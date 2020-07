Boj o místo v sestavě Bostonu? Kaše v ohrožení i kvůli karanténě | iSport.cz

Ondřej Kaše zamířil z Anaheimu do Bostonu, stěhoval se přes celý kontinent, ale zato přišel do týmu, který se uchází o Stanley Cup. Navíc za přispění početné družiny Čechů a Slováků, včetně Davida Pastrňáka. • Twitter.com

Ondřej Kaše by mohl po zranění a nemoci naskočit za Bruins poprvé už v noci ze čtvrtka na pátek. Zatím to vypadá, že na křídle druhého útoku vedle Davida Krejčího. • Twitter.com

Dělal si zálusk na místo v sestavě jednoho z největších favoritů na zisk Stanley Cupu, tak jednoduché to ale nebude - a ne jeho vinou. Jelikož se útočník Ondřej Kaše kvůli povinné karanténě stále nepřipojil k Boston Bruins v Torontu před dohráním sezony NHL, z jeho postu vedle Davida Krejčího by ho mohl vystrnadit jeden z dvojice hladových bojovníků (Jack Studnicka a Anders Bjork) čekajících na výraznější šanci. Kouč Bruce Cassidy navíc přiznal, že bývalého tahouna Anaheimu stále dost dobře nepoznal.

Podle zámořských expertů by tento boj o sestavu mohl Bruins v rozšířeném play off ještě více posílit, pro rodáka z Kadaně jde ale o nepříjemnou situaci, přitom za ni úplně nemůže. Ondřej Kaše si po návratu do Bostonu prodloužil pobyt v karanténě, protože přišel do styku s osobou pozitivní na COVID-19. Podobný případ byl sice i u Davida Pastrňáka , střelec z Havířova ale na rozdíl od českého parťáka vyrazil s týmem do Toronta.

Kašeho absence v době, kdy týmy finišují přípravu na letošní bitvy o Stanley Cup, je trochu záhadou. Jméno hráče, kterého Bruins před koncem přestupového období draze vytrejdovali, bylo sice umístěno na soupisku kouče Bruce Cassidyho, na první trénink se zbytkem mužstva si ale ještě počká. Až se čtyřiadvacetiletý forvard přesune do bostonské bubliny v Torontu, měl by být ještě čtyři dny v izolaci.

Než se Kaše zapojí do akce, mohl by už být usazený na jeho pravém křídle pro první kolo play off jiný hráč usilující o místo ve druhé lajně. Žhavými adepty jsou mladší útočníci Jack Studnicka a Anders Bjork. Oba jsou víc než schopní hrát v útoku s Davidem Krejčím , v sezoně s českým veteránem navíc již několikrát nastupovali. A nevedli si špatně.

Hlavní trenér Bostonu prozradil, že těmto pracantům věří. Pro Kašeho neplánuje automatický návrat se do sestavy. „Pokud máme hráče, který s námi absolvoval celé minulé play off i základní část, jsem si jistý, že bude naprosto připravený odvést svoji práci. Bude pro mě jednodušší dát šanci tomuhle hráči, protože spoléhám na faktor důvěry. Ondřej přišel pozdě, až při uzávěrce. Není to špatně, jen ho stále neznám tak dobře. Měl jenom hrstku zápasů na to, aby se ukázal v týmu. Takže to bude ještě zajímavé,“ řekl Cassidy pro The Hockey News.

Kaše po přesunu z Anaheim Ducks stihl za Bruins odehrát pouze šest zápasů, ve kterých si připsal jedinou asistenci. Po dohrání ročníku mu navíc v NHL končí smlouva.