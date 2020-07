Otázky a odpovědi před restartem NHL: peníze, postoj hráčů i favorité | iSport.cz

Bitvy o Stanley Cup se (snad) rozjedou na začátku srpna. Jak budou vypadat? • FOTO: Koláž iSport.cz Nejlepší hokejisté světa se už postupně stahují zpátky do Ameriky. Play off NHL se spustí 1. srpna. Dohody mezi ligou a hráčskou asociací finišují, blíží se navíc uzavření nové šestileté kolektivní smlouvy. „Už stačí puk jen doklepnout za čáru,“ komentuje přípravy insider stanice TSN Frank Seravelli. Odhlasovat si ji musí Rada guvernérů i hráči. Tady je deset otázek a odpovědí, které deník Sport a iSport.cz vybral před startem soutěže.

Kolik si hráči vydělají za play off? Plat dostávají hráči v základní části. Známá věc je, že v play off už vousatým chlapům peníze na účet nechodí. Podle ligových pravidel není možné ani hráčům vypisovat bonusy za postupy do dalších fází Stanley Cupu, pokud nemají nováčkovskou smlouvu nebo jim není nad 35 let. Peníze mimo platovou tabulku hráči za play off přesto dostanou. Mluví o tom článek číslo 28 v kolektivní smlouvě, každou třetí sezonu celkový balík peněz stoupne. V minulém a v současném ročníku si tak všechny kluby dělí celkovou sumu 16 milionů dolarů. Tentokrát by to ale podle zjištění TSN mělo být 32 milionů dolarů, tedy i hráči, kteří vypadnou v předkole, by měli dostat zhruba 20 tisíc dolarů na hlavu, člen vítězného týmu by si pak na účet měl připsat něco kolem 240 tisíc dolarů. Peníze za play off pro kluby 2012/13 a 2013/14 13 000 000 USD 2014/15 a 2015/16 14 000 000 USD 2016/17 a 2017/18 15 000 000 USD 2018/19 a 2019/20 16 000 000 USD Města, v nichž se budou zápasy vyřazovací části hrát, zatím vybrána nebyla. Podle médií zůstávají hlavními favority Toronto a Edmonton. • Foto profimedia.cz

Proč padlo Vegas? Jistot bylo kolem dohrání NHL relativně málo. Informace, která se jevila jako stoprocentní? Jedno z měst, kde se soutěž dohraje, bude Las Vegas. Jenže už minulý týden přinesl Bob McKenzie ze stanice TSN jinou zprávu. Varianta Vegas padla, NHL se dohraje na dvou místech v Torontu a Edmontonu. Vegas má výbornou infrastrukturu i ubytovací kapacity, jenže zde roste počet nakažených nemocí COVID-19. „Vysvětlení, že se play off přesune do Kanady, je založené na zdraví, bezpečnosti a číslech,“ uvedl McKenzie. A pak je tady ještě jeden důvod, na který novináři upozorňují. Liga se i trochu bojí, že by se hráči nechali zlákat nočním životem a mohli by vyrazit na průzkum. Hokejisté budou každé dva dny podstupovat testy, a ano, čeká je dlouhá společná izolace od rodin. Frank Seravalli z TSN navíc referoval, že pokud týmy neudrží hráče v uzavřeném prostředí a ti se nakazí, dostanou od ligy finanční pokutu, případně mohou přijít o draftové volby. A kdo izolaci opustí, bude muset podstoupit čtyři negativní testy, aby se mohl připojit zpět k týmu. 2 - Všechny zápasy play off se dohrají ve dvou městech. Podle posledních zpráv by mělo jít o Toronto a Edmonton. O Stanley Cup ve Vegas? Prý NE, mementem obří NBA fiasko a smrt

Proč NHL tak moc chce hrát? Koronavirus zastavil základní část NHL v březnu. Od té doby liga ztratila přes miliardu dolarů a to je důvod, proč celé kolo chce tak moc opět roztočit, byť vlastně celá akce nemá moc logiku. Elegantně by vypadalo ročník odpískat a v říjnu, možná v listopadu začít novou sezonu. Tímhle krokem tak sedm klubů, které se neprobojovaly do play off, může stát až deset měsíců. Posunou se termíny draftu, podpisy volných hráčů, hvězdy z Evropy Kaprizov a spol. musí odložit příchod za moře plus se výrazně zkomplikují termíny pro další sezonu. Jenže zásadní motivací je nenechat narůst obří jámu, která sežere další miliony. Majitelům se víc vyplatí ročník dohrát bez fanoušků a na neutrální půdě, než sezonu jen tak škrtnout. Peníze plynoucí z reklamy a od televizí NHL potřebuje. Navíc je důležité, aby se o lize mluvilo, nezapadla vedle baseballu, amerického fotbalu a basketbalu na trhu. Proto se bude hrát. Jde o pozici a miliardy. Stanley Cup by se měl v prázdné hale v Edmontonu předávat začátkem října. 1919 - To je zatím poslední rok, kdy se NHL nedohrála. Na vině byla pandemie španělské chřipky. Kdo naváže na St. Louis a bude se letos radovat ze Stanley Cupu? • Foto profimedia.cz

