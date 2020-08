Voráček zařídil fotbalovou výhru. Zářil mladý kliďas: Jen dělám svou práci | iSport.cz

Jak se nejlépe oklepat z prohry 0:5? Philadelphia Flyers po drtivé porážce ve druhém zápase série s Montrealem nesklopili hlavy, ve třetím klání tentokrát zavřeli branku oni a v sérii se ujali vedení. Hubenou výhru 1:0 vystřelil chytrou tečí Jakub Voráček, který pochválil další oporu týmu, Cartera Harta. "Je psychicky velmi silný. Je to mladý kluk, co tvrdě maká," sdělil o mladíkovi, který vychytal čisté konto.

Voráčkova chvíle přišla po sotva šesti minutách první třetiny. Kapitán Flyers Claude Giroux vyslal nepříjemnou ránu zpoza pravého kruhu, kterou jeho české „dvojče“ chytře tečovalo za záda Careyho Price.

„Dal jsem v téhle sérii dva góly a skoro jsem na ně nepotřeboval mít hokejku v ruce,“ smál se Voráček po zápase. Obě branky, které Careymu Priceovi vstřelil, totiž padly díky teči v předbrankovém prostoru.

Zkušený gólman v brance Canadiens si v den 33. narozenin připsal ještě 19 zákroků a kromě Voráčkovy chytré teče žádnou jinou trefu nepřipustil. Jeho mladší kolega na druhé straně Carter Hart ale zavřel krám úplně. Flyers tak vyhráli „fotbalově“ 1:0. „Je to brankářský souboj. Hrají proti sobě dva nejlepší v NHL,“ poklonil se český útočník maskovaným mužům na obou stranách.

22letý Hart ze sebe čistým kontem s 23 zákroky shodil tíhu pětibrankového přídělu z druhého zápasu série. „Je dobře, že si moc neuvědomuje některé věci, které jsou spojené s rolí gólmana ve Philadelphii,“ řekl vysmátý Voráček. „Je psychicky velmi silný. Je to mladý kluk, co tvrdě maká.“

Pravda, v brankovišti Flyers to není zrovna snadná šichta. Ještě v minulé sezoně klub z Philadelphie protočil osm gólmanů! Kromě Harta a Briana Elliotta, kteří v klubu působí dál, si své odchytal i Anthony Stolarz a Calvin Pickard, menší porce si rozdělili Michal Neuvirth, Cam Talbot, Alex Lyon a Mike McKenna.

Hart si v této sezoně, a především v play off, už branku Flyers uzmul pro sebe. Kromě kvalitních výkonů zaujal také naprostým stoickým klidem. Při odrážení střel, i při rozhovorech po zápase. „Jen dělám svoji práci,“ sdělil 22letý Kanaďan, jehož idolem z mládí je právě o 11 starší rival v této sérii Price.

Flyers si vítěznou odpověď na minulý debakl tvrdě vydřeli. Kromě 23 zákroků Harta totiž ostatní hráči zapsali 24 zblokovaných střel. Zadák Matt Niskaken jich sám zablokoval šest.

„Někdy prostě přijdou takové zápasy. Kluci velmi tvrdě pracují a nedávají ostatním prostor,“ pochválil kouč Alain Vigneault v pozápasovém rozhovoru. „Někdy si to musíte vydřít, a to jsme dnes přesně udělali. Dali jsme brzy gól, Carter pak předvedl skvělé zákroky a my tak mohli vyhrát,“ shrnul.

Flyers vyhráli v play off všech pět zápasů, ve kterých skórovali jako první. Za rychlou první trefou se tak jistě poženou i v úterý večer, kdy mohou vybojovat vedení 3:1.