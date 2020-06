NHL nikoho nezajímá?! Hvězdy jsou vzteklé, ostře vystoupil bitkař i Giroux | iSport.cz

„Nechci se nikoho dotknout, ale ve Spojených státech amerických se o hokej ve skutečnosti nikdo nezajímá,“ řekl Kellerman v debatě o restartech sportovních lig v pořadu First Take na stanici ESPN a pokračoval.

„Připomenu vám starý vtip o tom, že v každém městě je 20 000 hokejových fanoušků a všichni mají permanentky. Takže arény jsou stále vyprodané, ale na televizní sledovanosti to není vidět. Nejedná se o jeden ze čtyř velkých sportů.“

Těmi jsou podle něj liga amerického fotbalu NFL, baseballová MLB, basketbalové NBA a MLS. Na vzestupu je i UFC. No ikdyž... Zde jsou čísla sledovanosti z finálových bitev. Poslední SuperBowl, ve kterém 2. února na Hard Rock Stadium v Miami porazili Kansas City Chiefs San Francisco 31:20, sledovalo u obrazovek 99 milionu fanoušků. Světovou sérii, která se v roce 2019 natáhla na úžasných sedm zápasů a nakonec se na úkor Houstonu Astros radovali Washington Nationals, si zapnulo 23 milionů lidí.

Finálovou sérii NBA z roku 2019 (první titul své historie slavilo Toronto a šlo a vůbec první triumf týmu mimo USA) vidělo v TV 18.3 milionu fanoušků. A pak je obrovská mezera, ale na bramborovém fleku sedí poslední finále Stanley Cupu mezi vítězným St. Louis a Marchandovým a Bergeronovým Bostonem.

Silná slova bývalého komentátora boxu rozlítila hráče i funkcionáře. „Nechci se tě dotknout, ale uklidni se Maxi,“ napsal svůj oficiální Twitter kapitán Flyers Claude Giroux, jehož tweet podpořil i týmový maskot Gritty. „Jo, uklidni se," přisadil si a pozadu nezůstal ani zadák Rangers Tony DeAngelo. „Kellermanovo typicky klaunovské tvrzení. Řekni to těm miliónům fanoušků a vyprodaným arénám napříč celou ligou,“ opřel se do 46letého glosátora DeAngelo.

Svůj pohled přidali i fanoušci na HFBoards, největším to diskusním hokejovém fóru světa. Ti připomněli známý fakt, že ESPN v roce 2004 ztratila na NHL vysílací práva. A proto prý nemá k NHL kladný vztah. Na druhou stranu Kellermanův výrok odsoudila i tvář ESPN Linda Cohnová. „Jsme překvapená a hodně zklamaná, Maxi. Jak to myslíš, že nikoho nezajímá? Je to urážlivé, jak pro hráče NHL, tak pro vášnivou fanouškovskou základnu ve Spojených státech.“

Kolega Cohnové, také žurnalista, David Kaplan dodal, že nejsledovanějšími zápasy na NBC Sports Chicago jsou právě ty, které hrají Blackhawks. A to ve třetím nejlidnatějším městě sídlí i Cubs působící v NFL, baseballoví White Socks a kdysi ikoničtí Bulls, jejich dres aktuálně navléká Tomáš Satoranský.

„Hokej žije a daří se mu!“ reagoval na Kellermana také někdejší obránce, kouč Islanders a generální manažer Mike Milbury. „Lidé tento sport milují na celém světě, což je něco, co NFL a MLB nemohou tvrdit. MLB má stabilní sledovanost, protože ji lidé starší 70 let využívají jako recept, jak usnout. Já preferuji vodku,“ napsal hokejový analytik americké stanice NBC.

Tradičně bez servítek glosoval celou situaci bývalý bitkař Phoenixu Paul Bissonnette. „Vsadím se, že kdybys seděl v první řadě za plexisklem během play off, slušně by tě to vzrušilo. Až to NHL dovolí, dostaneme tě na zápas play off s fanoušky a ty se pak budeš zase moci vrátit do vysíláni a všem vyprávět o pocitech, které jsi pochytil.”

„Kdo je sakra Max Kellerman," podivil se majitel 1363 startů v NHL Jeremy Roenick. "Opravdu idiotské tvrzení o lize, která má hodnotu čtyř miliard dolarů," doplnil bývalý zadák Toronta, St. Louis nebo Detroitu Carlo Colaiacovo.

Hey @maxkellerman. I bet if you sat front row along the glass at a playoff game your dick would move a little. Let’s get you to one when the @nhl is rolling again with fans & you can go back on air and tell everyone about the new feelings you caught. Drinks on me too. Go Yotes 🌵 https://t.co/EmACXCUeUJ