Jak se k restartu staví hráči? Dvakrát odvaření z dohrání ročníku nejsou. „Jeden z nich mi řekl, že tak 75 procent z nich se vracet nechce,“ pronesl novinář Eric Engels ze Sportsnet. Počítejte sem Romana Poláka, který Dallasu vzkázal, že se zpátky nehrne. Radko Gudas se taky otevřeně postavil proti, nadšený nebyl ani Jakub Voráček. Výsledkem jednání je, že každý hokejista má právo se obávat o svůj život a zdraví, bez sankcí může návrat odmítnout. Hráči měli hodně otázek, ale rozptýlit by je mohla i nová kolektivní smlouva. Mluví se, že by měla obsahovat zmrazení platového stropu na 81,5 milionu dolarů, dokud se příjmy ligy nevrátí na 4,8 miliardy dolarů. Liga pak prý kývne na dvě příští olympiády plus nijak neomezí výši podpisových bonusů. Vyřeší se i tzv. escrow, tedy položka, kterou hráči odvádějí ze své mzdy do fondu a podílejí se jí na hospodářském výsledku ligy. V příští sezoně si škrtnou ze mzdy 20 procent, pak 14-18 a suma nakonec spadne na 6 procent. ARTĚMIJ PANARIN

„Zhruba dvě dekády hráči chrání příjmy majitelů přes escrow. Zisky majitelů přitom exponenciálně rostly, je čas tenhle systém upravit.“ útočník New York Rangers vybízí odbory k jednání o penězích NHL se chystá na nové turnaje století. Musí však vyřešit palčivý problém

Kdo vyhraje Stanley Cup? Nejodbornější prognóza před play off vypadá zhruba takhle: na papírek napište 24 názvů klubů, hoďte je do klobouku a jeden vytáhněte – vítěz Stanley Cupu je na světě. Příprava před sériemi bude extrémně krátká, takže kdo na sobě nedřel tolik nebo neměl příležitost chodit na led, manko nedožene. Najednou můžete poznat úplně nové hrdiny. Začnou zářit hráči, kteří obyčejně mají roli ve čtvrtém útoku, teď mohou plnit roli hvězd. Navíc není nereálné překvapit. V předkole se hraje jen na tři vítězné zápasy, takže vyhrajete poprvé a jste blízko. Odpadá stěhování, výhoda domácího ledu. Proto se hodně týmů bojí Montrealu. Obyčejně byste si věřili, že Canadiens přejedete. Jenže teď straší brankář Carey Price, o kterém se ví, že když jde o všechno, je ukrutně dobrý. S ním má klub klidně o polovinu větší naději, že vyskočí hodně nahoru. Jasně, síla by měla být v Tampě, v Coloradu i ve Washingtonu. Ale kdyby pohár zvedla Arizona? Nedivte se. Šance na Stanley Cup podle moneypuck.com Vegas 16,2 % Philadelphia 12,9 % Washington 8,9 % Tampa 8,2 % Colorado 8 %

Kdy se začne hrát? Podle nového plánu, s nímž přišlo vedení NHL o víkendu, by mělo předkolo play off začít 1. srpna. Pokud nedojde ke katastrofě a dalším odkladům nebo přerušením, měl by se Stanley Cup předávat první týden v říjnu. Stále je však na stole dost otazníků. Nikdo zatím nemůže potvrdit, že se ročník na sto procent skutečně dohraje. Kanada, která má obstarat obě centra pro dohrání sezony (Toronto a Edmonton), má však stále zavřené státní hranice pro USA i zbytek světa. Aktuálně se hráči připravují ve svých klubech ve dvanáctičlenných skupinách. Většina Evropanů se pak chystá ve svých domovinách. Zatím je jasné, že do startu kempů nebudou muset být týmy držené v karanténě, jak se původně uvažovalo. Ligoví představitelé však hráče nabádají, aby se kromě tréninků zdržovali pouze doma. „Jsem přesvědčený, že když se přemístíme do dějiště zápasů, vyhneme se nepříjemnostem. Bude to výzva, ale když budeme disciplinovaní, tak nic nehrozí,“ tvrdí torontský útočník Jason Spezza. Časová osa 13. července začátek tréninkových kempů 26. července přesun všech týmů do Edmontonu či Toronta 1. srpna start předkola play off počátek října finále Stanley Cupu Největší hvězdy Oilers Connor McDavid a Leon Draisaitl se poprvé zapojili do Fáze 2 návratu NHL do akce. • Foto twitter.com

