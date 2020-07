Polák už Dallasu nepomůže. Využil práva NHL a do zámoří se už nevrátí | iSport.cz

Český obránce Roman Polák už se do NHL nechce vrátit. Je definitivně rozhodnutý, pokud to ale nepůjde jinak, sezonu s Dallasem dohraje. • profimedia.cz

NHL je přerušená od 12. března, znovu rozjet by se měla 1. srpna. V pondělí začnou tréninkové kempy, nejpozději do úterý mají hráči možnost nahlásit svým klubům, že se k mužstvu nepřipojí. Na základě dohody vedení NHL a hráčské asociace NHLPA se nemusejí obávat jakéhokoli disciplinárního trestu nebo pokuty.

Čtyřiatřicetiletý Polák je při neobvyklém průběhu ročníku stále smluvně vázán s Dallasem, s nímž loni v červnu podepsal roční kontrakt na 1,75 milionu dolarů. Pro další pokračování kariéry se ale již s předstihem dohodl na tříleté smlouvě s extraligovými Vítkovicemi.

Zkušený obránce čekal na vývoj situace a byl připravený dostát svým povinnostem, zároveň ale nijak netajil, že už by raději setrval doma. A byl rozhodnutý zůstat, pokud mu to okolnosti dovolí.

„Jsem tam pořád smluvně vázán, mám tam ještě nějaké povinnosti. Ty se musí splnit. Jestli se tam budu muset vracet, tak se tam vrátím a dohraju to. Popravdě si to ale představit nedokážu a ani nechci. A vůbec mě tahle představa trošku děsí. Čas na tu přípravu není takový a hrozí zranění,“ uvedl Polák v polovině června pro klubový web Ostravanů.

Stars následně neuvedli Poláka ani na soupisku pro tréninkový kemp. „Chápu Romanovu situaci a také to, že on a jeho rodina si nemyslí, že je dobrým rozhodnutím se vrátit zpátky za moře. Když někdo udělá to nejlepší rozhodnutí pro svou rodinu, tak to nemůžete zpochybňovat,“ uvedl zkraje července pro server theathletic.com generální manažer Dallasu Jim Nill.