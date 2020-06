Jágr a 68 patří k sobě! Češi a Slováci nejlepšími nositeli i dalších čísel | iSport.cz

Češi a Slováci mezi nejlepšími nositeli jednotlivých čísel NHL • FOTO: Koláž iSport.cz Když ve spojení s hokejem promluvíte o číslu 99, každého napadne legendární Wayne Gretzky. Podobné to je u „68“ Jaromíra Jágra. V NHL jsou zkrátka čísla, která přerostla v synonymum jmen hráčů, kteří je oblékali na svých zádech. Devatenáctka novinářů zámořského webu NHL.com určila nejslavnější nositele jednotlivých čísel. Každý hlasující jmenoval dle sebe tři nejlepší nositele každého čísla, přičemž první dostal tři body, druhý dva a třetí jeden bod. Na seznamu vítězů se objevila i řada českých a slovenských hokejistů. Kteří to jsou?

85 Petr Klíma (57 bodů: 19-0-0) Jasná volba. Všech 19 hlasujících novinářů zvolilo Petra Klímu coby nejlepšího hráče, který kdy nosil dres s číslem 85. Mimochodem byl vůbec prvním hokejistou, který měl v NHL na zádech toto numero. Pětaosmdesátku si zvolil jako odkaz toho, kdy opustil Československo, aby se připojil k Detroitu Red Wings. Pravé křídlo se po 13 sezonách v NHL mohlo pyšnit bilancí 0,4 gólu na zápas, což ho řadí na třetí místo mezi hráči narozenými v České republice (předním jen David Pastrňák s 0,46 a Jaromír Jágr s 0,44). Klímovi se také podařilo hned pětkrát nastřílet v jednom zápase pět branek. Edmontonu pomohl v roce 1990 vyhrát Stanley Cup. Kdy dres s 85 oblékal: Detroit Red Wings (1985-89, 1998-99), Edmonton Oilers (1989-93, 1997), Tampa Bay Lightning (1993-96), Los Angeles Kings (1996), Pittsburgh Penguins (1996-97). Bilance v NHL: 573 bodů (313 gólů, 260 asistencí) v 786 zápasech. Další hráči s 85 s méně hlasy: Mathieu Perreault 34 bodů (0-16-2), Rostislav Olesz 19 bodů (0-3-13), Martin Marinčin 1 bod (0-0-1). Petr Klíma na exhibici veteránů Detroitu a Toronta • Foto Profimedia.cz

83 Aleš Hemský (56 bodů: 18-1-0) Českou hračičku připravilo o absolutní dominanci ve výběru čísla 83 jedno prvenství Jaye Beagla. Hemského zvolilo na první místo hned 18 novinářů, jednou byl druhý. Nejlepší období prožil pardubický rodák v sezoně 2005/2006, kdy v 81 zápasech NHL, do nichž nastoupil, nasbíral 77 bodů (19 gólů a 58 asistencí). V play off pak s šesti brankami a 11 přihrávkami přispěl k velkému tažení Edmontonu, který ačkoliv skončil po základní části osmý, prošel až do finále Stanley Cupu. V něm padl v sedmém zápase s Carolinou 3:4 na zápasy. Celkově byl Hemský v zámoří hodně podceňovaným hráčem. Kdy dres s 83 oblékal: Edmonton Oilers (2002-14), Ottawa Senators (2014), Dallas Stars (2014-17), Montreal Canadiens (2017). Bilance v NHL: 572 bodů (174 gólů, 398 asistencí) v 845 zápasech Další hráči s 83 s méně hlasy: Jay Beagle 32 bodů (1-14-1), Matt Nieto 16 bodů (0-2-12), Conor Garland 4 body (0-1-2), Trevor Daley 1 bod (0-0-1), Karson Kuhlman 1 bod (0-0-1). Aleš Hemský strávil v hlavním městě kanadské provincie Alberty jedenáct sezon. Neodradila ho krutá zima, během ní teploty atakují i -40 stupňů Celsia, ani mnohdy mizerný mančaft, který za tu dobu hrál o Stanley Cup jen dvakrát. I proto si ho fanoušci zamilovali a nikdy na dlouholetou oporu a asistenta kapitána nezapomněli. • Foto profimedia.cz