Kolik Čechů uvidíme v akci? Přesné číslo je 21. Osmnáct hráčů do pole a tři brankáři. Plus je tu několik dalších otazníků. Tak například Roman Polák a Dallas. Jeho Stars půjdou do play off jako jeden z favoritů, jenže řízný obránce v mezidobí podepsal smlouvu s Vítkovicemi. Zpátky přes oceán se mu nechce. „Je velká šance, že se Roman opravdu nevrátí,“ řekl před několika dny manažer klubu Jim Nill. Další tajenku bude třeba vyluštit v případu Colorada a Martina Kauta, o něhož se zajímají Pardubice. Dynamo by stálo o to, aby mělo mladíka v přípravě na start příští sezony. Kaut zatím odehrál v dresu Avalanche devět utkání. Ve Philadelphii by se do sestavy chtěl prokousat David Kaše. Vinou zranění přijde o stanleycupové války Dominik Simon. Mezi žhavé favority na Pohár se naopak řadí Boston (trio Pastrňák, Krejčí, O. Kaše) nebo Tampa Bay (Palát, Rutta). Velkou šanci má podle odhadů i Vegas s Tomášem Noskem. 11 - V tolika klubech, které postoupily do play off, má český hokej své zastoupení. Nejvýraznější stopa je v Bostonu a ve Washingtonu, kde jsou shodně tři Češi. Polák v rozhovoru pro iSport.cz odpálil nálož! Manažer Dallasu se diví

Vypadnu a jdu si pro draft? Největší šanci na zisk prvního místa v letošním draftu NHL měla Ottawa. Rovných 25 procent. Následoval Detroit s 18,5 procenta, coby suverénně nejhorší tým předčasně skončené základní části. Za ním se seřadily Los Angeles, Anaheim, New Jersey a Buffalo. Zbylých 24 procent naděje držely kluby stále čekající na play off. A ty nakonec v draftové loterii opravdu zvítězily. První volba byla přisouzena týmům, jimž sezona pokračuje. Dres s číslem 20 a našitým příjmením LAFRENIÉRE tak kanadskému supertalentu předá jeden z týmů, který vypadne v předkole Stanley Cupu. Velkou možnost sáhnout si na poklad rázem mají třeba Pittsburgh, Nashville nebo Toronto. Tedy kluby z 9. až 24. místa po základní části, jejichž naděje na první volbu by se za normálních okolností rovnaly nule. Že by ale někdo úmyslně vypadnul kvůli touze po Lafreniérovi? Nepravděpodobné, leč možná hodně lákavé. Draftová loterie 1. poražený z předkola 2. Los Angeles 3. Ottawa 4. Detroit 5. Ottawa 6. Anaheim 7. New Jersey 8. Buffalo Kde bude hrát nacházející jednička draftu Alexis Lafreniere? • Foto Profimedia.cz

Jaký se bude hrát hokej? Běžně se 82 kol kluby lopotí za vidinou play off. Brutální boje o bájný Stanley Cup jsou vrcholem sezony. Hráči do nich jdou odhodlaní, rozehraní. Namlsaní na sladký vrchol po měsících dřiny. Letos to však bude jiné. Už nyní jsou to téměř čtyři měsíce od posledního zápasu NHL. Je velkou neznámou, jak bude chystané play off vypadat. Hráči půjdou do boje o hokejový grál rovnou z letní, či v tomto případě spíše jarní přípravy. A asi znáte úroveň prvních přátelských zápasů po dlouhém ledovém půstu. Samozřejmě, v tomto případě to bude o něco jiné. Všichni vědí, o co se hraje, co všechno je ve hře. Přesto asi nemůžeme čekat nadupaný hokej, jako je tomu obvykle. Není pochyb o tom, že hráči budou fyzicky připravení, ale zápasové tempo a rozehranost neošulíte. Nic pak jistě nepřidá ani sterilní prostředí cizích arén a liduprázdné tribuny. JAKUB VORÁČEK

„Kdyby se nejdřív dohrála základní část, bylo by to lepší. Zpočátku by to byla holomajzna, ale play off už by mělo asi kvalitu.“ útočník Philadelphie o možné úrovni hokeje

Co bude s hráči, kterým skončí sezona? Pro Evropu je to obrovské téma. Co bude s borci, kterým skončí nebo již skončila sezona a jsou bez play off? Budou je moct alespoň na krátkodobou dvouměsíční výpomoc angažovat kluby na starém kontinentu? Mnoho hráčů by mělo zájem. Je to logické. Jedni nechtějí být deset měsíců bez hokeje. Další, kteří ve Stanley Cupu vypadnou, budou chtít zúročit dlouhou přípravu během koronavirové krize a naskočit do některé z evropských soutěží. „Každý bude chtít hrát. Pokud to nepůjde v NHL, všichni budou hledat cestu, jak si zahrát jinde. Evropa pak bude logicky jasnou volbou. Aby kluci skoro celý rok zbytečně stáli? To je přece nesmysl,“ říká agent Jiří Hamal. Všechno ale bude záležet na dohodě mezi vedením ligy a NHLPA. Obecně lze říct, že NHL na návrat enormně nepospíchá. Opačný stav panuje v Rusku, kde už se nyní připravují na příští ročník. Kluby sváží do země své „importy“. Už v tomto týdnu například z Frankfurtu odlétá letadlo se všemi evropskými hráči Ufy, Jekatěrinburgu a Magnitogorsku. JAN PETEREK

