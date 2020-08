Kubalík po bodové explozi: Byl to teprve začátek! Jak se žije v bublině? | iSport.cz

V základní části nasypal jako nováček NHL 30 gólů, řádil už v přípravném zápase proti St. Louis (2+1). Tentokrát se Dominik Kubalík předvedl nejen jako střelecký zabiják, ale taky coby tvůrce hry. Během první třetiny přihrál na tři branky, k nim ve druhé části přidal dva přesilovkové zásahy. To vše při necelých čtrnácti minutách pobytu na ledě. „Užíval jsem si to, cítil se výborně. Věděl jsem, že ten zápas bude dobrý,“ říká plzeňský odchovanec.

Vaše jméno vstoupilo do rekordních tabulek NHL. Jaký se vás zmocnil pocit, když ve vstupním zápase play off tak urodilo?

„Určitě mě to potěšilo. Byl jsem rád, že jsem týmu pomohl, ačkoli je to pořád jeden zápas. Je to teprve začátek a my musíme vyhrát ještě dvakrát, abychom mohli jít dál. Když nastoupíte do prvního ostrého utkání, člověk má, nechci říct obavy, ale chce, aby to dopadlo dobře. Mám radost, že jsme to zvládli. Začátek nebyl úplně dobrý, dostali jsme gól hned při jejich první přesilovce. To nám moc nepomohlo, ale dokázali jsme se rychle vrátit. Celý zápas se pak odvíjel kolem naší lajny, což bylo super. Měli jsme spoustu šancí, vycházely nám přesilovky.“

Radost můžete mít i z toho, že hlavní pozornost se tentokrát nestrhla na Connora McDavida a Leona Draisaitla, nýbrž na vás, i když sami byli taky hodně vidět, co myslíte?

(usměje se) „To je samozřejmě taky pěkný… Když se na to člověk podívá tímhle způsobem, je to taky fajn. Ale beru to tak, že to byl jen první zápas. Už je to pryč a zase se připravujeme na další duel, který nás čeká. Pro nás to znamená jeden bod a k postupu potřebujeme tři.“

Už v přípravě proti St. Louis jste sahal po hattricku. Je vidět, že během přestávky jste se jen nehrabal na zahrádce v hlíně, jak jste se zmiňoval. Přivezl jste si slušnou formu, viďte?

„Snad jo. Jsem především rád, že se mi ten začátek povedl. Pomohlo mi to na sebevědomí. Když se daří, dáte góla a tým vyhraje, vaše jistota jde nahoru. Jako bych se dostal na vlnu, kde jsem byl v základní části. Užíval jsem si to, cítil se výborně, věděl jsem, že ten zápas bude dobrý. A jsem jen rád, že se to potvrdilo.“

Na ledě jste strávil nějakých čtrnáct minut, takový čas na ledě dostávají spíš hráči třetího útoku. Dá se říct, že jste z mála vytěžil maximum?

„Hrával jsem tak i v sezoně. Za rovnovážného stavu jsem nastupoval v první lajně s Toewsem a Saadem, hrál přesilovky. Na ty s námi chodí Kane s Dachem, Saad je na druhé. Byl jsem spokojený, i když bych samozřejmě chtěl hrát víc. Ale moje vytížení vyplývá i z toho, že