Polák v rozhovoru pro iSport.cz odpálil nálož! Manažer Dallasu se diví | iSport.cz

Roman Polák koketuje s myšlenkou na návrat do extraligy, velmi rádi by jej ve svých řadách přivítali třinečtí Oceláři. • Profimedia.cz

Český obránce Roman Polák už se do NHL nechce vrátit. Je definitivně rozhodnutý, pokud to ale nepůjde jinak, sezonu s Dallasem dohraje. • profimedia.cz

Jeho kariéra v NHL možná skončila. Roman Polák (34) se do Dallasu třeba už nevrátí. Vítkovice oznámily svazek se zkušeným obráncem. Jako odpálená nálož zaburácela slova, kterými udeřil minulý týden v rozhovoru pro iSport.cz : „Pokud budu muset NHL dohrát, vrátím se. Ale udělám všechno, aby to nebylo nutné. Další sezonu už budu určitě tady,“ praštil do toho ostravský rodák. Jeho výroky teď přebírají média v zámoří i v Evropě.

Tříletá dohoda s Vítkovicemi zahrnuje klauzuli, že ještě před nástupem do ostravského celku dodrží Roman Polák stávající kontrakt v NHL. Ten mu končí po této sezoně, a pokud by se měla soutěž dokončit, musí se hlásit Dallasu.

Generální manažer klubu Jim Nill se přesto tvářil překvapeně. Webu The Athletic šéf Stars přiznal, že s českým bekem v posledních několika týdnech mluvil, že se Polák zapojoval do konferenčních hovorů v rámci týmu, ale že on sám si nedělal starosti, pokud jde o jeho návrat do Dallasu.

Nill dodal, že Polák měl na podpis kontraktu s Vítkovicemi právo a že na něj nebude tlačit. „Pokud chce zůstat doma, je to jeho rozhodnutí. Víc v tuto chvíli nevím,“ citoval ho The Athletic.

Podle zámořských médií zbývá hráčům doplatit za sezonu 2019/20 ještě jednu výplatu. Polákův poslední roční plat byl 1,75 milionu dolarů (asi 41 milionů korun). Pokud by se do NHL už nevrátil, musí se Stars ukončit smlouvu po vzájemné dohodě.

Udělal dobře, chválí ho fanoušek

Za čtrnáct sezon v NHL sehrál tvrdý zadák jen v základní části NHL přes 800 zápasů. V Dallasu působil v posledních dvou letech. V zatím nedohraném ročníku nastoupil do 41 utkání. Většinou se objevoval ve třetí obraně, chodil na oslabení, v průměru trávil na ledě necelých 17 minut.

„Přestal být stálicí a alternoval s Adrejem Sekerou, jakmile se po 22 měsících vrátil Stephen Johns, který trpěl následky otřesu mozku. Oba zvládali sesazení na nižší pozici navenek dobře. Připustili, že by chtěli hrát co nejvíc, ale když byli v březnu na situaci dotazováni, ani jeden z nich Johnsovi nic nezazlíval. Pro iSport.cz však Polák řekl, že pod povrchem to pro ně bylo těžší, než v té době on a Sekera dávali najevo,“ napsal list Dallas Morning News a citoval lehce sestříhanou pasáž, v níž Roman Polák poměry popisoval.

Média zmínila i jeho pochybnosti ohledně návratu do hry po dlouhé přestávce a obavy z případného zranění. Comeback českého obránce po sezoně byl přitom podle nich nepravděpodobný už vzhledem k jeho věku, využití a možnostem, jak ho nahradit. V případě, že už by Polák do NHL nezasáhl, vydělat na tom může právě Sekera, který by se stal šestým bekem na plný úvazek.

V diskusích pod články čtenáři Polákovi jeho postoj zazlívají. Jiní ho chápou a taky se ho zastali. „Často vídáme, jak se hráči vracejí k vlastním výrokům kvůli ‚nesprávné interpretaci‘‎. Neradi vidíte, že opouští tým takovým způsobem. Minulou sezonu to byl skvělý příběh, hrál opravdu nad očekávání. Pro mě to byl vždycky skvělý šestý bek. Velký, silný, impozantní, dobrý na deset minut a do oslabení. Je škoda, že se stal nadbytečným. Sami byste uvítali, když člověka za tvrdou práci odmění. Jen počkejte, až se zraní Lindell, Johns nebo Oleksiak. Uvidíte, jak byste si vážili, že najdete dole v sestavě chlapa, jako je Polák. Už jednou předvedl, že dokáže být pro tým skvělou záchrannou sítí,“ napsal fanoušek v diskusi na webu The Athletic.

Nebo jiný příspěvek: „Dělá dobře. Opustit rodinu a dokončovat nějaké domnělé play off je přinejmenším pošetilost. A vzhledem k tomu, co se děje tady ve Státech, zřejmě přemýšlí taky o své bezpečnosti. Jsem si jistý, že další hráči uvažují podobně, jen to ještě neřekli nahlas. Měli bychom se uzdravit a začít v říjnu.“

Polákův postoj nicméně vyvolává otázky, které liga potřebuje vyřešit. Především, co se stane, až se NHL rozhodne pokračovat a hráči se odmítnou vracet. Zda budou týmům uděleny nějaké výjimky pro sestavování soupisek, pokud se hráči nevrátí. Jestli budou kluby nuceny ukončit smlouvy, zda budou hráči potřebovat k odmítnutí návratu přijatelný důvod a co tedy bude za takový důvod považováno – dlouhý pracovní výpadek, obavy z koronaviru, nechuť zůstat bez rodiny a podobně.

„Všechny tyto otázky v současné době projednáváme s NHLPA, ale žádná z nich nemá definitivní odpověď,“ sdělil listu Dallas Morning Star e-mailem viceprezident NHL Bill Daly.