Špička NHL podle pozice v draftu. Mezi hvězdami Jágr, Pastrňák i další Češi | iSport.cz

Top 3 hráči z jednotlivých míst v draftu. Facebooková stránka Complete Hockey News se rozhodla pro sestavení velice zajímavého hokejového žebříčku. Vybral tři nejlepší borce z každé volby draftu v prvním kole v historii. Celkem bylo tudíž vybráno 93 hokejistů. A nutno podotknout, že česká stopa je velmi silná. Hned pět našinců si proklestilo cestu do hvězdného výběru. Kteří to jsou?

První tři místa přinesla pravé hokejové osobnosti. Přesně podle očekávání. Vzhledem k tomu, že Wayne Gretzky nikdy nebyl draftován, tak první místo uzmul Mario Lemieux. Hned za ním jsou Sidney Crosby a Alexandr Ovečkin. Podobné žebříčky jsou vždy ošidné, přesto s tímto výběrem nelze moc polemizovat. Z výběru historických jedniček draftu tato jména opravdu ční nad ostatními. „Pro mě osobně jsou Gretzky a Lemieux nejlepšími hráči v historii hokeje. A i v tomto souboji vidím jako velkou výhodu Mariovu sílu a výšku,“ řekl pro web nhl.com Rob Brown, bývalý Lemieuxův spoluhráč z Pittsburghu.

Mezi borci draftovanými na pátém místě se také neodehrálo žádné překvapení. Jako nejlepší pátý výběr v dějinách byl vybrán Jaromír Jágr. Toho si v roce 1990 zamluvil Pittsburgh. „Měl jsem obrovské štěstí, že si mě Pittsburgh vybral,“ několikrát zopakoval samotný český velikán v průběhu celé kariéry. O tom, jaké terno s ním Penguins udělali, se netřeba sáhodlouze rozepisovat. Hned ve svých prvních dvou ročnících zvedl nad hlavu Stanley Cup. I to ukazuje, jak šťastnou ruku tehdejší generální manažer Craig Patrick měl.

Další vybraný Čech? Znovu rodák z Kladna. Jakub Voráček se posledními úspěšnými sezonami vyšvihnul do pozice, kdy byl mezi historickými sedmičkami draftu lepší pouze centr Bernie Federko. Voráčka si v roce 2007 zvolil Columbus. Tam ryšavý forvard odkroutil tři ročníky a zamířil do Philadelphie, kde vedle Claudea Girouxe rozkvetl a stal se ligovou personou první velikosti.

Zastoupení český hokej nalezne i v nejmladších členech celého výběru. David Pastrňák doplňuje Mikka Rantanena a Kylea Connora v trojici hráčů, kteří byli ze všech zmíněných hvězd draftováni nejpozději. Connor a Rantanen byli vybráni v roce 2015 Winnipegem, respektive Coloradem. Pasta byl zvolen jako nejpovedenější 25. volba v ligové historii, což lze po šesti odehraných ročnících brát jako jasné potvrzení dech beroucího stylu, jakým do ligy vlétl. Boston jméno havířovského rodáka vyslovil v roce 2014. „Byl jsem nervózní s každou další volbou, která přicházela. Jsem hrozně rád, že mi Boston věří. Je to neuvěřitelné,“ popisoval Pastrňák dojmy ihned poté, co poprvé zapózoval s dresem Bruins.

Zbylí dva Češi jsou Bobby Holík a Petr Sýkora. Zatímco Holíka si vybral na desátém místě Hartford, Sýkora šel jako 18. do New Jersey. Jejich kariéry se potom protnuly právě u Devils, kde společně oslavili zisk Stanley Cupu v roce 2000. Holíka ocenili ve výběru jako třetí nejlepší desátý výběr. Před něj se procpalo jen finské duo Teemu Selänne a již jmenovaný Mikko Rantanen.

Plzeňský odchovanec Sýkora si díky ofenzivním schopnostem vystřílel cestu až na druhé místo. Pouze Barry Pederson, ofenzivní tahoun Bostonu z 80. let, byl oceněn jako lepší hráč, který byl zvolen na 18. místě. Sýkorovi bezesporu pomohlo, že kromě tisícovky odehraných zámořských bitev, si připsal i dva Stanley Cupy. Kromě již zmíněného triumfu v dresu Devils, juchal Sýkora i v roce 2009 vedle Sidneyho Crosbyho v Pittsburghu. V pokračování žebříčku se dají čekat i další čeští hokejisté.

Top 3 hráči z prvních tří voleb prvního kola:

1. volba

a) Mario Lemieux – Pittsburgh Penguins (1984)

b) Sidney Crosby – Pittsburgh Penguins (2005)

c) Alex Ovečkin – Washington Capitals (2004)

2. volba

a) Marcell Dionne – Detroit Red Wings (1971)

b) Jevgenij Malkin – Pittsburgh Penguins (2004)

c) Brendan Shanahan – NJ Devils (1987)

3. volba

a) Scott Niedermayer – NJ Devils (1991)

b) Jonathan Toews – Chicago Blackhawks (2006)

c) Pat Lafontaine – NY Islanders (1983)

Česká stopa v žebříčku:

5. volba

1) Jaromír Jágr – Pittsburgh Penguins (1990)

2) Scott Stevens – Washington Capitals (1982)

3) Carey Price – Montreal Canadiens (2005)

7. volba

1) Bernie Federko – St. Louis Blues (1976)

2) Jakub Voráček – Columbus Blue Jackets (2007)

3) Shane Doan – Winnipeg Jets (1995)

10. volba

1) Teemu Selänne – Winnipeg Jets (1988)

2) Mikko Rantanen – Colorado Avalaneche (2015)

3) Bobby Holík – Hartford Whalers (1989)

18. volba

1) Barry Pederson – Boston Bruins (1980)

2) Petr Sýkora – NJ Devils (1995)

3) Teuvo Teravainen – Chicago Blackhawks (2012)

25. volba

1) David Pastrňák – Boston Bruins (2014)

2) Mark Howe – Boston Bruins (1974)

3) Brendan Morrow – Dallas Stars (1997)