Chybějící Pastrňák? Myslel jsem, že má kocovinu, smál se Marchand | iSport.cz

Nejprve zdravotní nezpůsobilost k účasti a následně poslání do karantény. Takto zatím vypadá situace kolem Davida Pastrňáka od chvíle, kdy se vrátil do zámoří kvůli dohrání sezony NHL. Český útočník ve službách Bostonu svojí absencí pořádně zkomplikoval plány trenérů a znepokojil fanoušky necelý týden před restartem ligy. Brad Marchand, Pastrňákův parťák z elitní lajny Bruins se snažil komplikaci trochu odlehčit, když se nejprve domníval, že čtyřnásobný vítěz Zlaté hokejky odpočívá po večerním flámu.

Přišel do styku s osobou nakaženou COVID-19, sám český hokejista ale měl testy negativní. Přesto z preventivních důvodů zůstává David Pastrňák od minulé soboty v povinné dvoutýdenní karanténě. Zatím to není zcela jisté, ale je víc než pravděpodobné, že se s Bostonem nestihne již 26. července přesunout do Toronta, kde budou Bruins začínat rozšířené play off.

Největší česká hvězda v NHL ale znervóznila vedení klubu i fanoušky ještě před umístěním do izolace. Pastrňák po absolvování úvodního tréninku chyběl následující tři dny po sobě. Trenér Bostonu Bruce Cassidy uvedl jako důvod „zdravotní nezpůsobilost k účasti“, což se týkalo například i krajana Ondřeje Kašeho. Zámořská média okamžitě začala spekulovat o tom, že to mají čeští hráči za trest, když si v průběhu povinné karantény po návratu z Evropy v noci zašli do města. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

Noční procházka však alespoň podle kouče neměla být důvodem jejich absence. Zkušená opora Bruins Brad Marchand bral nepřítomnost spoluhráče z útoku prvotně s humorem. „Jsou to pro mě noviny o Pastovi. Nejdřív jsem si myslel, že měl jen pár dní kocovinu,“ vtipkoval dvaatřicetiletý Kanaďan pro média. „On se ale dobře dostává zpátky do pohody, takže dává smysl, že se na tréninku neobjevil.“

Marchand utrousil tento žertík ve chvíli, kdy se spousta týmů NHL připravuje na blížící se dojezd ročníku a musí obejít bez svých tahounů kvůli diplomatickému důvodu „zdravotní nezpůsobilosti“. I když kanadský reprezentant prozradil, že věří v naprosto bezpečné prostředí v místech dohrání soutěže, realita může podle jeho slov být pořádně tvrdá.

„Nacházíme se v nešťastném období, ale myslím, že je právě teď nová realita a týmy zkrátka musí být odolné a bojovat,“ řekl Marchand. Dobře si pamatuje poslední roky, kdy se Bruins zranily opory před i v průběhu play off. I kdyby se něco podobného mělo stát i nyní a Boston by hrál bez Pastrňáka a dalších, vítěz Stanley Cupu 2011 věří, že tým může dojít do finále konference, klidně i do finále.

Boston Bruins před začátkem rozšířeného play off stále neznají jméno soupeře. Jisté je jen, že vyjde z předkola Východní konference, které rozehraje 1. srpna v Torontu osm mužstev (Pittsburgh, Montreal, Carolina, NY Rangers, NY Islanders, Florida, Toronto a Columbus). V průběhu úvodního kola se Boston střetne s Philadelphií, Tampou a Washingtonem, tedy s první čtyřkou Východu. Během těchto zápasů se rozhodne, jakého soupeře jim přiřkne předkolo.