Draft NHL, který zrodil legendy. Jágrův blaf, Nedvědův pohled za kulisy | iSport.cz

Bylo to jedinkrát, kdy Jaromír Jágr oblékl dres Pittsburghu s jiným číslem než s 68. Na zádech měl devítku a nulu. Jako každý na draftu ve Vancouveru, protože se psal rok 1990.

Když generální manažer Craig Patrick oznámil, že si z pátého místa bere osmnáctiletého útočníka z Kladna (nakonec jediného hráče evropského klubu v prvním kole), nebylo to překvapení. Jágr byl považován za velký talent, a kdyby záleželo jen na hokejových dovednostech, možná by přišel na řadu dřív. Ale byť bylo pár dnů po prvních svobodných volbách v Československu, nikdo netušil, kdy se vydá do NHL.

„Jágr je risk. Ale řada skautů tvrdí, že za něj stojí,“ psala zpravodajská agentura UPI pár dnů před draftem.

Samotný hráč nepřekypoval nadšením z představy, že by měl okamžitě vplout do zámořského hokeje. „Chtěl bych si dodělat maturitu, a pak teprve odejít do Kanady,“ řekl na tiskové konferenci před akcí. V den D, už oblečený do dresu Penguins, zase reportérovi kanadské televize s pomocí tlumočníka vysvětlil, že v roce 1991 by si rád zahrál na juniorském mistrovství světa v Saskatoonu, a až potom ho bude zajímat NHL.

Patrick je dnes přesvědčený, že Jágrova nerozhodnost byla odvážným blafováním. Dělal všechno proto, aby šel na řadu až pátý a mohl do Pittsburghu, za svým idolem Mariem Lemieuxem . „Teprve po letech jsem se dozvěděl, že u pohovorů s ostatními kluby mluvil o tom, že chce ještě zůstat v Československu.