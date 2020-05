Výzva NHL: Dohrajte sezonu. I bez fanoušků. Gudas se ostře vymezil | iSport.cz

Ano. Tak ne. A teď zase spíše ano. Vše nasvědčuje tomu, že sezona NHL by se opravdu mohla dohrát. Ligové vedení spolu s hráčskou organizací NHLPA vyhlíží finální verdikt. Soutěž by se měla dokončit turnajovým formátem s 24 týmy. „Časový plán zatím nemáme. Věřím ale, že se blížíme ke zdárnému cíli,“ řekl komisionář Gary Bettman. Ne všem je však tato myšlenka po chuti.

Už více než dva měsíce se arénami NHL rozléhá prázdné ticho. Dvanáctého března byla liga kvůli světové pandemii koronaviru přerušena. Od té doby stojí. Zatímco další světové hokejové soutěže ve velkém rušily aktuální sezony, za oceánem stále živí naději na návrat.

„Pořád věřím, že poznáme vítěze letošního Stanley Cupu,“ pravil nejvyšší boss ligy Gary Bettman. Zákulisní informace, které má deník Sport od některých českých hráčů působících v zámoří, hovoří o tom, že jsou nyní na stole dvě varianty.

Jedna počítá s tím, že by chybějících 11 až 14 zápasů (v průměru na jedno mužstvo) dohrály všechny kluby, pak by začalo play off. Ta druhá mluví o tom, že by se do restartu soutěže zapojilo pouze 24 týmů, které stále mají teoretickou šanci na play off. Ty by se utkaly turnajovým formátem ve dvou určených městech. Pravděpodobnější je právě tato druhá možnost.

Jak by mohla vypadat časová osa zbytku kalendářního roku? Počátkem června by se všichni hráči sletěli zpátky do USA a Kanady. Čekala by je dvoutýdenní karanténa a testování. Poté by následovalo čtrnáct dní ostrého tréninku. Pak by se začalo hrát. Šampiona by liga poznala až někdy v říjnu. Další ročník by pak začal v prosinci a byl by zkrácený, nepočítá se s All-Star Game ani s týdenním volnem pro každý klub, které bylo doteď standardem. Takové jsou zprávy Sportu.

Jednou z komplikací návratu je, že 17 procent hráčů NHL nežije v Severní Americe a kvůli omezením v cestování by měli složitý návrat. Až na výjimky jsou také zavřené hranice mezi Kanadou a Spojenými státy. NHL při přípravách návratu sezony úzce spolupracuje s hráčskou asociací NHLPA. Obě instituce vytvořily společný Výbor pro návrat k hokeji. V současnosti vybírají místa, kde by se soutěž mohla dohrát. Cílem je určit dvě města, která budou schopna zajistit ubytovací kapacity pro kompletní týmy a mají zároveň velké zázemí v arénách, zejména v podobě šaten.

Počítá se totiž, že by se v jeden den vždy odehrálo několik zápasů za sebou. Na západě je hlavním favoritem Las Vegas. Podle amerických médií projevily zájem i Minnesota, Edmonton, Toronto a Vancouver, další možností je Columbus. K návratu profesionálního sportu v pondělí vyzvali například guvernéři New Yorku, Kalifornie či Texasu.

„Povzbuzuji velké sportovní kluby, aby chtěly hrát bez fanoušků. Zápasy by přenášela televize. Věřím, že jsme připravení. Dovedu si představit, že od prvního června bychom to mohli zvládnout,“ tvrdí newyorský guvernér Andrew Cuomo. Nápad hrát před prázdnými tribunami se však mnoha hráčům nelíbí.

„Myslím si, že bychom neměli hrát, když celý svět ruší sezony. Hokej by byl jediným týmovým sportem, který by tlačil takovým způsobem na sílu. Nedovolí nám jet na olympijské hry, abychom se nezranili, ale chtějí v takové situaci pokračovat v sezoně. Pokud budeme hrát, šel by náš sport trochu proti proudu. Peníze jsou peníze, ty v tuto chvíli hýbou světem. Je smutné, že kvůli penězům jsou ochotni riskovat zdraví tolika hráčů,“ pálí ostře obránce Washingtonu Radko Gudas.