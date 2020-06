Úplně směšný Detroit. Ikona o zoufalé sezoně: Měl jsem na tom podíl! | iSport.cz

Čtvrtstoletí, dlouhých 25 let. Úžasná bilance nepřetržité účasti Detroitu v bojích o Stanley Cup se zasekla v roce 2017. Od té doby ani ťuk, mizérie vygradovala v letošním ročníku, kdy v NHL nebyl horší klub, na předposlední Ottawu ztratili Red Wings děsivých 23 bodů! Proč se tak stalo? Oponu zdvihl zkušený brankář Jimmy Howard, který sám má máslo na hlavě - z 27 startů dovedl do vítězného konce jen dva.

Detroit se do nadstavby probíjel pravidelně od ročníku 1990/91 do sezony 2015/16. 25 účastí (ročník 2004/05 zrušila výluka) je historickým rekordem NHL, neskutečnou výkonnost navíc orámovaly čtyři vyhrané Stanley Cupy. "Dechberoucí rekord! Myslím si, že toto už žádná organizace nikdy nezopakuje," smekl i respektovaný hokejový žurnalista a sloupkař NHL.com Nicolas J. Cotsonika.

Jenže už poslední tři účasti v nadstavbě nekončily valně, Red Wings se pokaždé pakovali v první rundě, v roce 2014 podlehli 1:4 Bostonu, o rok později 3:4 Tampě a v sezoně 2015/16 se opět popasovali z Lightning, aby tentokrát urvali jedinou výhru. Ale to nejhorší mělo ještě přijít. Jen považte.

Sezona 2016/17 - 7. místo v Atlantické divizi, 79 bodů.

Sezona 2017/18 - 5. místo v Atlantické divizi, 73 bodů.

Sezona 2018/19 - 7. místo v Atlantické divizi, 74 bodů.

A katastrofický poslední ročník už jsme nakousli, 39 bodíků, hrůza, děs. Nejhorší sezona od 1985/86, kdy z 80 zápasů získali 40 bodů. Pojďme ale ještě přidat pod kotel. Se 145 vstřelenými góly za 71 utkání měli Red Wings nejhorší útok v lize, stejně tak nikdo neinkasoval 267 branek. Nejproduktivnějším borcem mančaftu byl 23letý Dylan Larkin, kterému 19 branek a 34 asistencí stačilo na 60. místo kanadského bodování.

"Pořád jsem doufal, že přijde zápas, kdy se to všechno zlomí. Nestalo se. Utápěl jsem se v porážkách. Cítil jsem se, jako kdybych zapadl do tekutého písku, a čím víc jsem se snažil dostat ven, tím hlouběji jsem se propadal. Nad každým zákrokem jsem už pak až příliš přemýšlel, nebyl jsem to já," nechal se Howard slyšet v rozhovoru pro The Detroit News.

Ale NHL pamatuje ještě více tristní ročníky, stačí vzpomenout na Ottawu v jejich první sezoně po rozšiřovacím draftu v roce 1992, kdy z 84 duelů vyhrála jen deset a z 39 venkovních dokonce jediné. Senators sezonu zakončili s 24 body, nejlepším útočníkem týmu byl zadák Norm Maciver, kterému ale jakž takž dobrý pocit zničila statistika pravdy s bilancí -46.

Totožně mizerní byl ve stejné sezoně 1992/93 předchozí nováčci ze San Jose, kteří padli 71x a inkasovali neuvěřitelných 414 branek (Ottawa "jen" 395x). Slibný mladík v jejich brance Arthurs Irbe se nestačil divit, v průměru inkasoval přes čtyři a půl branky na duel, a přemítal o návratu do Evropy.

Ale zpět k Howardovi. "Spoustu nocí jsem nespal, pořád se mi honily hlavou myšlenky na hokej. Bylo to příšerné, začali jsme se bát. Každý další zápas byl jako utrpení," vyznal se 36letý Američan, který je s "Hockey Townem" spojen od draftu v roce 2003, kdy si ho Red Wings osvojili ve druhém kole z 64. pozice.

Zkušený brankář Jimmy Howard z 27 startů v letošní sezoně dovedl do vítězného konce jen dva. • Foto profimedia.cz

Více vítězství i odchytaných zápasů než Howard (543 duelů, 246 vítězství) mají v zakládajícím členovi Original Six jen Terry Sawchuk a Chris Osgood. Letos ale přidal jen dvě výhry a pozici jedničky přepustil Jonathanu Bernierovi. Nebylo se čemu divit, 4.20 branky na utkání a 88.2% úspěšnosti zákroků byly jeho nejhorší numera za 14 let v NHL.

"Ta čísla podle mě úplně neukazují, jaký jsem gólman, ale uznávám, že jsem měl na našich prohrách svůj podíl. Nechytal jsem dobře, byl jsem i na farmě. Trenéři právem udělali prvním brankářem Jonathana, měl lepší výkonnost," doplnil Howard, kterému v létě expiruje kontrakt na 4 miliony dolarů za sezonu.

Detroit potřebuje posílit a mít kapitána

"Jsem psychicky připravený na to, že přijde chvíle, kdy se Detroit se mnou rozloučí. Až se to stane, zvládnu to. Ale moc rád bych zůstal a jednou v tomhle dresu uzavřel kariéru," vyznal se takřka metrákový gólman, na jehož pozici se tlačí talentovaný švédský mladík Filip Larsson, který letos odváděl dobrou práci na farmě v Grand Rapids Griffins.

Zbožné přání? Uvidíme, v Detroitu má GM Steve Yzerman hodně času na přemýšlení, jeho ovečky mají coby jeden ze sedmi týmů po sezoně, do rozšířeného play off nezasáhnou. Šestačtyřicetiletému kouči Jeffu Blashillovi navzdory mizérii dál věří. "Počítám s Jeffem, bude nadále hlavním koučem. Vylepšit potřebujeme náš tým. Jak už jsem řekl v únoru - domnívám se, že není fér soudit ho na základě našich výsledků v téhle době. Abychom mohli opravdu hodnotit trenéra a lidi okolo něho, musí tu být lepší mužstvo," myslí si Yzerman.

Šanci na posílení skýtá i letošní draft. Red Wings mají nejlepší vyhlídky na to, aby vybírali jako úplně první, než přijdou hned dvakrát na řadu zástupci Ottawy. Šance Detroitu je 18,5 procenta, Red Wings mají navíc v prvních třech kolech hned šest voleb. Jasným favoritem na jedničku draftu je útočník Alexis Lafreniére. Osmnáctiletý Kanaďan se za obě poslední sezony juniorské QMJHL dostal přes stobodovou hranici.

A také by se mladému týmu šiklo mít po dvou letech svého kapitána, po konci Henrika Zetterberga měli jen alternativní vůdce.