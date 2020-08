Rána pro Boston, přišel o jedničku. Proč Rask ukončil předčasně sezonu? | iSport.cz

Brankář Bostonu Tuukka Rask se před třetím zápasem úvodního kola play off NHL s hokejisty Caroliny rozhodl opustit tým a ukončit sezonu. V prohlášení uvedl, že je pro něho momentálně důležitější být s rodinou. Do branky by se měl místo finského gólmana postavit slovenský reprezentant Jaroslav Halák.

Rask, držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL z roku 2014 a finalista letošního ročníku ankety, si po prohře v druhém zápase série s Carolinou postěžoval, že play off bez diváků postrádá obvyklou atmosféru. „Není to jako hokejové play off. Nejsou tu fanoušci, je to spíš jako exhibice,“ uvedl.

Nyní se rozhodl opustit klub a do bojů v play off 2020 již nezasáhne. „Chci bojovat s týmem, ale v tuhle chvíli jsou v mém životě věci důležitější než hokej. A to být s mou rodinou. Chci poděkovat Bruins a spoluhráčům za jejich podporu a přeji jim jen to nejlepší,“ pronesl Rask.

Jeho pozici zaujme Slovák Jaroslav Halák. „Tuukka potřebuje být doma a podpořit svou rodinu, rozumím tomu a chápu ho. Jaro převezme jeho roli a je to skvělá příležitost i pro Daniela (Vladaře),“ uvedl Don Sweeney, generální manažer Bruins.

Série mezi Bostonem a Carolinou je v Torontu vyrovnaná 1:1. Úvodní zápas vyhráli Bruins 4:3 ve druhém prodloužení, Hurricanes srovnali po vítězství 3:2.