Pastrňákovo zranění? Z oslavy gólu! Zastoupil ho Krejčí, šance i pro Vladaře | iSport.cz

David Krejčí (vlevo) a Jake DeBrusk (vpravo) se radují ze vstřelené branky do sítě Caroliny • ČTK / AP / Nathan Denette

Jen pár hodin před úvodním buly se dozvěděli drsnou jobovku. Brankářská jednička a kandidát na Vezina Trophy Tuukka Rask opouští tým. Nadobro. Návrat není možný. Boston to však nesložilo. V důležitém třetím utkání 1. kola Stanley Cupu s Carolinou dokázali urvat vítězství 3:1 a v sérii se ujali vedení 2:1 na zápasy. Dvě asistence si připsal David Krejčí, bodově tak nahradil zraněného Davida Pastrňáka.

Už po minulém utkání na něm byla znát frustrace. Neklid. „Není to jako normální hokejové play off. Nejsou tu fanoušci, je to spíš jako exhibice,“ šokoval brankář Bostonu Tuukka Rask veřejnost po prohře ve druhém duelu série prvního kola s Carolinou. Zhruba o 36 hodin později způsobil ještě větší poprask.

Rozhodl se využít možnosti nedohrát ročník a opustit bublinu svého týmu na základně v Torontu. Vrátit se už nesmí, tohle je jednosměrná letenka. „Snad se na mě tým nebude zlobit, ale v tuhle chvíli je pro mě důležitější být doma s rodinou,“ uvedl finský gólman v prohlášení.

Drtivou zprávu pak komentoval generální manažer Bruins Don Sweeney. „Naprosto chápeme jeho krok. Byli jsme zasvěceni do jeho rozhodování a rodinných informací. Pro Tuukku to bylo velmi obtížné, ale jako organizace ho plně podporujeme.“

Raskovi se před několika týdny narodila třetí dcera. „Věděli jsme, že pro všechny hráče bude to dlouhé odloučení od rodin velká duševní výzva. Tuukka má doma děti a manželku. Když zacítil, že v tuto konkrétní chvíli musí být s nimi doma, chápeme to,“ přidal Sweeney.

Fina nahradil v brance ve třetím duelu Slovák Jaroslav Halák. Záda mu kryl 22letý český mladík Dan Vladař. V černém dresu Hurricanes naskočil Petr Mrázek. Výhru ve druhém zápasu Carolině vychytal James Reimer, o dva dny později ale znovu dostal šanci Čech. „Je to hlavně na našem trenérovi gólmanů Jamesovi Muzzattim. On je s Petrem i Jamesem prakticky pořád. Ví, v jaké jsou pohodě, jak se cítí. Vždycky je to na momentálním rozhodnutí, teď už nemáme žádné dlouhodobé plány,“ popsal před zápasem volbu jedničky kouč Rod Brind'Amour.

Nejzářivější česká hvězda NHL však podruhé v řadě zůstala jen na tribuně. David Pastrňák sledoval utkání v mikině, kšiltovce a s rouškou na ústech. Osamocen v sektoru jinak liduprázdné Air Canada Centre.

„Pasta v pátek netrénoval. Doufáme, že bude brzy fit. Třetí utkání začínalo už v poledne, takže ráno nebyl prostor na nějaké zkoušení při rozbruslení, rovnou jsme šli do zápasu. Kdyby se hrálo až večer, možná by to bylo jiné,“ povídal k situaci kolem elitního střelce trenér Bruins Bruce Cassidy.

Co Pastrňákovi vlastně je? To není jasné. Zranění si však přivodil dost zvláštně při oslavě vítězného gólu v prodloužení prvního zápasu s Carolinou. Trefu připravil pro parťáka Patrice Bergerona, pak radostně vyskočil. Křepčit za spoluhráči už ale odjížděl v předklonu a s bolestivou grimasou. Spekuluje se o poraněném třísle.

I bez něj si však Boston věděl rady. Bodově Pastu totiž skvěle zastoupil David Krejčí, který navázal i na jeho spolupráci s Bradem Marchandem. Nejdřív si připsal asistenci u přesilovkové trefy Charlieho Coyla, stejně jako Pastrňákův oblíbený parťák z útoku. Český centr pak v závěru málem sám skóroval. Při hře Hurricanes bez gólmana poslal nahození směřující do branky, puk však před blížícími se obránci pro jistotu uklidil za čáru Marchand.

Jen vlastní velkou minelou předtím přišel o čisté konto Halák, který špatně rozehrál a Ninu Niederreiterovi daroval gól do prázdné klece. Je jasné, že na slovenském brankáři teď bude stát další úspěch či neúspěch Bruins.

