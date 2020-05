Jako Zohorna! Chalupu láká do NHL Chicago, smlouva na farmě má háček | iSport.cz

Před dvěma roky přišel Matěj Chalupa na zkoušku do Hradce, Plzeň o něj tehdy už neměla valný zájem. Uspěl. Zářil hlavně v posledním ročníku Ligy mistrů, kde i jeho pět gólů prostřílelo Mountfield do finále. Teď by měl být podle informací deníku Sport na odchodu. Cílová stanice? Amerika. Místo? Chicago. Skautům NHL se zamlouvala jeho rychlost. Útočníka, který v extralize zatím nastřílel 11 gólů, by měli Blackhawks brzy zapsat do své organizace pro další ročník. V zamčené části článku pro iSport Premium zjistíte, co ovlivní jeho smlouvu, i co na jeho přestup říká hokejový expert a bývalý hráč Jakub Koreis.