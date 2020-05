Voráček: NHL bez diváků? Blbost! Řekl také jasný názor na Babiše a roušky | iSport.cz

V NHL patří k největším hvězdám. Na posledním mistrovství světa byl kapitánem reprezentace. Ale 30letý útočník Jakub Voráček je nepřehlédnutelný i jinak. Vyzrál ve velkou osobnost, vede úspěšný charitativní projekt. Navíc mluví otevřeně a bez frází. I o premiérovi Andreji Babišovi. Následující rozhovor pro iSport Premium nebude výjimkou. Mluví i o tom, proč by ho lákalo trénovat národní tým. A jak by se mu líbil Dominik Hašek jako prezident? V polovině března uťal koronavirus NHL, nejlepší hokejovou soutěž na světě. Hráči tak poznávají dosud nepoznané. „Jsem doma dřív než obvykle. Mám jaro v Čechách, což jsem nezažil hodně dlouho,“ usmívá se superstar Philadelphie Flyers. Stopka přišla zrovna v době, kdy jeho tým po letech držel nadějnou pozici v bojích o Stanley Cup. Právě tuhle trofej mistr světa z roku 2010 stále toužebně vyhlíží. Ryšavý bombarďák to ale bere s nadhledem. Nač se trápit něčím, co neovlivní…

Takže ještě vám to, lidově řečeno, neleze na mozek?

„Vůbec ne. Můj mozek je asi nastavený tak, že je momentálně jako léto. Kdyby se NHL znovu rozběhla v červenci, musel bych se začít připravovat zkraje května, protože jsou potřeba dva měsíce. Ale většina nás hokejistů to má teď podobně.“

Dostáváte hodně e-mailových zpráv ze zámoří. Ovšem vyznáte se v nich? Není už těch protichůdných informací na vás dost?

„Jestli má NHL začít nebo ne, to nikdo neví. Vůbec nikdo na světě neví, kdy se co rozběhne. Takže je těžké koukat se na zprávy. Čekáme stejně jako ostatní lidi, kteří mají práci, co a jak bude. Buď se to rozběhne, nebo ne. Já jsem v tomhle kliďas.“

Jste pro, aby se tento ročník NHL ještě dohrál?

„Kdyby se to dohrávalo za normálních okolností, že se dohraje třináct zápasů základní části a potom play off, třeba od toho července přes léto, tak se to ještě jakžtakž dá. Sice by to byla ze začátku holomajzna, protože začít hrát hokej po třech měsících, to fakt není sranda. Ale play off by podle mě mělo plus minus stejnou úroveň jako ročníky předtím. Kdyby se ale hrálo na neutrálním místě a bez fanoušků, to by nebyl šťastný nápad.“

Kdybyste měl tu moc, jak byste rozhodl?

„Vzhledem k tomu, co se momentálně po světě děje, NHL by se měla soustředit na to, aby se začalo načas a v pořádku v září. Aby se to hráčům řeklo zavčasu. Aby věděli, jak si mají upravit životy a jak se mají připravit na další sezonu. To by asi bylo nejrozumnější.“

JAKUB VORÁČEK VĚK: 30 (15. srpna 1989 v Kladně)

PROFESE: hokejový útočník KLUB: Philadelphia Flyers KARIÉRA: Kladno (2002-06), Halifax Mooseheads (QMJHL, 2006-08), Columbus (200811), Philadelphia (2011-?), Lev Praha (2012/13 – během výluky) BILANCE V NHL: 915 zápasů, 695 bodů (207+488), play off : 34 zápasů, 19 bodů (5+14) BILANCE V REPREZENTACI: 83 zápasů, 16 gólů NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY: mistr světa (2010), bronz z MS (2011), 6x účast na MS, účast na ZOH (2014), Světový pohár (2016), vítěz Zlaté hokejky (2015)

ZAJÍMAVOST: spolu se sestrou Petrou Klausovou založili nadaci, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou

Jde také o velké peníze.

„My přijdeme o hodně, to víme všichni. Kdyby se to dohrávalo, ztráta by asi byla menší. Zase by záleželo na podmínkách dohrání sezony. Jestli by se hrálo doma, venku, na neutrálním místě, bez fanoušků… Říkám: Dobrý, nějakou sumu ztratíme, ale pořád jsme na tom o hodně líp než většina lidí, která má průměrný plat, ze dne na den byla vyhozená z práce a musí si najít novou. Samozřejmě že pro některé kluky, kteří nevydělávají tolik, dostanou padesátiprocentní daň a pětatřicet procent z renty, to nebude nic příjemného. Musí se to naplánovat tak, aby se to roztáhlo do dalších let a oni tolik nestrádali. Ale zdraví je přednější než peníze.“

Dělal jste si hrubý výpočet vašich osobních ztrát?

„Nějaké číslo mám, ale to si nechám pro sebe. Myslím si, že jsem pořád v dobré situaci. (usmívá se) Podívejte se na ostatní lidi. Proč si tady já budu na něco stěžovat? To by nebylo fér.“

Jaký je váš současný běžný denní režim?

„Mám léto. Počítám s tím, že se před červencem určitě nezačne. Ale příští týden se chci vrhnout do tréninku. Když dám do sebe šest až osm týdnů přípravy, bude to stačit.“

Nyní opravdu nic neděláte?

„Je těžké něco dělat, když bylo všechno zavřené. Nějak se udržovat jde, ale ne na takové úrovni, na kterou jsem byl zvyklý. Teď udělám normální šestitýdenní přípravu a na konci června budu v optimální formě. Když se nezačne, tak se nezačne. Když se začne, budu mít natrénováno. Musíme se naučit s tím pracovat. Snažím se odhadnout, jak bych se mohl připravit co nejlépe. Uvidíme potom, jak to bude na ledě.“

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč na první měsíc a slevy na televize>>>

Jak tyhle nepředpokládané změny snášíte?

„Beru to tak, že se prostě dohrálo. Je to jen sport a jsou důležitější věci. Od března jsem nikdy doma nebyl, takže si užívám Českou republiku a rodinu. Teď se otevřela golfová hřiště, a tak jsem trochu času trávil na golfu.“

Jak se Česko podle vás vyrovnává s koronavirovou pandemií?

„Samozřejmě je to hrozně těžké hodnotit, protože to nikdo nezažil a nikdo nepočítal, že se to dostane do takových rozměrů. Takže nechci na politiky házet špínu, že něco dělají špatně. To se ukáže až potom. Ale jsou tam věci, které mi vadí.“

Například?

„Říkal jsem, že Andrej Babiš si na téhle situaci mohl vylepšit procenta. Mohl se v příštích volbách dostat z třiatřiceti procent na padesát, kdyby nemluvil pátý přes devátý a choval se tak, jak se podle ústavy měl