znovu odsoudilo pouze do role zájemce o nový kontrakt. A tentokrát už to nevyšlo. Ani v Montrealu, ani jinde. Koneční sumář? Ward NHL opustil s bilancí 133 branek a 171 asistencí, v play off přidal 83 utkání, 22 gólů a 30 přihrávek.

“Strašně vytrvalý chlap, klasa. Do NHL se dostal díky své chytrosti, stálo ho to strašně úsilí. A také to stále za to,„ napsal renomovaný hokejový novinář Pierre LeBrun na Twitter. “Díky, mistře,„ odpověděl mu do komentářů Ward a přidal rozesmátého smajlíka.

Tak si ho ostatně bude NHL pamatovat.

Joel Ward announced his retirement from the NHL. The 39-year-old forward had 304 points (133 goals, 171 assists) in 726 NHL games with the Wild, Predators, Capitals and Sharks. https://t.co/zYRUlwXa8p — NHL.com (@NHLdotcom) April 27, 2020

Joel Ward na střídačce Washingtonu, kde prožil čtyři úspěšné sezony. • Foto profimedia.cz