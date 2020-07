Ostuda! Florida zametla s hvězdami včetně Vokouna: Prý jsme kavárna! | iSport.cz

Tomáš Vokoun, Radek Dvořák, Olli Jokinen. Víte, co mají společného? Své jméno výrazně spojili s Floridou, dohromady za ni v NHL odehráli skoro 1500 utkání. Snažili se vydobýt jí kredit, proměnit ji v sexy hokejovou adresu. A když přišel čas ukončit profesionální kariéry, vrátili se, slunečné počasí v turistickém letovisku je jako magnet přivábilo nazpět. A škodný nebyl ani hokej, trojlístek klubových legend společně vede mladé pušky v projektu South Florida Hockey Academy, navíc v symbióze s Panthers. Ale to už neplatí, bývávalo, idylický vztah se šeredně pokazil.

Historie špičkového hokeje se v Sunrise píše od roku 1993, hned ve třetí sezoně si nový klub NHL zahrál finále Stanley Cupu (0:4 s Coloradem). Pecka úspěch, ale následovalo vyklizení pozic, brutální. Za 22 let se Panthers probili do nadstavby jen čtyřikrát (naposledy v roce 2016 s Jaromírem Jágrem v sestavě, 2:4 s Islanders) a ani jednou neprošli do druhého kola.

Přesto klub své legendy má a Vokoun, Dvořák a Jokinen mezi ně rozhodně patří! První jmenovaný je s 248 zápasy, 101 výhrami a 23 čistými konty společně s Robertem Luongem a Johnem Vanbiesbrouckem nejslavnějším maskovaným mužem organizace. Více než 613 Dvořákových zápasů má na svém kontě jen Stephen Weiss, 16 gólů v oslabení je pak počin dosud nepřekonaný.

O Jokinenovi později. Každopádně když trojici svedla k jednomu stolu myšlenka servisování mladých hokejistů, úspěch se dostavil okamžitě.

Jejich South Florida Hockey Academy má v USA skvělý zvuk, je považována za jednu z nejlepších v zemi. A na Floridě je bezkonkurenční, v posledních letech vygenerovala spoustu nadějných hokejistů, to vše s ročním rozpočtem atakujícím tři miliony dolarů. SFHA zahrnuje čtyři juniorské týmy (hráči 13-18 let) a každé skupině je schopna nabídnout 5-7 tréninků v týdnu.

„V Česku jsem jednou za rok, doma jsme s manželkou a dcerami na Floridě. Jako trenér se snažím vzdělávat, začal jsem od píky a člověk vidí, že dnes je trénování daleko od dřívější doby. Nějaká výhoda tam ale je, dokážu se vžít do pocitů hráčů i rodičů,“ vyprávěl o svém přerodu v trenéra Vokoun v roce 2018 na slavnostním vyhlášení ankety Zlatá hokejka, kde předával jednu z cen.

Ale to je dávná minulost, pojďme do současnosti. „Florida hodila bombu!“ S takovým titulkem přispěchal v pátek na svých webových stránkách finský list Ilta Sanomat. A jal se rozklíčovat situaci ve velmi úspěšné akademii, která byla ze svého centra v tréninkové hale Panthers vystěhována. Její zakladatelé Vokoun, Dvořák a Jokinen nezmohli nic.

Průvodcem příběhu je Jokinen, který v Sunrise odehrál za sedm sezon 567 utkání a čtyři roky mu na dres kustodi šili kapitánské céčko. Fanoušci železného muže milovali, za sedm let sice do play off slabou organizaci nedošťouchal, ale celkem za dané období chyběl jen v šesti utkáních základní části! Dodnes je se 188 zásahy nejlepším klubovým střelcem, v bodech (419) je pak lepší jen Jonathan Huberdeau (437.)

„Panthers naši akademii chtěli vzít pod sebe s tím, že každému z nás budou platit 5 000 dolarů ročně. To je úplně směšné když uvážíte, že trénujeme asi 15 hodin v týdnu. My jsme to odmítli, načež nám klub vypověděl smlouvu o užívání tréninkových prostor,“ popsal prosincový rozkol 41letý Jokinen, který s profi hokejem skončil v průběhu sezony 2014/15. Během kariéry oblékl dres Nashvillu, Toronta a St. Louis.

So Olli Jokinen, Tomas Vokoun and Radek Dvorak run the South Florida Hockey Academy. Had been supported by the Panthers.



Panthers offered to take over, pay them $5k/yr for 15 hrs/week.



Players said no thanks. Team then cut their support.



Players have found a new partner. https://t.co/l2m2OWgW4G — Patrick Johnston (@risingaction) July 3, 2020

„Lidé ve vedení Panthers během posledních let zjistili, že fungujeme dobře a chtěli nás úplně koupit a sloučit do sebe. Proč jsme řekli ne? Ta nabídka neměla vůbec žádnou úroveň. Na číslech jsme se nedohodli a tak jsme si neplácli. Oni na to reagovali tím, že jsme jako kavárna, která nevlastní své obchodní prostory. Nájemní smlouva zahrnovala výstupní klauzuli pro obě strany. Panthers ji využili a my jsme přišli o místo,“ řekl Jokinen.

Olli Jokinen v Sunrise odehrál za sedm sezon 567 utkání a čtyři roky mu na dres kustodi šili kapitánské céčko. • Foto profimedia.cz

Pro informaci: čtyřletá smlouva byla vypovězena necelé dva roky před svou expirací.

A jaký byl další vývoj? Akademie si nakonec našla nový domov a dohodla se s jinou hokejovou halou ve městě na desetiletém kontraktu. Své dveře nadějným hokejistům plánuje otevřít znovu v dubnu příštího roku. Arena ještě nestojí, dokončena má být v prosinci 2020. Jokinen do její podoby zasahuje, řeší umístění kabin a tak podobně. A z jednání vedení Panthers je stále znechucený!

„To je i důvod, proč jsem promluvil. Mlčel jsem dostatečně dlouho, od prosince se to ve mně pralo. Všichni bývalí hráči vždy souhlasí s tím, když je klub potřebuje na nějakou akci či autogramiádu, já jsem nebyl výjimkou. A proto chci, aby všichni věděli, že ta ochota není vzájemná. Proto jsem musel promluvit o tom, jak Florida řeší záležitosti bývalých hráčů,“ zakončil Jokinen.

Více než 613 Dvořákových zápasů má na svém kontě jen Stephen Weiss, 16 gólů v oslabení je pak počin dosud nepřekonaný. • Foto profimedia.cz