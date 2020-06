David Rittich vs. Goliáš!? Calgary prý přivede do branky vítěze Stanley Cupu | iSport.cz

V Calgary panuje klid před bouří. Hráči trénují po malých skupinách, pokud se NHL rozjede, Flames se v rozšířeném play off představí. A spoléhat budou na svou brankářskou dvojici David Rittich - Cam Talbot. Ale příští sezona? Nad složením gólmanského tandemu jsou cáry mlhy a dopisovatel Sportsnet Andrew Berkshire má za to, že dojde k nesmírně zajímavému trejdu.

Do Alberty by podle Berkshira mohl zamířit vítěz Stanley Cupu z roku 2018 Braden Holtby. Držiteli Vezina Trophy z před čtyř let expiruje v létě ve Washingtonu lukrativní pětiletá smlouva, která mu zajišťovala 6,1 milionu dolarů za sezonu.

Slušný balík, který 30letému rodáku z kanadského Lloydminsteru stále přitéká na účet, se rentoval do konce sezony 2017/18. Holtby chytal spolehlivě, byl strůjcem prvního Stanley Cupu v historii Capitals. Ve finále proti unavenému nováčkovi z Vegas předčil Marca-Andrého Fleuryho a dostal za pět utkání jen 12 branek. Klobouk dolů! Pak ale 188 centimetrů vysokému gólmanu došla šťáva.

„Washington Holtbyho draftoval, jejich branku hájí už deset sezon. Ale myslím si, že touží po nové výzvě. Zájem by mohl být oboustranný, nová motivace pro Holtbyho, pro Calgary zase špičkový brankář, který by mohl tlačit na Ritticha stejně, jako to od prosince dělal Cam Talbot,“ myslí si Berkshire.

Pojďme trošku do hloubky. Holtby byl letos opět jasnou jedničkou v hlavním městě USA, chytal 48 utkání z 69, ale jeho statistiky zůstaly za očekáváním, poprvé za svou kariéru v NHL se nedostal v úspěšnosti zákroků přes 90%. Jeho 89,7% stačilo mezi brankáři, kteří odchytali alespoň 20 utkání, na 52. místo!

A navíc nad Washingtonem letos zazářila brankářská kometa, už tušíte? Nováček Ilja Samsonov z prvních 16 startů od první minuty zapsal 14 výher. V lednu vítěznou sérii natáhl na 10 duelů v řadě, déle bez porážky vydrželi coby rookies jen Ross Brooks (14 výher za Boston, 1973/74) a George Hainsworth (11 výher za Montreal, 1926/27).

„Předčil veškerá očekávání. Nemá to jednoduché, někdy nastoupí po dvou týdnech, ale nebyl zápas, ve kterém by nezachytal dobře,“ smekl před 22letým rodákem z Magnitogorsku kouč Todd Reirden.

Holtbymu navíc fanoušci stále neopustili loňské senzační vyřazení v prvním kole play off. Obhájci Stanley Cupu a třetí nejlepší tým po základní části se v sedmizápasové řežbě museli sklonit před Carolinou a vousatý fantom dvakrát nezářil.

Dostane Braden Holtby ve Washingtonu novou smlouvu, nebo si o další Stanley Cup zahraje na nové adrese? • Foto profimedia.cz

„Když budu hodně přísný, řeknu, že v posledních třech letech, defakto od zisku Vezina Trophy, byl Holtby průměrný až špatný. Samsonov je budoucností Washingtonu, lidé v organizaci to vědí a budou mu chtít dát dostatečný prostor. Pozici druhého brankáře může zastat Pheonix Copley, který byl letos celou sezonu v Hershey, ale za první tým už má 27 startů ze zlatého ročníku 2017/18. Je to spolehlivý gólman. Holtby podle mně bude chtít podepsat někde smlouvu na jeden rok, aby dokázal, že je stále špičkou v NHL. A Calgary by mohla být zajímavá adresa, protože jeho rodiště Lloydminster je vzdálené jen pět hodin jízdy autem,“ myslí si Berkshire.

Situace ve Washingtonu jsme probrali, jak to vypadá v Calgary? Flames zdaleka neprožili tak vydařený ročník, jakým byl ten 2018/19, kdy se 107 body vyhráli Západní konferenci, aby ale následně nepřešli první rundu (1:4 proti Coloradu). V letošní pokrácené sezoně přetavili 70 utkání v zisk 79 bodů a v předkole 24 členné nadstavby se utkají s Winnipegem. Washington bude na svého soupeře čekat.

Kdo ale bude prvním mužem brankoviště, to jest otázka. V prvních pěti utkáních ročníku 2019/20 nepustil David Rittich o pět let staršího rivala Cama Talbota do branky ani na minutu, do 1. ledna nabruslil do brankoviště 32x ze 42 utkání. Lapal výborně, nebylo třeba sahat do fungujícího stroje. Po Novém roce ale přišel útlum a Talbot měl navrch. Nikoliv v minutáži, ale optikou výkonů. A to výrazně, úžasná bilance 9-3-1 s brankovým průměrem 2,55 a úspěšností zákroků 92,3% zválcovala Rittichova numera (7-7-1, 3.36 a 89,5%), 12. března ale COVID-19 soutěž zastavil.

Talbot každopádně prožil úžasnou resuscitaci a v rozhovorech se neváhal plácat po vlastních zádech. „Plánoval jsem takový rok vykoupení. Věděl jsem, že když půjdu do sezony zdravý, vrátím se do své bývalé formy. A moje statistiky ukazují, že stále mohu být jedním z nejlepších brankářů v lize,“ nechal se slyšet bývalý gólman Rangers, Edmontonu a Philadelphie, který má u Flames podepsaný jednoletý kontrakt na 2,75 milionu dolarů.

Rittich bere totožné peníze, ale smlouvu má až do léta 2021.

„Myslím se, že bych měl dostat šanci být jednička, což si nejsem jistý, že se letos stalo. Vím, že trenéři chtěli vidět, jak to půjde s Rittichem, ale já nezoufal, byl jsem přesvědčený, že můj čas přijde. Ukázal jsem myslím výmluvně, že tu tíhu unesu. Samozřejmě bych rád chytal více utkání, než si vytížení spravedlivě půlit, ale budiž. V Calgary jsem spokojený, miluju to tady, skvělí fanoušci, skvělá kabina. Nadstandardní vztah mám s Davidem i koučem brankářů Jordanem Sigaletem, ale uvidíme, jak to celé dopadne, jaké bude mít vedení plány. Chci být zase někde jasná jednička,“ řekl Talbot na konci dubna v rozhovoru pro Sportsnet.