82 Martin Straka (57 bodů: 19-0-0) Byl první, kdo v NHL nosil dres s číslem 82. Oblékal ho během celé své kariéry v zámoří, kromě své štace ve Floridě Panthers. To číslice otočil na 28. Jako nováček (1992-1993) nasbíral v dresu Pittsburghu 16 bodů (3 góly, 13 asistencí) ve 42 zápasech. Nejplodnější pro něj byla ale sezona 2000-2001, kdy v základní části přispěl Penguins v 82 zápasech 95 body (27 gólů, 68 asistencí). „Na Strakovi jsem vždy obdivoval jeho konzistenci, kterou předváděl během všech patnácti sezon v NHL. Vždy byl někde kolem puku a do každého střídání dal maximum,“ řekl o českém útočníkovi Mike G. Morreale z NHL.com. Kdy dres s 82 oblékal: Pittsburgh Penguins (1992-95, 1997-2003), Ottawa Senators (1995-96), New York Islanders (1996), Los Angeles Kings (2003-04), New York Rangers (2005-08). Bilance v NHL: 717 bodů (257 gólů, 460 asistencí) v 954 zápasech. Další hráči s 82 s méně hlasy: Tomáš Kopecký 22 bodů (0-9-4), Marcus Foligno 14 bodů (0-5-4), Donald Audette 12 bodů (0-3-6), Marián Gáborík 3 body (0-1-1), Jordan Oesterle 1 bod (0-0-1), Nathan Beaulieu 1 bod (0-0-1). Martin Straka v dresu Pittsburghu • Foto Profimedia.cz

81 Marián Hossa (51 bodů: 13-6-0) V Ottawě, Atlantě i Pittsburghu měl Marián Hossa na zádech číslo 18. K jednaosmdesátce přešel až v roce 2008 po příchodu do Detroitu. Osmnáctku zde totiž měl Kirk Maltby. V Chicagu u 81 zůstal, jelikož dres s 18 byl v březnu 1998 na počest Denise Savarda z klubových sad vyřazen. Hossa byl dlouho považován za smolaře NHL, když v roce 2008 podlehl s Pittsburghem ve finále Stanley Cupu Detroitu, aby v následující sezoně naopak za Red Wings padl s Penguins. Dočkal se až v Chicagu, kde slavil zisk nejcennější klubové hokejové trofeje hned třikrát, a to v letech 2010, 2013 a 2015. Kdy dres s 81 oblékal: Detroit Red Wings (2008-09), Chicago Blackhawks (2009-17). Bilance v NHL: 1 139 bodů (525 gólů, 609 asistencí) v 1 309 zápasech. Další hráči s 81 s méně hlasy: Phil Kessel 42 bodů (5-13-1), Miroslav Šatan 19 bodů (1-0-16), Jonathan Marchessault 1 bod (0-0-1), Lars Eller 1 bod (0-0-1). Marián Hossa v dresu Chicaga • Foto Profimedia.cz

68 Jaromír Jágr (57 bodů: 19-0-0) Kdo jiný by měl z českých hráčů ovládnout hlasování, když ne Jaromír Jágr. Křídlo, jež vešlo do dějin NHL jako druhý nejproduktivnější hokejista, po legendárním Waynu Gretzkym. Na kontě má i dva Stanley Cupy a řadu individuálních rekordů a ocenění. Číslo 68 zvolil coby první hráč NHL jako odkaz k roku 1968. (https://isport.blesk.cz/clanek/hokej/342860/jagr-a-68-hokejovy-velikan-nosi-cislo-na-dresu-nejen-kvuli-invazi.html) Šlo o vyjádření odporu proti komunistům, který zastávala celá jeho rodina. „Když mě jako školáka hlídala babička, protože naši pracovali na poli, vyprávěla mi o těžkých dobách komunismu. Jako dítě jsem o nich věděl víc než mnohý dospělý,“ uvedl Jágr. Politicky stíhaní byli oba jeho dědečkové, oba skončili zavření ve vězení. Rodiny z obou stran měly podobný osud - komunisté jim zabavili majetek a vyhnali je nejen ze statku, ale i z kraje. Odmítali vstoupit do JZD. Maminka kvůli tomu nemohla studovat. Také tu byl další důvod, proč toto číslo použít. „V tom roce mi zemřel dědeček,“ řekl Jágr. Kdy dres s 68 oblékal: Pittsburgh Penguins (1990-2001), Washington Capitals (2001-04, New York Rangers 2004-08), Philadelphia Flyers (2011-12), Dallas Stars (2013), Boston Bruins (2013), New Jersey Devils (2013-15), Florida Panthers (2015-17), Calgary Flames (2017). Bilance v NHL: 1 921 bodů (766 gólů, 1 155 asistencí) v 1 733 zápasech. Další hráči s 68 s méně hlasy: Mike Hoffman 33 bodů (0-14-5), Žigmund Pálffy 13 bodů (0-5-3), Melker Karlsson 7 bodů (0-0-7), Victor Olofsson 2 body (0-0-2), Yannick Weber 1 bod (0-0-1). Dvě legendy Pittsburghu Jaromír Jágr (68) a Mario Lemieux (66) • Foto Profimedia.cz

