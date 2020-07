Patnácté play off držáka Cháry: Znovu lídrem, o pauze inicioval online hovory | iSport.cz

David Pastrňák se díky dalšímu skvělému výkonu vyšvihl do čela kanadského bodování celé NHL • Profimedia.cz

Málokdo má v NHL takový respekt. Slovenský obránce a kapitán Bostonu Zdeno Chára je postavou, kterou uznává každý. Za oddanost hokeji. Za gentlemanské chování. I za schopnosti, které neustále na ledě prokazuje. V březnu mu bylo už 43 let, přesto je klíčovým hráčem. Lídrem udávajícím směr. Bude tomu tak i v nadcházejícím speciálním play off. Pro rodáka z Trenčína půjde již o patnácté v kariéře.

Jen tři Evropané můžou říct, že s kapitánským céčkem na hrudi pozvedli nad hlavu Stanley Cup. Jako první to dokázal před dvanácti lety švédský fenomén Nicklas Lidström. Obránce se sedmi trofejemi pro nejlepšího obránce ligy tehdy dovedl Detroit až na vrchol. Před dvěma lety se podobný kousek podařil ruskému bohatýrovi Alexandru Ovečkinovi, jenž poprvé přivezl pohár do hlavního města USA. Tím třetím byl právě Zdeno Chára.

V roce 2011 dotáhl k triumfu Boston. Stanley Cup se tehdy díky Slovákovým 206 centimetrům ocitl v rekordní výšce, pokud vezmeme v úvahu všechny hráče, kteří kdy v NHL nastupovali. To vše jen dokládá Chárovu velikost. Fyzickou, i tu mimo led.

Popatnácté v kariéře se bude snažit získat nejcennější trofej. Pojedenácté v dresu Bostonu. Znovu v roli kapitána. Nikoho jiného si v posledních letech ani nelze představit. V současné chvíli se jedná o nejdéle sloužícího kapitána v zámořské lize – céčko na hruď mu kustodi přišili už v sezoně 2006/07.

Chárovo charisma a přirozené vůdčí schopnosti jsou pro tuto roli jako stvořené. Potvrdil to i v průběhu dlouhé hokejové pauzy. Stal se iniciátorem online telefonátů mezi spoluhráči, aby mohli být neustále ve spojení.

„Asi po čtyřech týdnech od začátku pauzy jsem si uvědomil, že jsme si za tu dobu napsali několik zpráv, ale pořádně jsme spolu nemluvili. Od té chvíle jsme začali dělat konference přes Zoom. Říkali jsme si novinky, byli jsme v kontaktu. Byla to docela zábava,“ popsal Chára začátek pravidelných bostonských hovorů pro web The Athletic.

Nejenom z tohoto příkladu lze vyčíst, že bez podobných vůdců by Boston daleko nedošel. „Bez debat je Zdeno jedním z lidí, kteří nejvíce formovali mou kariéru a moje dovednosti. Především, pokud se bavíme o Bostonu,“ řekl Torey Krug, v současnosti největší hvězda zadních řad Bruins.

A není jediný, kdo má pro držitele stříbra z mistrovství světa z roku 2012 jen slova chvály. „V průběhu let se vždy se mnou pojí. Jak v sezoně, tak i v létě. Jeho vůdčí schopnosti ale nejvíce oceníte v průběhu sezony, když jde příkladem v průběhu zápasů a tréninků,“ potvrdil další obránce Brandon Carlo.

Přesto se i Chárův přístup v průběhu let měnil. Samozřejmě, nejdříve se ohromnou dřinou vypracoval z dvoumetrového kolohnáta, jemuž nikdo nevěřil, do pozice, kdy byl schopen sbírat čtyřicet bodů každý ročník. Ovšem i jeho pohled na fungování v roli kapitána prošel obměnou.

„Jak šel čas, začal jsem si uvědomovat, že nemusím jako kapitán vše zvládnout sám. Že zodpovědnost za vedení týmu lze sdílet s ostatními. Po vítězství v roce 2011 jsem byl daleko více obklopen staršími, a hlavně zkušenějšími hráči. To mi ohromně pomohlo,“ poodhalil držitel trofeje pro nejlepšího obránce za rok 2009 svůj recept.

„Hlavní je použít vlastní instinkt. Snažit se dělat nejlepší možné rozhodnutí pro tým. A hlavně nikdy nevidět sebe sama nad ostatními spoluhráči, ale ani pod nimi. Zkrátka snažit se dělat to nejlepší pro ostatní,“ doplnil.

Funguje to. Při letmém pohledu na výsledky o tom není pochyb. Za třináct sezon, co působí v dresu Bruins a zároveň dělá kapitána, se jeho družina pouze třikrát nedostala do vyřazovacích bojů. A navrch Boston získal i už umíněný Stanley Cup.

O lídrovských schopnostech můžete nakrásně vyprávět a přesvědčovat, ale pokud je nepodpoříte výhrami a výsledky, jsou k ničemu. Proto lze čekat, že koronavirová stopka týmové nastavení v kabině Bruins neovlivní. „Pro mě to vlastně ani není tolik o samotném kapitánství, ale spíše o tom, že miluji hokej. S tím jde ruku v ruce, že se snažím být kamarádem a dobrým spoluhráčem. To je to hlavní,“ uzavřel Chára.

182

Tolik zápasů v play off odehrál Zdeno Chára. Z aktivních hráčů jich má na kontě víc pouze Patrick Marleau z Pittsburghu (191).

