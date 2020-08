Zadina má zelenou do Třince: Chci hrát co nejdřív. Jak ho Detroit cepuje? | iSport.cz

Když spustí Filip Zadina vyprávění o Detroitu, rychle pochopíte, jak se mu tahle hokejová akademie dostala pod kůži. On ji zase přesvědčil, že už má na NHL. Než se na začátku února zranil, dostával na ledě hodě prostoru, klidně odehrál přes dvacet minut. Ano, je kompletně připravený. Tohle byl jasný signál. Šestka draftu z roku 2018 si postupně získává pevné místo v organizaci, která je teď v přestavbě. Od září by se měl útočník ukázat v extralize.

Bez hokeje jste přesně od 2. února. Pamatujete si ještě, co děláte za sport?

(usměje se) „Pořád. Bohužel jsem se zranil a bez zápasu už to nějaká chvíle je, což je pravda. Ale v Třinci už trénuju s týmem, hráli jsme i zápas mezi sebou, naštěstí jsem hokej úplně nezapomněl. Mám radost, že tady mohu být, trénovat a být součástí týmu.“

Co všechno jste od začátku února bez hokeje stihl?

„Snad úplně všechno. Hlavně se uzdravit, už v Americe jsem byl připravený nastoupit k zápasu, jenže koronavirus to zastavil. Doma jsme vyrazili s přítelkyní chvíli na dovolenou, odpočinul jsem si a začal trénovat na suchu s kondičákem, makal jsem skoro tři měsíce. A udělal jsem taky maturitu. Klaplo všechno, co jsem chtěl.“

Stojíte u maturity sám, nikdo nepomůže. Horší než debut v NHL?

„Ústní zkoušky těžký byly. Ale písemný už se mi zdály lepší. Hlavně, že to je za mnou.“

Navíc jste vyjednávali s Detroitem, jestli vám povolí hrát extraligu za Třinec. Je těžké generálního manažera Steva Yzermana přesvědčit?

„Steve chce, abychom hráli hodně zápasů. V minulé sezoně, když bylo nahoře nějaké volno, poslal nás dolů na farmu, hlavně abychom šli do akce. Doufal jsem, že nebude mít problém, abych hrál za Třinec, když nám by sezona měla začít až někdy v prosinci. Jsem moc rád, že to umožnil. Teď už se domlouvá jen pojistka.“

Jde jen o papíry a je hotovo?

„Přesně. Mám potvrzení od klubu, že je všechno v klidu a dovolí mi hrát v Česku. Už se to musí jen doladit.“

Z lavičky vás bude cepovat táta Marek. Je rád, že se zase po letech, kdy vás vedl v pardubické juniorce, vracíte pod jeho velení, nebo spíš vyhrožuje, že si na vás posvítí?

„Myslím, že je spíš rád. (usměje se) Dlouho jsem pod ním nehrál, pro mě to bude taky hodně fajn. Kvůli němu jsem sem chtěl jít,