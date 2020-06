Zničený strážce Stanley Cupu třídí 4000 hokejek. A nejšílenější zážitek? | iSport.cz

Oblek má uložený ve skříni, stejně tak bílé rukavičky. Ale radost z volných šortek a tílka, ve kterých byl minulý týden zpovídán žurnalisty z The Score, Pritchard nemá.

„Jsem z toho smutný, pro mě je play off nejlepší část sezony, finále je každý rok neuvěřitelný zážitek. A teď je všechno úsilí, ke kterému jsme celý rok směřovali, pryč. Ale chápu, že zdraví je přednější, v životě Stanley Cupu se začíná psát nová kapitola, to je jisté,” vyznal se ze svých pocitů viceprezident a kurátor Hockey Hall of Fame v Torontu.

Všechna čest jeho statusu, pro hokejovou populaci je ale především společně s Craigem Campbellem a dalšími kolegy Mikem Boltem a Howiem Borrowem tím, kdo se stará o pohár. Bydlí v Burlingtonu v Ontariu s manželkou, třemi dětmi a psem, během těchto krušných dnů ale stále dojíždí do své kanceláře k administrativním úkonům. „Mám na starosti archiv. Zrovna se mimo jiné probírám asi čtyřmi tisíci hokejek z různých památných zápasů NHL. Musím je roztřídit a katalogizovat, dal jsem si to jako úkol na příští týdny.“

Začátkem března podnikl Pritchard svůj poslední výlet s pohárem do Britské Kolumbie na charitativní akci s bývalým obráncem Flyers Joem Watsonem. Cup se měl objevit ve Vancouveru o víkendu 13. - 15. března, akci stejně jako celou základní část ale zrušil COVID-19.

NHL v červnu svého šampiona nepozná, do play off sice zasáhne 24 organizací, ale den, kdy kotouč zase dopadne na led, je ve hvězdách. Pohár je zamčený v Síni slávy. „S ostatními kolegy to řešíme denně, píšeme si maily, sledujeme novinky. Ale kdy mě zase povolají z archivu? To netuším, ale jsem připravený jako každý. Stejně je na tom i Stanley Cup. Věřím, že znovu pozná svého vítěze,” myslí si Pritchard.

Co když jsou ale úvahy 58letého sympaťáka se stříbrnými vlasy liché? NHL takové případy pamatuje dva. Premiérově zůstal Stanley Cup pod zámkem v roce 1919 kvůli pandemii španělské chřipky. Ročník 1918/19 byl druhou sezonou NHL, vítězem se stal Montreal Canadiens, který se následně ve finále Stanley Cupu utkal s vítězem PCHA - Seattle Metropolitans. Série ale nebyla z důvodu vypuknutí epidemie za stavu 2:2 na duely dohrána.

Po historickém triumfu St. Louis Phil Pritchard vloni objel 36 měst v USA, Kanadě, Švédsku, Finsku a Rusku. • Foto profimedia.cz

Závažné onemocnění tehdy stálo život miliony lidí po celém světě včetně drsného zadáka Canadiens Joea Halla, který zemřel 5. dubna 1919 v nemocnici v Seattlu. Hall si lize si vybudoval značný respekt, přezdívalo se „Bad Joe“ a „The Bad Man“. On sám se za žádného zlého muže ale nepovažoval. „Když se na ledě něco semele, umím se o sebe postarat. Ale nemyslím, že jsem takový, jakého mě vykreslují,“ říkával.

Španělskou chřipku ale v nerovné bitvě porazit nedokázal.

Za čerstvější zkušeností z roku 2005 stála výluka, kdy se zástupci NHL a hráčská asociace nedohodli na vyhovujících podmínkách kolektivní smlouvy. Od té doby byl Stanley Cup čtrnáctkrát udělen a těšit se z něj mohlo devět různých klubů (3x Chicago, 2x Los Angeles, 3x Pittsburgh, 1x Carolina, Detroit, Boston, Anaheim, Washington a St. Louis).

Pritchard je na cestách 180 dní v roce a absolvuje se Stanley Cupem divoké léto, během kterého ho má každý člen vítězné soupisky k dispozici. Večírek střídá bazénovou party, ze stříbrného plecháče je popíjen alkohol všech druhů i tvrdosti, jevem posledních let “křtění„ malých ratolestí.

„S Blues to byla vloni velká jízda. Objel jsem 36 měst v USA, Kanadě, Švédsku, Finsku a Rusku. Jednoznačně nejšílenější zážitek byla vesnička Calahoo kousek od Edmontonu, odkud pochází kouč Craig Berube. Žije tam asi sto obyvatel, ale na oslavu tam bylo tři tisíce fanoušků. Poprvé v historii tak Calahoo zažilo brutální dopravní zácpu,“ vyprávěl se smíchem Pritchard.

„Pokud poznáme vítěze Stanley Cupu, bude to skvělé. Ale když zůstaneme všichni zdraví, bude to ještě lepší,” zakončil smířlivě.