46 David Krejčí (56 bodů: 18-1-0) Na farmě v Providence nosil v AHL dres s 23. Když ho Boston povolal do prvního týmu, patřilo toto číslo Paulu Marovi, a tak mu byla přidělena 46. Od té doby rodák ze Šternberka má na svých zádech. I on patří v zámoří paradoxně mezi podceňované hokejisty, ačkoliv to byl právě on, kdo měl spolu s brankářem Timem Thomasem zásadní podíl na tom, když Bruins vyhráli v sezoně 2010-2011 Stanley Cup, poprvé od roku 1972. V play off si připsal 12 gólů a 23 asistencí. Kdy dres s 46 oblékal: Boston Bruins od 2007. Bilance v NHL: 686 bodů (207 gólů, 479 asistencí) v 911 zápasech. Další hráči s 46 s méně hlasy: Jared Spurgeon 28 bodů (0-11-6), Andrej Kosticyn 13 bodů (0-4-5), Roman Polák 13 bodů (0-3-7), Mark Giordano 3 body (1-0-0). David Krejčí nosí číslo 46 v Bostonu od roku 2007 • Foto profimedia.cz

41 Jaroslav Halák (40 bodů: 10-4-2) Slovenský gólman, který aktuálně střeží v Bostonu záda Tukkovi Raskovi, je považován za jednu z nejlepších dvojek současné NHL. Drží rekord New Yorku Islanders v počtu vítězství v řadě (11) a celkového počtu výher v základní části (38). V AHL nastupoval za Hamilton na zádech s čísly 29 a 30. Když byl povolán na nejvyšší úroveň, v Montrealu měl třicítku brankář David Aebischer a devětadvacítka byla již vyřazena na počest gólmana Kena Drydena. Halák tak přešel k číslu 41, které mu zůstalo dodnes. „Vždy byl spolehlivou jedničkou i dvojkou. I ve svých 35 letech je stále velmi silný,“ tvrdí Jon Lane z NHL.com. Kdy dres s 41 oblékal: Montreal Canadiens (2007-10), St. Louis Blues (2010-14), Washington Capitals (2014), New York Islanders (2014-18), Boston Bruins od 2018. Bilance v NHL: 520 zápasů, 272 výher, 167 proher, 58 proher v prodloužení, 2,48 gólu na zápas, úspěšnost zákroku 91,6 %. Další hráči s 41 s méně hlasy: Jason Allison 26 bodů (3-7-3), Mike Smith 19 bodů (1-4-8), Craig Anderson 17 bodů (3-3-2), Jocelyn Thibault 6 bodů (1-0-3), Stu Barnes 3 body (1-0-0), Brent Gilchrist 2 body (0-1-0), Ray Whitney 1 bod (0-0-1). Jaroslav Halák oslavuje výhru Bostonu s Davidem Pastrňákem • Foto Reuters

