Voráček se pustil do zámořských novinářů: Panikaříte, až to není vtipné! | iSport.cz

Jednou chyběl na tréninku a hned z toho bylo haló. Jakub Voráček se nezúčastnil sobotní přípravy Philadelphie před restartem NHL. Když se hned o den později vrátil, zámořští novináři ho zasypali salvou otázek týkajících se důvodu jeho absence. „Cítím se dobře. Proč se ptáte? Páni, vy tu tak panikaříte, až to není vtipné. Děláte z toho něco, jako by to vypadalo, že umírám. Všechno je v pořádku,“ ujistila je česká hvězda.

V minulosti už Jakub Voráček několikrát ukázal, že když se mu něco nelíbí, umí to dát patřičně najevo. Bez okolků, ale zároveň nijak urážlivě. Naposledy se takto předvedl po nedělním tréninku Flyers, když se ho během videorozhovoru novináři začali vyptávat na důvod jeho sobotní absence.

Voráček chyběl jen jednou, předtím i potom normálně trénoval. Později se ukázalo, že Voráček v pátek absolvoval testy na COVID-19 a výsledky se vrátily pozdě, navíc nebyly průkazné. „Nemohli říct, zda je negativní, nebo pozitivní,“ vysvětlil rodák z Kladna. Když se tak stane, dotyčný hráč se nesmí zapojit do tréninku.

Restart NHL je na programu už příští víkend. Každý výpadek z přípravy se hned řeší. Kluby nicméně nesmí zveřejňovat důvody absence hráčů. Generální manažer Chuck Fletcher v sobotu jen uvedl, že Voráček nebyl schopný trénovat. „Nemůžu vám k tomu říct víc, jak zní v prohlášení Chucka,“ přidal trenér Alain Vigneault.

Český útočník si v sobotu nechal udělat další test, který byl negativní. V neděli se tak mohl vrátit do tréninku. „Byl jsem trochu naštvaný, že jsem zmeškal sobotní trénink, protože čím více tréninků absolvuješ, tím je to lepší. Je to tak, jak to je. Nemůžu s tím nic dělat,“ řekl.

Jakub Voracek here at practice. Good sign. He was “unable to participate” in scrimmage Saturday. pic.twitter.com/MEIZGmXqfZ — Jordan Hall (@JHallNBCS) July 19, 2020

Voráčka nadzvednuly dotíravé otázky zámořských novinářů. „Nějakým způsobem chcete chránit soukromí hráčů, ne? Řekněme, že se nakazíte koronavirem, ale ne všichni to musí vědět. Pokud se rozhodnete si to nechat pro sebe, své blízké přátele a rodinu, je to v pořádku. Přijde mi, že si každý myslí, že má právo vědět všechno o každém člověku, to je na dnešním světě zvrácené. Není špatné mít občas trochu soukromí,“ nechápal.

„Víte o všech případech, které denně diagnostikují lidem? Znáte ty lidi a víte o nich všechno? Ne, někdo totiž chce držet věci v tichosti. Pokud se mě chcete opravdu zeptat, co se stalo, udělejte to. Mně je to jedno, odpovím vám. Jen kolem toho nedělejte zbytečné haló,“ dodal 30letý útočník.

Voráčkova Philadelphia je nasazená rovnou do prvního kola play off, jelikož v době přerušení základní části držela ve Východní konferenci 4. místo. Flyers tak nejdříve čeká turnaj o nasazení, který se bude hrát souběžně s předkolem.