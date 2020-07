Pastrňák vstřelil lišácký gól, NHL hned uznale smekla. Boston ale padl | iSport.cz

Blue Jackets si tříbrankové vedení vypracovali už během úvodní třetiny, kdy se prosadili Boone Jenner a pak v 19. minutě v rozmezí pouhých 18 sekund Zach Werenski a v přesilovce Gustav Nyquist.

Se 48 zásahy nejlepší střelec základní části Pastrňák se prosadil krátce po polovině utkání. Velkým nápřahem naznačil střelu, aby po rychlé kličce zasunul puk mezi betony lotyšského gólmana Elvise Merzlikinse.

VIDEO: Podívejte se na mazácké zakončení Davida Pastrňáka proti Columbusu

"Davide Pastrňáku, nikdy se prosím neměň," tweetoval okamžitě uznale oficiální účet NHL. Stav utkání byl v tu chvíli 1:3, další zásah už ale Boston nepřidal.

David Pastrnak (@pastrnak96), please never ever change. 🍝 #StanleyCup Exhibition Games pic.twitter.com/w2W3VQeEKi