39 Dominik Hašek (57 bodů: 19-0-0) Šestinásobný vítěz Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL (1993-94, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2000-01) Dominik Hašek opanoval volbu u čísla 39. Na kontě má i Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy či dva Stanley Cupy (2001/2002 a 2007/2008). V roce 2014 byl uveden do Síně slávy NHL a 13. ledna 2015 vyřadilo Buffalo Sabres jeho dres s 39 ze svých sad a vyvěsilo jej pod strop KeyBank Center. Devětatřicítku ale neměl od prvopočátku. V prvních dvou sezonách v Chicagu měl na zádech čísla 31 a 34. „Hašek dominoval tím, že dělal věci svým vlastním způsobem. To zahrnovalo i nosit neobvyklé číslo pro brankáře," uvedl publicista NHL.com Nicholas J. Cotsonika. Kdy dres s 39 oblékal: Buffalo Sabres (1992-2001), Detroit Red Wings (2001-04, 2006-08) Ottawa Senators (2005-06). Bilance v NHL: 735 zápasů, 389 výher, 223 proher, 13 proher v prodloužení, 82 čistých kont, 2.20 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 92,2 %. Další hráči s 39 s méně hlasy: Doug Weight 26 bodů (0-10-6), Logan Couture 20 bodů (0-6-8), Doug Gilmour 7 bodů (0-3-1), Travis Green 3 body (0-0-3), Clark Gillies 1 bod (0-0-1). Podobným stylem okouzlil Dominik Hašek NHL • Foto Profimedia

38 Pavol Demitra (56 bodů: 18-1-0) Slovenský útočník Pavol Demitra dokázal v devíti po sobě jdoucích sezonách nastřílet v NHL minimálně 20 gólů (1997-2007), z toho ve třech nejméně 35. Nejúspěšnější pro něj byl ročník 1998-1999, kdy se trefil 37krát. V roce 2000 mu byla udělena Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče ligy. Číslo 38 si osvojil až s příchodem do St. Louis Blues. Předtím v Ottawě nosil dres s 78. 7. září 2011, i spolu s triem českých hráčů Karlem Rachůnkem, Janem Markem a Josefem Vašíčekem, zahynul při havárii letadla hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavl. Kdy dres s 38 oblékal: St. Louis Blues (1997-2004), Los Angeles Kings (2005-06), Minnesota Wild (2006-08), Vancouver Canucks (2008-10) Bilance v NHL: 768 bodů (304 gólů, 464 asistencí) v 847 zápasech. Další hráči s 38 s méně hlasy: Vladimír Malachov 18 bodů (0-9-0), Dave Scatchard 10 bodů (0-4-2), Boone Jenner 6 bodů (0-1-4), Dave Andreychuk 5 bodů (1-0-2), Jan Hrdina 5 bodů (0-0-5), Vernon Fiddler 4 body (0-1-2), Jiří Hrdina 2 body (0-1-0), Cristobal Huet 2 body (0-1-0), Ryan Hartman 1 bod (0-0-1), Chris Kunitz 1 bod (0-0-1), Vladimír Růžička 1 bod (0-0-1). Pavol Demitra byl velký slušňák, majitel Lady Byng Trophy, který byl v NHL hodně respektovaný. Nejlepší časy zažil v St.Louis, za sezonu získal i 93 bodů. • Foto Repro: Tsn.ca

26 Peter Šťastný (50 bodů: 14-4-0) Spolu s bratry Antonem a Mariánem vytvořili v Québecku jednu z nejsilnějších formací NHL. Centr Peter dokázal v šesti po sobě jdoucích sezonách nasbírat přes 100 bodů, včetně té premiérové v NHL, v níž díky 109 bodům (39 gólů a 70 asistencí) získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. Šťastný hrál s 26 již v Československu a spojil s ní celou svou kariéru. Pouze 12 duelů z celkových 977 odehrál za Devils s číslem 29, jelikož 26 oblékal obránce Tommy Albelin. Ten si ale později vzal 6, a tak se Šťastný mohl vrátit ke své oblíbené dvacet šestce. Kdy dres s 26 oblékal: Québec Nordiques (1980-90), New Jersey Devils (1990-93), St. Louis Blues (1993-95). Bilance v NHL: 1 239 bodů (450 gólů, 789 asistencí) v 977 zápasech. Další hráči s 26 s méně hlasy: Martin St. Louis 37 bodů (3-13-2), Patrik Eliáš 22 bodů (2-2-12), Allan Stanley 2 body (0-0-2), Jere Lehtinen 1 bod (0-0-1), Mats Naslund 1 bod (0-0-1), Paul Stastny 1 (0-0-1). Peter Šťastný v dresu Québecku • Foto Profimedia.cz