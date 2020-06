Pastrňák pro Stanley Cup?! Nej gólman se ho bojí, kouč přidal krásný příběh | iSport.cz

David Pastrňák i celý Boston doufá, že letos by vítězství ve Stanley Cupu mohlo klapnout. • profimedia.cz

Pokud se play off NHL rozjede, věříte na Východě více Tampě, nebo Bostonu? • Koláž iSport.cz

Sedmý zápas hráli doma, před třemi dny navíc na ledě St. Louis stylovou výhrou 5:1 odvrátili soupeřův matchball. A vyprodaná TD Garden se těšila, že jejich miláčci navážou na rok 2011, kdy taktéž v sedmém finále Stanley Cupu šmikli Vancouver.

Bohužel, 12. června 2019 se nic z toho nestalo. Den blbec. Zázračný nováček Jordan Binnington chytil 32 střel (Tuukka Rask jen 16) a Blues poprvé v historii díky vítězství 4:1 vystoupali na úplný vrchol NHL. "Jsem úplně prázdný. Ale co se dá dělat, vždycky je někdo vítěz, někdo naopak ten poražený. Takhle jsme si to nepředstavovali, nezbývá nám, než být příští rok ještě lepší," řekl tehdy kouč Bruins Bruce Cassidy.

Jeho slova se ukázala jako prorocká, spolu se svými svěřenci to vzal za správný konec a před přerušením NHL kvůli koronaviru byl Boston jediným klubem v NHL s tříciferným počtem bodů (rovných 100). Pro srovnání v ročníku 2018/19 udělali 107 bodů, ale odehráli o 12 utkání více.

Od sezony 2010/11 navíc získali druhý největší počet bodů v lize (987) za Pittsburgh Penguins (994). Klobouk dolů, tahle mašina šlape dlouhodobě!

Týmovou fazonu orámovali svými výkony i jednotliví borci. David Pastrňák byl se 48 góly spolu s Alexandrem Ovečkinem nejlepším ligovým kanonýrem a nasbíral celkem 95 bodů - lepší byli jen Leon Draisaitl a Connor McDavid z Edmontonu. Gólman Rask disponoval i díky perfektní defenzivě (Boston inkasoval jen 174 gólů a měl nejlepší obranu v NHL) úžasnými čísly 2.12 brankový průměr a 92.9% úspěšnost zákroků.

"Lídři? Ano, máme je. Podle mého k nim už patří i Pasta. Nejen tím, jak hraje, ale i tím, jak se chová mimo led. Na základě svého přístupu k tréninku. Když jdeme někam ven do akce, všechno stmelí. Vidím to tak, že jakmile z kabiny Bruins odejdou ti starší, tak je první na řadě, kdo by měl dostat největší slovo. I v mladém věku toho už má za sebou docela dost. Přesně ví, jaký má být profesionál, na ledě i mimo led," smekl před svým krajanem v rozhovoru pro NHL.com David Krejčí.

Kapitán Zdeno Chára a jeho spoluhráči získali v neúplné základní části 100 bodů a byli nejlepším týmem v lize. • Foto profimedia.cz

Pastrňák hokej miluje, to jest věc veřejně známá, a krásně ji ilustroval kouč Cassidy. "Jeden příklad za všechny," vyprávěl nedávno pro Sportsnet oblíbený trenér, jenž českého mladíka vedl i v záložním týmu Bruins v AHL. "Když za nás hrál ještě v Providence, odletěl na juniorský šampionát do Toronta a Montrealu. V pátek Češi vypadli, celou sobotu strávil na cestě zpátky do Providence. V neděli přišel do kabiny, kde vždycky píšu na tabuli sestavu. Nakráčel tam a hned se ptá: Proč není moje číslo na tabuli?"

Cassidy ho chtěl tehdy nechat vydechnout. "Ale on řekl: 'Ne, já chci prostě hrát. Kvůli tomu jsem přece tady.' Tohle vám o tom klukovi řekne všechno, co potřebujete vědět o jeho motivaci."

Čas hraje proti Bostonu

Klapne tedy letos Stanley Cup? Byl by nejvyšší čas, kádr Bostonu stárne. Kapitán Zdeno Chára je ve 43 letech nejstarším hráčem v NHL, Patrice Bergeron brzy oslaví 35. narozeniny, Krejčímu je 34, Bradu Marchandovi 32, Raskovi 33. Věkový průměr soupisky Bruins je pak 29.9 roku, což z nich dělá pátý nejstarší tým v soutěži za Los Angeles, Minnesotou, Pittsburghem a San Jose.

"Mám skvělé spoluhráče, kteří mi pomohli a hodně mě toho naučili. Chtěl bych vyhrát Stanley Cup pro ně. Hráči jako David, Zdeno, Bergy, Tuukka a Marchy... Tady těch pět, to je to jádro, které to všechno komunikuje v kabině a posouvá nás dál," řekl Pastrňák pro Hockey News.

Černožlutý tým vypadá našlapaně, ale zálusk si dělají i další organizace. Na Západě hrálo skvěle Colorado a St. Louis, ve Východní konferenci soupeře ve velkém cupovala Tampa, která měla s 245 góly nejúdernější útok. Lightning navíc touží odčinit loňské fiasko, kdy coby držitelé Presidents Trophy senzačně vyletěli už v první rundě 0:4 s Columbusem.

"Šanci mají všechny týmy, ale my jsme extrémně hladoví. Z loňské sezony jsme se poučili," slíbil Andrej Vasilevsky, který vloni získal Vezina Trophy, a promluvil také o Pastrňákovi. "Ránu z jedničky má skoro nejlepší v lize, jsou to strašné rány. Těším se, až si proti Bostonu zase zahrajeme, jsou to vždy neuvěřitelně napínavé a tvrdé zápasy," dodal podle mnohých expertů nejlepší maskovaný muž v soutěži.

Boston má navíc Tampě co vracet, možná pamatujete na rok 2018, kdy Lightning ve druhém kole řachli Bruins přesvědčivě 4:1. Blesky na Stanley Cup čekají od roku 2004, kdy ve finále udolali Calgary, nejblíže byli v roce 2015, kdy ve finálové sérii nestačili 2:4 na Chicago.

V letošní základní části se oba týmy střetly čtyřikrát. 17. října zvítězila Tampa v TD Garden 4:3 po nájezdech, Pastrňák dal Vasilevskimu dva góly. 13. prosince se radovala po vítězství 3:2 opět, jen tentokrát na domácím ledu Amalie Areny. A v březnu před přerušením soutěže došlo hned ke dvojnásobné konfrontaci, poprvé vyhráli Bruins 2:1 (Pastrňák 0+1), o čtyři dny později ale byla úspěšnější Tampa (5:3). Rodák z Havířova se proti rivalovi z Atlantické divize ale opět trefil.

"Naším cílem je snaha stát se vítězi Stanley Cupu," uzavřel Cassidy. "To se nezměnilo a nezmění.“

David Pastrňák ve čtyřech vzájemných zápasech proti Tampě v letošní sezoně skóroval třikrát. • Foto profimedia.cz