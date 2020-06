Druhý český brankář, co se rval o NHL: Po nule týden mimo. Hašek měl vůli | iSport.cz

Je to velký příběh, který přikryl čas. Robert Horyna dnes trénuje brankáře v Hradci Králové. Ale v roce 1990 byli společně s Dominikem Haškem dalšími českými brankáři po průkopníkovi Jiřím Crhovi, kteří se šli prát o NHL. Na draftu připadl Torontu, hned odletěl do Kanady. Když na farmě slyšel, že se má balit a jít nahoru, měl smůlu. Probudil se, že půjde na letadlo směr NHL, ale venku viděl jen tmu. „Noc nebyla, zato venku dva metry sněhu,“ vzpomíná dnes. A další pozvánka nepřišla.

Má na sobě dres Toronta Maple Leafs a číslo 31, stejné, jako nosil v klubu Jiří Crha. „Ptal jsem se, jestli je tenhle dres volný. Dali mi ho, sám jsem ho chtěl,“ vzpomíná dnes Robert Horyna. Hodně chtěl navázat na svého agenta a prvního českého brankáře v NHL. Jenže jako Crha nakonec nebyl, nejlepší liga světa se pro něj na začátku 90. let neotevřela. V rozhovoru pro iSport Premium vzpomíná proč.

Hranice byly v roce 1990 už otevřené. Vybavíte si ještě dobu, kdy o vás stálo Toronto a vy jste vyrazil svobodně do Kanady?

„Všechno šlo nějak samo. Jezdil jsem s mládežnickými nároďáky, šestnáctka, osmnáctka, pak dvacítka. Najednou jsem se dostal na draft, v devátém kole si mě vybralo Toronto. Mým agentem byl pan Crha, který za něj dřív chytal. Vzpomínám si, že do Kanady jsem pak letěl s Bobby Holíkem. On přestupoval na Hartford, já na Toronto. A všechno začalo.“

S Roberty Holíkem a Reichlem i s Jaromírem Jágrem jste byl na slavném mistrovství světa dvacítek, po kterém tři mladé pušky letěly na velký šampionát do Bernu. Byli výjimeční?

„Hodně. Na dvacítkách jsme brali bronz, jeden gól nás dělil od ještě lepšího umístění, jenže s Kanadou jsme prohráli 1:2, za ni hrál třeba Eric Lindros. Ale Jágr-Reichel-Holík byla výjimečná lajna. Spal jsem s Bobbym na pokoji a vždycky si vzpomenu na to, jak šíleně dřel. Já si chtěl večer povídat, ale on byl tak utahaný, že už v deset hodin spal.“ (směje se)

ROBERT HORYNA Narozen: 10. srpna 1979 (49 let) v Hradci Králové Pozice: trenér brankářů Klub: Mountfield HK Hráčská kariéra: Jihlava (do 1990), Newmarket/AHL (1990/91), St. John's/AHL (1991/92), Brantford/CoHL (1991/92), Utica/AHL (1992/93), H. Králové (1992-94), Olomouc (1996/97), K. Vary (1997/98), Slavia (1997/98), Poprad (1998/99), Duisburg (1998/99), Havířov (1999/2000), Šumperk (1999/2000) Draft: 178. místo v roce 1990 (Toronto Maple Leafs)

Následně v červnu probíhal draft NHL, kde si kluby braly Petra Nedvěda, Jaromíra Jágra, Jiřího Šlégra. Měl jste náznaky, že by mohlo dojít i na vás?

„Jasně, že ne. Věděli jsme, že v NHL probíhá nějaký výběr hráčů a berou si i kluky z Evropy. V té době nebylo prakticky nic, kde bychom se dozvěděli víc. Jen jsem měl zprávu, že pokud si mě nějaký klub vybere, jsou dveře otevřené.“

Kromě Jiřího Crhy žádný jiný český gólman do zámoří před vámi nešel. Jen jste pak kývl, sbalil se a odletěl?

„Měl jsem za sebou dvouletou vojnu v Jihlavě, kde jsem chytal s Dominikem Haškem, povinnost v armádě skončila. Takže nebyl žádný problém. On šel do Chicaga, já do Toronta. Ještě před odletem jsem podepsal třícestnou smlouvu, která platila pro NHL, farmu i juniorku, a bylo to. Žádná velká věda.“

Měl jste představu, co vás v Kanadě čeká?

„Vůbec. (usměje se) Ale už od šestnácti jsem byl zvyklý se starat sám o sebe. Z Hradce jsem odcházel do jihlavské Dukly, už i juniorka měla takový armádní styl. V tu chvíli jsem si říkal, proč se neposunout zase dál. Dukla mi sice nabízela nějakou hodnost, abych pokračoval, ale víc mě lákalo zkusit Ameriku.“

Anglicky jste uměl?

„Ani trochu.“

Takže totální punk jen s báglem?

„Ale ono to tam šlo rychle. Jirka Crha mi zařídil, že jsem bydlel u české rodiny v Torontu. Snažili se na mě mluvit co nejvíc anglicky a když jsem fakt tápal, přešli do češtiny. V klubu nebyl nikdo, komu bych na začátku rozuměl, tak jsem se musel jazyk chytat rychle. Postupně jsem se zdokonalil. Na psaní dopisů to nebylo, ale domluvil jsem se.“

Dnes jde mladý hráč po draftu do Ameriky hrát NHL. Ví, že ho čeká farma, možná juniorka. Ale vy s absolutním minimem informací... Co jste vlastně čekal, že přijde?

„NHL jsem před sebou neviděl. Ale hned na tom prvním kempu se mi povedlo zachytat. Dokonce jsem dostal i nějaká přípravná utkání, nastoupil jsem třeba proti Québeku. Když řeknu jen můj pocit, tak to byla doba, kdy bych se do NHL asi z pozice druhého brankáře dostal.