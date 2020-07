Pastrňák o výtkách: Neudělal jsem nic špatně! Pak zvláštně tweetoval | iSport.cz

Pasta je zábavný chlapík, o tom žádná. Na sociálních sítích ale příspěvky šetří, výkony na ledě, to je to, oč u něj běží. Na Instagramu se 48 góly za 70 zápasů nejlepšího kanonýra základní části sleduje 401 tisíc fanoušků, na Twitteru má 106 tisíc sledovatelů.

A právě zde se ve středu 29. července objevil prazvláštní příspěvek. „Podle mě je nejlepším střelcem v soutěži Tom Wilson,“ tweetoval 24letý český útočník, což svými lajky ocenilo 22 tisíc lidí.

Chtěl si jen rýpnout do drzého forvarda Washingtonu, který je svým provokováním proslulý? Nebo si někde zapomněl telefon, čehož kdosi využil? Otázek je hodně, jisté je, že Capitals a Bruins sdílí v Torontu společný hotel a 9. srpna si proti sobě zahrají duel o umístění v play off.

Tweet samozřejmě nezůstal bez odezvy, oficiální účet NHL okamžitě postoval gif s udiveným kapitánem Bostonu Zdenem Chárou, obočí údivem pozdvihla i trojka Vegas Garret Sparks. A svůj komentář samozřejmě hned o 20 minut později přidal i zmíněný Wilson. „Díky, Pasto! Myslím si ale, že nejlepším kanonýrem je Ovie,“ napsal 26letý Kanaďan a vítěz Stanley Cupu z roku 2018.

Taktéž 48gólový Ovečkin hozenou rukavici zdvihl o pár hodin pozděi, v nočním přípravném utkání sestřelil Carolinu a Petra Mrázka v její brance dvěma přesnými zásahy. Pro zajímavost Wilson se v základní části trefil 21x, v tabulce střelců uzmul 68. místo, a přes 40 branek se naposledy dostal jako šestnáctiletý floutek navlékající dres Toronto Jr. Canadiens U16.

Pasta vypadá výborně, chválil trenér

Jak si povede Pastrňák v utkání proti Blue Jackets, které bude jediným přípravným zápasem Bruins před dohráním sezony? Navzdory takřka měsíční karanténě se cítí skvěle a připravuje se s tradičními kumpány Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem.

„Miluju tuhle hru a vždycky chci hrát. Ale přirozeně to není na mně. Uvidíme, co si o tom bude myslet Butchy (trenér Bruce Cassidy). Mohu upřímně říci, že těch 28 dní v karanténě bylo opravdu hodně těžkých. Nejtěžší na tom všem bylo asi to, že jsem byl po celou dobu zdravý, ale i přesto jsem nemohl nic moc dělat. Bylo to zároveň obtížné a frustrující, mám za sebou vážně hodně dlouhý měsíc,“ řekl klubovému webu Pastrňák.

„Myslím, že vypadal výborně,“ pochválil ho kouč Cassidy. „Létal po ledě a vyzařovala z něho energie. Všichni si musí projít na ledě určitými věcmi, s nimiž se potýkají, ale to se očekávalo. Jsem si jistý, že se s tím vypořádá. Je na něm patrné, jak je šťastný, že může být zase zpátky s týmem. Celkově bych ho ohodnotil hodně vysokou známkou.“

#NHLBruins coach Bruce Cassidy on David Pastrnak playing tomorrow vs. CBJ: „At the end of the day, I would suspect he'll play...that's the way we're leaning.“ pic.twitter.com/iveUbljjd4 — Boston Bruins (@NHLBruins) July 29, 2020

S Pastrňákem se chystal jeho start proti Columbusu ještě probrat. „Jeho nohy budou připravené, to nebude problém. Otázkou je, jak bude vypadat v plném kontaktu. Probereme s ním, jestli potřebuje ten přípravný zápas hrát, a další věci. Jeho názor bude pro nás důležitý,“ uvedl Cassidy.

Pastrňák se vrátil z Česka do zámoří začátkem července a nastoupil čtrnáctidenní karanténu. Proto se mohl k omezenému počtu spoluhráčů připojit v tréninku 15. července. Jenže v dalších dnech opět scházel. Jak se ukázalo, důvodem byla další karanténa, která souvisela s přípravou Pastrňáka a Ondřeje Kašeho na ledě haly na předměstí Bostonu. Za jejich přístup je nepřímo kritizoval i prezident Bruins Cam Neely.

Pamatujete? „Bylo známo datum začátku tréninkového kempu a věděli jsme, že někteří hráči budou muset po příletu do karantény. Takže jsme doufali, že by mohli přiletět dřív,“ lamentoval Neely s narážkou na povinnou karanténu pro hráče cestující z Evropy. „Ale neměli jsme možnost do toho mluvit, bylo to jen na hráčích. Samozřejmě s tím, co se ukázalo a vyplulo na povrch, bychom byli raději, kdyby se udělala jiná rozhodnutí,“ dodal diplomaticky člen hokejové Síně slávy.

„Předně bych chtěl říct, že jsem nebyl za tu dobu vůbec nikdy nemocný, takže nemyslím, že bych udělal něco špatného. Co se stalo, to se bohužel stalo. A já ztratil nějaký čas v přípravě. Musel jsem být doma. Přijímám za to plnou zodpovědnost a mrzí mě to. Ale teď jsem zpátky a cítím se dobře, to je důležité,“ zakončil Pastrňák.